https://ria.ru/20220203/teatr-1770718309.html

Цискаридзе, Гармаш и Алентова на сцене. Театральные премьеры февраля

Цискаридзе, Гармаш и Алентова на сцене. Театральные премьеры февраля - РИА Новости, 03.02.2022

Цискаридзе, Гармаш и Алентова на сцене. Театральные премьеры февраля

Среди премьер февраля — классические оперы, спектакли к юбилеям и неожиданные прочтения известных пьес. В Малом театре репетируют "Кроткую" с Сергеем Гармашем,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:00

2022-02-03T08:00

2022-02-03T18:37

юрий башмет

антон чехов

сергей гармаш

россия

гоголь-центр

метрополитен-опера

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культура

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Среди премьер февраля — классические оперы, спектакли к юбилеям и неожиданные прочтения известных пьес. В Малом театре репетируют "Кроткую" с Сергеем Гармашем, в Театре Пушкина Вера Алентова расскажет историю знаменитой Хелены Рубинштейн. Николай Цискаридзе станет вдовой Симоной в "Тщетной предосторожности" НОВАТа. А в "Гоголь-центре" Александр Филиппенко и Юрий Стоянов появятся в постановке к юбилею Левитанского. О том, что нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.Новая классика на БроннойВ Театре на Малой Бронной — "Вишневый сад" Микиты Ильинчика, который уже ставил там спектакль "Благоволительницы".Воплотить один из самых востребованных текстов на театральной сцене — ответственная задача.Это спектакль об отказе от прошлого и попытке понять неустойчивое будущее. В центре внимания — обычные люди, которые привыкли жить вчерашним днем, кому не за что ухватиться при переходе в новый этап. Вишневый сад становится своеобразной аллегорией, замороженным пространством.Главные роли исполняют Екатерина Волкова, Лариса Богословская, Александр Доронин, Дмитрий Куличков, Денис Зайнуллин.Предпремьерные показы намечены на 4 и 5 февраля.Островский в МаяковкеВ Театре Маяковского режиссер Анатолий Шульев готовит очередную версию "На всякого мудреца довольно простоты".В этой комедии все рассуждают о том, как молодому человеку выбиться в люди.Сравнение с реальным миром Шульев переносит и на сцену, соединяя в постановке вчерашнего студента и устоявшуюся труппу заслуженных и народных артистов.В спектакле участвуют Виктор Запорожский, Александр Андриенко, Татьяна Аугшкап, Надежда Бутырцева. А в роли Глумова — выпускник Мастерской Миндаугаса Карбаускиса в ГИТИСе Семен Алешин.Спектакли намечены на 5 и 20 февраля.Гармаш в МаломСпектакль "Кроткая" по повести Достоевского представят в Малом театре. Это первый опыт сотрудничества театра с Зимним международным фестивалем искусств в Москве под руководством Юрия Башмета.Мужскую роль играет Сергей Гармаш, а главную героиню в разных ипостасях — шесть студенток Щепкинского театрального училища.Яркие визуальные и музыкальные образы сближают спектакль с фантасмагорией. Главный герой существует и в реальных обстоятельствах своей жизни, и в изломанном, фантастическом мире грез.Первые показы — в зале театра на Большой Ордынке. Позднее спектакль переместится на Историческую сцену.Премьера в Москве намечена на 9 февраля, в Сочи — на 18 февраля.Постановка к юбилею в "Гоголь-Центре"Худрук "Гоголь-Центра", режиссер Алексей Агранович собрал звездный состав в спектакле к 100-летию поэта Юрия Левитанского "Я не участвую в войне".Артисты разных поколений, от Александра Филиппенко и Юрия Стоянова до Никиты Кукушкина и Филиппа Авдеева, ищут точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявляют схожие неизменные черты современности и мира второй половины XX века.В основе постановки — прославившая Левитанского в 1970-м книга стихов "Кинематограф". Местом действия становится видеоархив с бобинами кинопленки, символизирующий воспоминания. Вениамин Смехов помог актерам понять и прочесть поэзию Юрия Давидовича.В ролях — Юрий Стоянов, Александр Филиппенко, Светлана Брагарник, Ирина Выборнова, Александр Горчилин, Семен Штейнберг.Спектакль представят 10 февраля.Мадам в Театре ПушкинаК другому юбилею готовится Театр Пушкина. Спектакль "Мадам Рубинштейн" приурочен к 80-летию Веры Алентовой, которая и сыграет главную роль.Это история об основательнице знаменитой "империи красоты", успешной бизнес-леди, экспериментировавшей в творчестве.Уже богатая и влиятельная Рубинштейн задумывается, счастлива ли она. Героиня задается вопросом, почему она одинока, и встречает бедного дерзкого молодого человека, с которым сближается.Это проект худрука театра, режиссера Евгения Писарева. Пьесу австралийского драматурга Джона Мисто ставят в Москве впервые.Зрители узнают о жизни Хелены Рубинштейн, ее соперниках и друзьях. Но главное — это обретение любви. Не в романтическом, а в человеческом смысле.В постановке также заняты Ольга Науменко, Дмитрий Власкин, Артем Ешкин.Премьерный блок спектаклей намечен на 11, 20 и 21 февраля.Цискаридзе — в НОВАТеДолгожданная премьера мировой классики на сцене Новосибирского театра оперы и балета — "Тщетная предосторожность".Историю бесхитростных проделок влюбленной пары, которая хочет преодолеть чрезмерную заботу матери девушки, ставили многие хореографы России и Европы. Эталонной считается версия сэра Фредерика Аштона в Королевском балете Великобритании. Спектакль в НОВАТе — именно в этой редакции.Как напоминают в театре, "в этой веселой постановке танцуют куры, майское дерево, а "Танец в сабо" знают многие любители балета благодаря многочисленным видеороликам с участием легендарного Николая Цискаридзе". Он и исполнит партию вдовы Симоны в премьерных вечерних показах. В партии Лизы — его ученица Анжелина Воронцова."Тщетная предосторожность" создана в конце XVIII века и до сих пор исполняется на ведущих сценах мира.Спектакль представят 11 и 12 февраля.Хармс в БДТНа Основной сцене БДТ премьера спектакля "Елизавета Бам" в постановке литовского режиссера Оксараса Коршуноваса по мотивам произведений Даниила Хармса, Александра Введенского и Николая Олейникова.К главной героине — Елизавете Бам (Александра Дроздова) — приходят двое, чтобы арестовать ее за убийство. Они так убедительны, что Елизавета уже и сама сомневается в собственной невиновности.Коршуновас стремится показать, что произведения Хармса — это не "абсурд, прикольные байки и анекдоты", а высокое искусство, большая литература.В спектакле звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха и Клода Дебюсси.Премьера намечена на 19 февраля."Чайка" в Александринке"Чайка. Балетная история" по пьесе Антона Чехова на музыку Сергея Рахманинова и Александра Ситковецкого — в Александринском театре.За постановку отвечает Борис Эйфман. Обещают, что спектакль погрузит зрителей в неповторимый, наэлектризованный страстями мир по другую сторону кулис.Действие перенесли из усадьбы в репетиционный зал, где экспериментатор Треплев, одержимый поиском новых танцевальных форм, противостоит успешному хореографу Тригорину, ставящему "Лебединое озеро", а юная артистка Заречная соперничает с властной примой Аркадиной.Таким образом, любовные интриги оказываются переплетены с муками творчества, личные драмы — с загадками произведений художников.Премьерные показы намечены на 22 и 23 февраля.Вагнер в ГАБТеВ Большом театре репетируют оперу Рихарда Вагнера "Лоэнгрин", это уже второй совместный проект с Метрополитен-оперой.В Москву приехали режиссер Франсуа Жирар, дирижер Эван Роджистер, режиссер по пластике Максим Петров. Позднее к ним должен присоединиться сценограф и художник по костюмам Тим Йип.Премьера оперы намечена на 24 февраля.

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