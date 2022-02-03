https://ria.ru/20220203/rossiya-1770894553.html

В ЕК назвали наращивание сил Россией крупнейшим после Второй мировой войны

В ЕК назвали наращивание сил Россией крупнейшим после Второй мировой войны - РИА Новости, 03.02.2022

В ЕК назвали наращивание сил Россией крупнейшим после Второй мировой войны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наращивание российских военных сил вблизи Украины и в Белоруссии самым серьезным со времен Второй мировой войны. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:11

2022-02-03T16:11

2022-02-03T16:11

в мире

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

нато

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наращивание российских военных сил вблизи Украины и в Белоруссии самым серьезным со времен Второй мировой войны.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Что касается Белоруссии, то министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркивал, что Минобороны "в рамках добровольной транспарентности" проинформировало иностранных партнеров о проведении российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022". Маневры "Союзная решимость-2022" состоятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, которая проводится в соответствии с решением президентов России и Белоруссии."Мы обсудили наращение Россией военных сил, которое мы наблюдаем на границе с Украиной, а также в Белоруссии. Это самое крупное их наращение со времен Второй мировой войны", - заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции в ходе визита в Финляндию. Фон дер Ляйен отметила, что обсуждала этот вопрос с премьером страны Санной Марин.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее в четверг заявил, что альянс наблюдает за "значительным" перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию, считает его "крупнейшим со времен холодной войны". В настоящее время проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770370910.html

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в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, нато, россия, белоруссия, украина