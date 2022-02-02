https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html

Многодетная семья: что дает статус и как его оформить

Статус многодетной семьи: как получить, оформление и документы

Многодетная семья: что дает статус и как его оформить

По каким критериям семью могут признать многодетной, как подать документы для установления этого статуса и получения льгот, до какого возраста детей положены... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T21:04

2022-02-02T21:04

2022-02-02T21:03

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семья

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. По каким критериям семью могут признать многодетной, как подать документы для установления этого статуса и получения льгот, до какого возраста детей положены выплаты и другие меры социальной поддержки — в материале РИА Новости.Статус многодетной семьиНа федеральном уровне нет единых критериев, по которым семью признают многодетной. В каждом регионе власти самостоятельно определяют это понятие."Действующим законодательством льготы для многодетных, а также критерии присвоения этого статуса определяется законами субъекта. Указ президента РФ от 05.05.1992 (ред. от 25.02.2003) № 431 возлагает эту обязанность на органы исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Они же должны проводить “целенаправленную и адресную политику” по социальной поддержке таких семей, которые нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства,— поясняет юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская. — В Москве, к примеру, такие критерии и льготы предусмотрены законом от 23.11.2005 № 60 (ред. от 20.10.2021)".Что полагаетсяПолучить информацию о критериях многодетности и видах льгот в своем регионе можно в соцзащите, в местном министерстве, департаменте или управлении соцразвития. Соответствующие законы, как правило, размещены на официальных сайтах территориальных органов власти.Гарантированная господдержкаМеры поддержки многодетных семей бывают общегосударственными и региональными. Ипотечное кредитование, льготы в части трудовых отношений, выход на пенсию регламентируют федеральные законы, они действуют на всей территории страны. Местные субсидии и пособия для семей с детьми власти разрабатывают индивидуально в каждом субъекте.О том, на какие пособия имеют право многодетные семьи, на примере Москвы рассказывает Оксана Красовская.Единовременные выплатыНа возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) — получают все семьи:Родителям (усыновителям), награжденным Почетным знаком "Родительская слава города Москвы", выплачивают 229528 рублей.Ежемесячные выплатыНа возмещение расходов в связи с "ростом стоимости жизни":На покупку товаров детского ассортимента семье, имеющей пять и более детей — 2067 рублей.Многодетной матери, родившей 10 и более детей и получающей пенсию — 22954 рубля.По оплате за жилое помещение и коммунальные услуги:За пользование городским телефоном — 264 рубля.Ежегодные выплатыНа покупку комплекта детской одежды для посещения занятий в учреждении начального, основного, среднего общего образования — 11477 рублей на каждого ребенка. Мера поддержки действует на период обучения в учреждении.Есть также ежегодные компенсационные выплаты, на которые имеют право один из родителей, усыновитель, опекун, а также отчим и мачеха в семьях с 10 и более детьми. Они назначаются и выплачиваются в беззаявительном порядке на основании сведений, имеющихся в управлении соцзащиты населения (УСЗН) города Москвы:ЛьготыКроме выплат, многодетным в Москве предоставляются различные меры социальной поддержки (ст. 29 Закона № 60). Это, например, первоочередной прием в дошкольные образовательные организации города. А также детям из таких семей гарантированы следующие бесплатные услуги:Многодетный отец Сергей Архипов рассказывает, что, помимо перечисленных выше льгот, они с супругой пользуются правом бесплатной парковки — оно доступно для одного автомобиля на семью на всей территории платных парковок и оформляется отдельно на три года с последующим продлением. А также бесплатным проездом на всех видах общественного транспорта, включая электрички, по "карте москвича", с 2022 года она выдается обоим родителям.Кроме того, для столичных многодетных семей предусмотрены:Семьям, имеющим 10 и более детей в возрасте до 16 лет и старше, если они являются учащимися общеобразовательных организаций, предоставляют:Пенсионные и трудовые"Трудовым кодексом РФ установлено, что имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет (ст. 262 ТК РФ), — говорит Оксана Красовская. — Плюс для работников с двумя или более детьми в возрасте до 14 лет коллективным договором могут быть установлены ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ)".Кроме того, сотрудников с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет можно направлять в командировки, привлекать к работе в ночное время и сверхурочно, в выходные и праздничные нерабочие дни можно только с их письменного согласия — пока младшему ребенку не исполнится 14. И у такого родителя есть право вообще отказаться (ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ч. 3 ст. 259 ТК РФ).Право на досрочную страховую пенсию по старости имеют женщины:А вот многодетным отцам досрочный выход на пенсию не положен.В сфере налогообложения и ипотечного кредитованияРодители (опекуны) в многодетной семье имеют право частично или в полном объеме вернуть 13 % НДФЛ. Вычет для многодетных семей за первых двух детей составляет по 1,4 тысячи рублей, а за третьего и последующих — по 3 тысячи рублей. За детей-инвалидов положено от 6 тысяч до 12 тысяч рублей. В случае, когда суммарный годовой доход семьи превысит 350 тысяч рублей, вычет больше получать нельзя.Оксана Красовская рассказывает, что для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (в частности, родителей, усыновителей, опекунов), на федеральном уровне предусмотрено уменьшение налоговой базы:Эти льготы могут предоставляться любому родителю трех и более несовершеннолетних детей, имеющему объекты налогообложения (Письмо ФНС России от 24.06.2019 N БС-4-21/12220).Юрист поясняет, что мать или отец, у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети, будучи заемщиками или поручителями по ипотеке, при определенных условиях имеют право на однократное получение мер государственной поддержки (в рамках Федерального закона от 03.07.2019 № 157-Ф (ред. от 30.04.2021) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"). Это выражается в полном или частичном погашении обязательств по жилищному кредиту за счет бюджетных средств, но в размере не более 450 тысяч рублей. Такая мера господдержки доступна в отношении только одной ипотеки, независимо от того, рождаются ли еще дети в семье после этого (ч. 2, 4, 5 - 5.2, 8 ст. 1 Закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ).Как получить статус многодетной семьиЧтобы оформить статус многодетной семьи, необходимо выполнить предписанные региональным законодательством условия и собрать подтверждающие соответствие критериям документы.УсловияПо словам экспертов, как правило, льготы многодетные семьи могут получать, если в семье трое и более детей и хотя бы один из родителей или опекунов постоянно зарегистрирован на территории региона, в котором подается заявление о получении статуса. Детали нужно уточнять в органах соцзащиты по месту проживания.Способы обращенияМожно обратиться в МФЦ или подать заявление на "Госуслугах". Удостоверение выдается бесплатно."Присвоение льготного статуса многодетной семьи в Москве осуществляется исключительно через официальный сайт мэра, где есть соответствующая государственная услуга", — говорит Оксана Красовская.Необходимые документыОксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ говорит, что необходимо заполнить заявление и приложить к нему документы, перечень которых устанавливает каждый регион.Как правило, для регистрации статуса многодетной семьи достаточно предоставить:Как обжаловать отказВ оформлении удостоверения откажут, если один из родителей уже получал эту услугу ранее, а также если один из детей находится на государственном обеспечении."Семью не зарегистрируют в качестве многодетной, если подать неправильно оформленные или подложные документы, а также неполный пакет", — предупреждает Оксана Васильева.Отказ можно обжаловать в установленном законом порядке — в вышестоящую инстанцию, прокуратуру или суд.ЖалобаПисьменный отказ присвоить статус многодетной семьи нужно сохранить, на его основе составить заявление. В жалобе должны быть указаны адресат, контактные данные пишущего ее родителя, подробно изложены все обстоятельства ситуации. К бумаге необходимо приложить документы, по которым семья претендует на статус многодетной и письменный отказ в его присвоении.Что такое удостоверение многодетной семьи"Удостоверение многодетной семьи — это документ, который подтверждает право на получение льгот. Визуально он представляет собой зеленую книжку размером с паспорт, в ней записаны данные родителей и детей. Его оформляют бесплатно", — говорит Оксана Васильева.Сергей Архипов добавляет, что вид и формат удостоверений в каждом регионе может быть свой. В Москве выдается одно удостоверение на двоих, в него вклеиваются фотографии обоих родителей и вписываются дети. Документу присваивается порядковый номер.СрокКак правило, удостоверение многодетной семьи действительно до того момента, пока самому младшему ребенку не исполнится 16 лет.По словам юриста Оксаны Красовской, в Москве документ оформляется на период действия у семьи льготного статуса. При этом для предоставления большинства мер социальной поддержки наличие удостоверения не требуется, и вообще нет таких требований, что его нужно обязательно получать.Как продлитьЕсли состав семьи изменился (в случае рождения или усыновления детей, принятии под опеку или попечительство, смерти) или ребенок старше 18 лет поступил на учебу по очной форме, один из родителей (опекунов, попечителей) вправе обратиться с заявлением о выдаче нового удостоверения для продления льготного статуса. Для этого нужно предоставить соответствующие документы:

https://realty.ria.ru/20211216/mnogodetnye-1764004208.html

https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733188155.html

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728217952.html

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дети, семья, льготы, многодетные семьи, общество, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)