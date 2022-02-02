Многодетная семья: что дает статус и как его оформить
Статус многодетной семьи
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. По каким критериям семью могут признать многодетной, как подать документы для установления этого статуса и получения льгот, до какого возраста детей положены выплаты и другие меры социальной поддержки — в материале РИА Новости.
Статус многодетной семьи
На федеральном уровне нет единых критериев, по которым семью признают многодетной. В каждом регионе власти самостоятельно определяют это понятие.
"Действующим законодательством льготы для многодетных, а также критерии присвоения этого статуса определяется законами субъекта. Указ президента РФ от 05.05.1992 (ред. от 25.02.2003) № 431 возлагает эту обязанность на органы исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Они же должны проводить “целенаправленную и адресную политику” по социальной поддержке таких семей, которые нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства,— поясняет юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская. — В Москве, к примеру, такие критерии и льготы предусмотрены законом от 23.11.2005 № 60 (ред. от 20.10.2021)".
"В Москве льготный статус многодетной дают семье, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а тем, кто учится в образовательных учреждениях (начального, общего, среднего, среднего профессионального образования) — 18 лет", — объясняет Сергей Архипов, юрист, медиатор, многодетный отец.
Что полагается
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Получить информацию о критериях многодетности и видах льгот в своем регионе можно в соцзащите, в местном министерстве, департаменте или управлении соцразвития. Соответствующие законы, как правило, размещены на официальных сайтах территориальных органов власти.
Гарантированная господдержка
Меры поддержки многодетных семей бывают общегосударственными и региональными. Ипотечное кредитование, льготы в части трудовых отношений, выход на пенсию регламентируют федеральные законы, они действуют на всей территории страны. Местные субсидии и пособия для семей с детьми власти разрабатывают индивидуально в каждом субъекте.
О том, на какие пособия имеют право многодетные семьи, на примере Москвы рассказывает Оксана Красовская.
Единовременные выплаты
На возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) — получают все семьи:
- —6313 рублей на первого ребенка;
- —16642 рублей — на второго и последующих детей;
- —57383 рублей — при рождении одновременно трех и более детей.
Родителям (усыновителям), награжденным Почетным знаком "Родительская слава города Москвы", выплачивают 229528 рублей.
Ежемесячные выплаты
На возмещение расходов в связи с "ростом стоимости жизни":
- —если в семье трое-четверо детей — 1379 рублей;
- —пятеро детей и более — 1722 рубля.
На покупку товаров детского ассортимента семье, имеющей пять и более детей — 2067 рублей.
Многодетной матери, родившей 10 и более детей и получающей пенсию — 22954 рубля.
По оплате за жилое помещение и коммунальные услуги:
- —многодетным семьям с тремя-четырьмя детьми — 1199 рублей;
- —с пятью и более детьми — 2397 рублей.
За пользование городским телефоном — 264 рубля.
Ежегодные выплаты
На покупку комплекта детской одежды для посещения занятий в учреждении начального, основного, среднего общего образования — 11477 рублей на каждого ребенка. Мера поддержки действует на период обучения в учреждении.
Есть также ежегодные компенсационные выплаты, на которые имеют право один из родителей, усыновитель, опекун, а также отчим и мачеха в семьях с 10 и более детьми. Они назначаются и выплачиваются в беззаявительном порядке на основании сведений, имеющихся в управлении соцзащиты населения (УСЗН) города Москвы:
- —к Международному дню семьи (15 мая) — 22954 рубля;
- —ко Дню знаний (1 сентября) — 11477 рубля.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Льготы
Кроме выплат, многодетным в Москве предоставляются различные меры социальной поддержки (ст. 29 Закона № 60). Это, например, первоочередной прием в дошкольные образовательные организации города. А также детям из таких семей гарантированы следующие бесплатные услуги:
- —двухразовое питание — для учеников общеобразовательных учреждений;
- —обеспечение лекарственными препаратами — в возрасте до 18 лет;
- —отпуск продуктов детского питания — на малышей до семи лет, по заключению врачей государственных клиник города Москвы;
- —пользование платными услугами в городских государственных учреждениях физкультуры и спорта.
Многодетный отец Сергей Архипов рассказывает, что, помимо перечисленных выше льгот, они с супругой пользуются правом бесплатной парковки — оно доступно для одного автомобиля на семью на всей территории платных парковок и оформляется отдельно на три года с последующим продлением. А также бесплатным проездом на всех видах общественного транспорта, включая электрички, по "карте москвича", с 2022 года она выдается обоим родителям.
Кроме того, для столичных многодетных семей предусмотрены:
- —скидки на оплату услуг ЖКХ — в порядке и на условиях, установленных правительством Москвы;
- —освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителей) — за одно ТС;
- —право на бесплатное пользование услугами городских бань.
Семьям, имеющим 10 и более детей в возрасте до 16 лет и старше, если они являются учащимися общеобразовательных организаций, предоставляют:
Девушка с детьми
- —право на получение жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы (если семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий);
- —оплату в размере 50 % стоимости коммунальных услуг — в пределах социальной нормы площади жилого помещения и за жилое помещение государственного жилфонда, в том числе в малоэтажных жилых домах, предоставляемых по договору безвозмездного пользования;
- —право на бесплатное посещение зоопарка, льготы на посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок, стадионов, культурно-просветительных и спортивных мероприятий в учреждениях, находящихся в ведении правительства Москвы, а один раз в месяц — бесплатное посещение музеев и стадионов;
- —единоразовую компенсацию на приобретение или строительство жилых помещений — нуждающимся в улучшении жилищных условий, в размере нормативной стоимости жилого помещения. Средства должны быть использованы не позднее шести месяцев со дня принятия распоряжения о ее предоставлении (ч. 7 ст. 54 Закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, Письмо Департамента городского имущества г. Москвы от 12.02.2016 №ДГИ-ЭГР-3685/16-1).
Пенсионные и трудовые
"Трудовым кодексом РФ установлено, что имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет (ст. 262 ТК РФ), — говорит Оксана Красовская. — Плюс для работников с двумя или более детьми в возрасте до 14 лет коллективным договором могут быть установлены ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ)".
Кроме того, сотрудников с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет можно направлять в командировки, привлекать к работе в ночное время и сверхурочно, в выходные и праздничные нерабочие дни можно только с их письменного согласия — пока младшему ребенку не исполнится 14. И у такого родителя есть право вообще отказаться (ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ч. 3 ст. 259 ТК РФ).
Семья во время прогулки в Новороссийске
"Многодетные матери с установленным размером индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК, в 2022 году — не ниже 23,4) и страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию по старости раньше установленного законодательством возраста", — говорит Оксана Красовская. Это регламентирует п. 2 ч. 1 ст. 32 ФЗ № 400-ФЗ.
Право на досрочную страховую пенсию по старости имеют женщины:
- —родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьми лет — по достижении возраста 50 лет;
- —родившие четырех детей и воспитавшие их до восьми лет — по достижении возраста 56 лет;
- —родившие троих детей и воспитавшие их до восьми лет — по достижении возраста 57 лет.
А вот многодетным отцам досрочный выход на пенсию не положен.
В сфере налогообложения и ипотечного кредитования
Родители (опекуны) в многодетной семье имеют право частично или в полном объеме вернуть 13 % НДФЛ. Вычет для многодетных семей за первых двух детей составляет по 1,4 тысячи рублей, а за третьего и последующих — по 3 тысячи рублей. За детей-инвалидов положено от 6 тысяч до 12 тысяч рублей. В случае, когда суммарный годовой доход семьи превысит 350 тысяч рублей, вычет больше получать нельзя.
Оксана Красовская рассказывает, что для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (в частности, родителей, усыновителей, опекунов), на федеральном уровне предусмотрено уменьшение налоговой базы:
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- —по земельному налогу — на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка;
- —по налогу на имущество — на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры (или ее части, комнаты) и 7 квадратных метров общей площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Действует в отношении одного объекта налогообложения каждого вида.
Юрист поясняет, что мать или отец, у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети, будучи заемщиками или поручителями по ипотеке, при определенных условиях имеют право на однократное получение мер государственной поддержки (в рамках Федерального закона от 03.07.2019 № 157-Ф (ред. от 30.04.2021) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"). Это выражается в полном или частичном погашении обязательств по жилищному кредиту за счет бюджетных средств, но в размере не более 450 тысяч рублей. Такая мера господдержки доступна в отношении только одной ипотеки, независимо от того, рождаются ли еще дети в семье после этого (ч. 2, 4, 5 - 5.2, 8 ст. 1 Закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ).
Как получить статус многодетной семьи
Чтобы оформить статус многодетной семьи, необходимо выполнить предписанные региональным законодательством условия и собрать подтверждающие соответствие критериям документы.
Условия
Женщина с детьми
По словам экспертов, как правило, льготы многодетные семьи могут получать, если в семье трое и более детей и хотя бы один из родителей или опекунов постоянно зарегистрирован на территории региона, в котором подается заявление о получении статуса. Детали нужно уточнять в органах соцзащиты по месту проживания.
Способы обращения
Можно обратиться в МФЦ или подать заявление на "Госуслугах". Удостоверение выдается бесплатно.
"Присвоение льготного статуса многодетной семьи в Москве осуществляется исключительно через официальный сайт мэра, где есть соответствующая государственная услуга", — говорит Оксана Красовская.
Необходимые документы
Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ говорит, что необходимо заполнить заявление и приложить к нему документы, перечень которых устанавливает каждый регион.
Семья осматривает квартиру нового дома
Как правило, для регистрации статуса многодетной семьи достаточно предоставить:
- —документ, удостоверяющий личность (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей);
- —копии свидетельств о рождении детей либо документы, подтверждающие усыновление (удочерение);
- —справку, подтверждающую совместное проживание заявителя с детьми;
- —копии свидетельства о заключении или расторжении брака, об установлении отцовства, смерти второго родителя;
- —справку об обучении в образовательных организациях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет (если таковые есть).
Как обжаловать отказ
В оформлении удостоверения откажут, если один из родителей уже получал эту услугу ранее, а также если один из детей находится на государственном обеспечении.
"Семью не зарегистрируют в качестве многодетной, если подать неправильно оформленные или подложные документы, а также неполный пакет", — предупреждает Оксана Васильева.
Отказ можно обжаловать в установленном законом порядке — в вышестоящую инстанцию, прокуратуру или суд.
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Жалоба
Письменный отказ присвоить статус многодетной семьи нужно сохранить, на его основе составить заявление. В жалобе должны быть указаны адресат, контактные данные пишущего ее родителя, подробно изложены все обстоятельства ситуации. К бумаге необходимо приложить документы, по которым семья претендует на статус многодетной и письменный отказ в его присвоении.
Что такое удостоверение многодетной семьи
"Удостоверение многодетной семьи — это документ, который подтверждает право на получение льгот. Визуально он представляет собой зеленую книжку размером с паспорт, в ней записаны данные родителей и детей. Его оформляют бесплатно", — говорит Оксана Васильева.
Сергей Архипов добавляет, что вид и формат удостоверений в каждом регионе может быть свой. В Москве выдается одно удостоверение на двоих, в него вклеиваются фотографии обоих родителей и вписываются дети. Документу присваивается порядковый номер.
Срок
Как правило, удостоверение многодетной семьи действительно до того момента, пока самому младшему ребенку не исполнится 16 лет.
По словам юриста Оксаны Красовской, в Москве документ оформляется на период действия у семьи льготного статуса. При этом для предоставления большинства мер социальной поддержки наличие удостоверения не требуется, и вообще нет таких требований, что его нужно обязательно получать.
Детская площадка во дворе нового дома
Как продлить
Если состав семьи изменился (в случае рождения или усыновления детей, принятии под опеку или попечительство, смерти) или ребенок старше 18 лет поступил на учебу по очной форме, один из родителей (опекунов, попечителей) вправе обратиться с заявлением о выдаче нового удостоверения для продления льготного статуса. Для этого нужно предоставить соответствующие документы:
- —документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место жительства гражданина на территории региона;
- —свидетельства о рождении детей;
- —сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя;
- —свидетельство о заключении брака родителей (опекунов, попечителей);
- —решение (выписку) об установлении над ребенком опеки (попечительства);
- —справка об очной форме обучения в образовательной организации;
- —свидетельство о смерти (если это причина "изменения состава" семьи);
- —фото и согласие на обработку персональных данных.