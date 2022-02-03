Как встать в очередь на квартиру: кому положено бесплатное жилье
Улучшение жилищных условий
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на поддержку государства в улучшении жилищных условий . Кто может бесплатно получить квартиру, какие при этом требования к составу семьи, как встать на учет и как долго ждать своей очереди — в материале РИА Новости.
Жилищный учет
Под жилищным учетом понимается список граждан, которые вправе рассчитывать на помощь государства в решении квартирного вопроса. В каждом регионе — своя очередь, скорость ее продвижения определяется наличием свободной муниципальной или федеральной жилплощади, бюджетных средств, позволяющих реализовать соответствующую программу.
Главное условие постановки на учет — соответствие критериям, определенным Жилищным кодексом РФ и региональными нормативными актами.
Улучшение жилищных условий
Под улучшением условий подразумевается предоставление определенных льгот и субсидий нуждающимся гражданам:
"Улучшение жилищных условий — общий термин для ряда льгот, на которые могут рассчитывать нуждающиеся: жилищные льготы на приобретение и строительство жилья, увеличение жилой площади, предоставление квартир погорельцам и малоимущим, не имеющим в своей собственности жилья", — разъяснила юрист Мария Каюмова.
Макеты новостроек
С помощью государственной поддержки гражданин может:
- —получить кредит со сниженной процентной ставкой на покупку квартиры ,
- —получить бесплатно земельный участок,
- —оплачивать коммунальные услуги со скидкой,
- —снять на льготных условиях жилье из объектов государственного жилфонда.
Однако рассчитывать на такую помощь могут не все жители РФ, а те, кто признан: малоимущими и нуждающимся и соответствуют критериям федеральной или региональной программы.
Кто имеет право
Чтобы встать на учет, необходимо подтвердить, что гражданин имеет право на помощь от государства. Это может выражаться:
- —в нуждаемости в жилье (отсутствие крыши над головой или проживание в помещении, метраж которого не соответствует учетной норме);
- —в имущественном статусе (речь о малоимущих гражданах, которые в силу финансовой ограниченности не могут рассчитывать на самостоятельное улучшение условий жизни).
Основания, позволяющие признать человека нуждающимся в жилье, отражены в ст. 51 Жилищного кодекса. В списке требований:
- —отсутствие какого-либо жилья: находящегося в собственности, занимаемого по договору социального найма;
- —проживание в непригодных для этого помещениях (квартиры ветхого, аварийного фонда и пр.);
- —проживание в стесненных условиях, когда на одного человека приходится меньше квадратных метров, чем допускает законодательство. Норматив определяется на основании Жилищного кодекса и местных актов, для большинства регионов страны составляет не менее 18 кв. м. на человека.
Помимо метража и финансовой обеспеченности в вопросе предоставления господдержки играет роль и социальный статус:
"Существует множество программ, направленных на улучшение жизни отдельных категорий граждан: молодая семья, когда возраст супругов не превышает 35 лет, социальная ипотека для врачей, учителей, воспитателей, помощь многодетным, сниженные процентные ставки по ипотечным кредитам", — сообщила юрист Мария Каюмова.
Молодые семьи
Супруги, узаконившие брак и не располагающие собственной жилплощадью, вправе рассчитывать на содействие государства в решении квартирного вопроса. В России действуют несколько каналов оказания такой помощи. Это: федеральная программа "Молодая семья", семейная ипотека, материнский капитал и пр.
Для каждой программы предусмотрены критерии, которым должны отвечать заявители: возраст, уровень дохода, статус нуждающихся и/или малоимущих, наличие детей и пр.
Девушка в коридоре многоэтажного жилого дома
Многодетные семьи
Многодетные семьи, состоящие минимум из одного взрослого, трех и более несовершеннолетних рожденных или усыновленных детей, могут рассчитывать на ряд льгот. Жилищная поддержка выражается в виде:
- —льготной ипотеки по сниженной процентной ставке и увеличенном периоде банковского займа;
- —бесплатного выделения земельного участка под строительство дома (действует в ряде регионов РФ);
- —денежного сертификата определенного номинала на покупку квартиры или земли, расширение существующей жилплощади и пр.
Кроме того, многодетные граждане относятся к категории получателей материнского капитала, который можно направить на уплату части или остатка ипотечного долга.
Инвалиды
Право на улучшение жилищных условий имеют инвалиды, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. В рамках договора социального найма государство предоставляет таким заявителям жилое помещение, законодательно соответствующее метражу, а в некоторых случаях (при наличии тяжелых заболеваний) — с превышением учетной нормы, но не более чем в два раза.
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Пенсионеры
Отдельной программы для пенсионеров нет, однако пожилые люди могут встать в очередь на общих основаниях (нуждающиеся и малоимущие). Также улучшение жилищных условий положено гражданам, относящимся к категориям:
- —ветераны Великой Отечественной войны;
- —одинокие вдовы ветеранов;
- —участники боевых действий;
- —бывшие работники ведомственных структур (МВД, ФСБ и пр.), военные;
- —граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет и пр.
Сироты
Дети, оставшиеся без родителей, могут получить жилищную поддержку со стороны государства. Правило распространяется на несовершеннолетних граждан, имеющих статус:
- —сирот, когда умерли оба родителя или единственный родитель-опекун.
- —оставшихся без опекунства, когда родители: лишены прав, уклоняются от исполнения обязанностей, находятся в местах лишения свободы и пр.
Жилищная помощь выражается, как правило, в предоставлении муниципального жилья по договору социального найма или денежной субсидии.
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Сотрудники МВД и Росгвардии
Социальные жилищные гарантии для сотрудников Министерства внутренних дел и Росгвардии заключаются в выделении ведомственных квартир и квартир по договору найма. Основной мерой поддержки считается единовременная выплата с целью покупки или строительства жилого помещения.
Сотрудник вправе рассчитывать на денежную выплату, если:
- —не располагает собственной квартирой и не снимает жилье;
- —испытывает стесненность в жилищных условиях (на одного члена семьи приходится менее 15 кв. м.);
- —проживает в общежитии, коммунальной квартире;
- —проживает в непригодном для жизни помещении и пр.
Варианты для улучшения
Основными вариантами улучшения жилищных условий сейчас являются: льготная ипотека, неипотечная поддержка, социальный наем.
Получение субсидии
Неипотечная поддержка — это жилищная субсидия, выделяемая из регионального и/или федерального бюджета для целевого использования. Сертификат с определенным номиналом нельзя обналичить и можно использовать в установленные сроки только по целевому назначению: как первый взнос за квартиру или дом в ипотеке, для участия в долевом строительстве, для переезда с целью расширения площади.
Размер субсидии в каждом случае индивидуален, рассчитывается по специальной формуле, учитывающей: стоимость квадратного метра, норматив площади на одного человека, количество домочадцев и размер оплачиваемой из бюджета доли.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Аренда квартиры у государства
Аренда квартиры у государства похожа на обычный съем жилья с той разницей, что арендодателем выступает не частное лицо, а муниципалитет.
В этом случае не требуется вносить ежемесячную арендную плату — необходим только расчет за коммунальные услуги. Особенность сделки заключается в невозможности приватизации квартиры и операциях по сдаче в поднаем, перепродаже и пр.
Квартиры выделяются из средств государственного фонда на определенный период, по истечении которого у заявителя есть возможность переоформить сделку уже на основании договора социального найма.
Аренда по договору социального найма
Съем квартиры по договору социального найма по сути обычный арендный договор, заключенный с представителями муниципальной власти. Отличие заключается в том, что квартиру, полученную в рамках такого договора, можно приватизировать.
Приоритетное право на получение квартиры по соцнайму есть у собственников ветхого и аварийного жилья, предназначенного под снос, коммуналок, а также у граждан, проживающих с тяжелобольным человеком.
"Согласно ЖК, п.1 ст.52, получить жилое помещение по договору социального найма могут граждане, признанные органами местного самоуправления малоимущими. Для жителей Московской области порядок признания и основания для признания малоимущими регулируется законодательно (закон Московской области № 231/2017). К таким гражданам предъявляют определенные требования, такие, например, как проживание на территории столичного региона не менее пяти лет", — уточнила эксперт.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЖенщина у банкомата ВТБ на станции Московского метро
Женщина у банкомата ВТБ на станции Московского метро
Ипотечное кредитование
Ипотека считается наиболее востребованным способом покупки жилья в России. Для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, действует программа льготного кредитования со сниженной ставкой по проценту. Разницу между государственной и банковской ставкой держателю кредита компенсируют из бюджетных средств.
Таким образом, малоимущий при покупке квартиры может воспользоваться двумя льготами одновременно: по кредиту и жилищным сертификатом.
Программы для улучшения жилищных условий
Для решения проблем с жильем власти создают и финансируют целевые программы, направленные на поддержку нуждающихся. В списке важных проектов: маткапитал, дальневосточный гектар, сельская ипотека и пр.
Материнский капитал
Семейный, он же материнский капитал, — мера государственной поддержки семей, согласно которой при рождении/усыновлении ребенка государство выдает денежный сертификат: за первенца 483 882 рублей, за второго и последующих детей — по 155 550 рублей.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДетская площадка во дворе нового дома, построенного по программе социальной ипотеки в Набережных Челнах
Детская площадка во дворе нового дома, построенного по программе социальной ипотеки в Набережных Челнах
"Для использования материнского капитала в целях улучшения жилищных условий необходимо, чтобы детям было не меньше трех лет. Помимо этого, в приобретенном жилье нужно выделить доли в собственность всем членам семьи, на это отводится шесть месяцев с момента покупки квартиры или дома", — уточнила юрист Мария Каюмова.
Помимо улучшения условий проживания, маткапитал можно направить на образование, ремонт, в некоторых случаях — на ежемесячные выплаты по уходу за ребенком.
Семейная ипотека
Принимать участие в программе "Семейная ипотека" имеют право родители, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен ребенок. Особенности такой ипотеки:
- —ставка 6% годовых;
- —период кредитования до 30 лет;
- —первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости квартиры;
- —подходит для нового кредита и рефинансирования существующего.
Льготная ипотека
Программа льготной ипотеки действует с 2020 года и позволяет брать кредит на покупку недвижимости под сниженный процент (не более 7% годовых).
Особенности:
- —квартиру можно взять только через застройщика в сданном или возводимом доме; "вторичка" в программе не участвует;
- —первоначальный минимальный взнос составляет 15%;
- —максимальная сумма кредита — 3 млн рублей.
Дальневосточная ипотека
Дальневосточная ипотека запускалась для поддержки и развития удаленной части страны. Согласно ее условиям, на строительство или покупку жилого помещения в ДФО действует минимальная кредитная ставка — не более 2% годовых.
Программа распространяется на 11 субъектов: Якутию, Бурятию, Камчатский, Забайкальский, Хабаровский, Приморский край, Сахалинскую, Амурскую, Магаданскую, Еврейскую области и Чукотский автономный округ.
Особенности:
- —срок действия ипотеки - до 242 месяцев (или 20 лет и 2 месяца);
- —максимальная сумма банковского займа — 6 млн рублей;
- —в качестве залога можно оставить недвижимость из любого региона страны;
- —программа не предусматривает рефинансирование имеющейся ипотеки;
- —первоначальный взнос — не менее 15%.
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Сельская ипотека
Сельская ипотека выдается под небольшой процент —не более 3% годовых. Задача программы — стимулировать россиян к приобретению жилья в деревнях и малых городах (численностью не более 30 тыс. человек), участвующих в программе развития сельских территорий. Программа разрешает использовать средства для покупки новых квартир, "вторички", самостоятельного строительства.
Особенности:
- —в расчет берутся объекты жилой недвижимости, расположенные в сельской местности, пригодные для жизни (имеются необходимые коммуникации: отопление, водоснабжение, электричество, канализация);
- —размер кредита — от трех до пяти млн рублей;
- —срок ипотеки - до 25 лет;
- —средства можно использовать для завершения текущего строительства. На это отводится два года.
Программа "Молодая семья"
Государственная поддержка молодых семей заключается предоставлении жилищной субсидии, за счет которой можно оплатить часть стоимости квартиры. Возвращать бюджетные деньги не нужно, однако при оформлении выплаты семье придется доказать платежеспособность, предоставив справку о доходах либо о наличии сбережений.
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Цели, на достижение которых разрешено направить субсидию:
- —первоначальный взнос по ипотеке с договором: купли-продажи, доверительного управления, уступки права требования;
- —покрытие долгов по ипотеке в рамках основного договора или договора рефинансирования;
- —покупка квартиры в новостройке.
Размер субсидии составляет 30% от расчетной стоимости недвижимости для бездетных семей, 35% — для семей с детьми. Некоторые регионы могут использовать дополнительный коэффициент, увеличивающий размер льготы.
Требования к семье:
- —возраст каждого из супругов не превышает 35 лет на момент подачи заявления и предоставления субсидии;
- —зарегистрированный брак;
- —неполная семья при наличии одного или нескольких детей;
- —наличие собственных средств, за счет которых можно приобрести построенное или строящееся жилье (ипотека, материнский капитал и пр.);
- —стесненность в жилищных условиях: менее 11 квадратных метров на человека в квартире, которая находится пользовании на момент обращения.
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Погашение ипотеки для многодетных семей
Согласно законодательству, многодетные семьи на погашение ипотечного кредита могут получить 450 тысяч рублей. У программы федеральной поддержки есть особенности:
- —рассчитана на семьи, где третий и/или последующие дети появились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года;
- —деньги можно направить на ипотеку, взятую на покупку квартиры (в том числе по договору долевого строительства), дома, земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.
Данная выплата является разовой мерой поддержки, позволяющей закрыть долг перед банком, сократить период выплаты кредита или уменьшить размер ежемесячных взносов.
Куда обращаться
Постановкой на жилищный учет занимаются органы местного самоуправления конкретного населенного пункта. Это значит, обращаться следует в администрацию муниципального образования, в МФЦ (многофункциональный центр) по месту жительства или через личный кабинет на портале "Госуслуги".
Когда речь идет об ипотеке, документы необходимо подавать в отделение банка, участвующего в федеральной программе.
Строительство жилья
Как встать в очередь
Рассмотрением вопроса о регистрации в очереди на улучшение условий занимается специальная жилищная комиссия. В случае если эксперты не увидят оснований для отказа, заявителя поставят на учет, присвоив определенный порядковый номер.
Сроки
Если у комиссии не возникнет вопросов по предоставленным бумагам, на рассмотрение обращения отводится месяц. В течение 30 дней специалисты проверяют достоверность сведений, предоставленных заявителем (изучают жилищные условия, проверяют наличие/отсутствие в собственности недвижимости и пр.).
Как узнать место в очереди
Каждый год очередь продвигается на то количество человек, которые получили субсидию и/или были сняты с регистрации в силу других причин (утратили статус малоимущих, нуждающихся и пр.). В некоторых случаях ожидание может затянуться на несколько лет.
Ключи от квартиры
Узнать место в очереди можно через администрацию (отдел, отвечающий за распределение жилой площади) или на сайте “Госуслуги”, указав идентификационный номер, который присваивают каждой заявке.
Документы
Для того чтобы жилищная комиссия рассмотрела обращение, необходимо собрать комплект документов:
- —заявление о предоставлении социальной выплаты;
- —паспорт заявителя;
- —документы, дающие право на выплату (подтверждение статуса малоимущих, справка о нехватке социальной жилищной нормы и пр.):
"Встать в очередь могут граждане, получившие статус малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для этого необходимо собрать пакет документов (паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке, при наличии — свидетельство о рождении детей, сведения о месте жительства, выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета, сведения о расходах и доходах и пр.) и предоставить их вместе с заявлением в органы местного самоуправления или через МФЦ. После того, как гражданина примут на учет в соответствующем статусе, он может заниматься сбором документов для постановки на жилищный учет", — пояснила эксперт Мария Каюмова.
Для этого могут потребоваться следующие бумаги:
- —справка о прописанных вместе с заявителем людях;
- —акт обследования жилищных условий;
- —другие документы: военный билет, справка из органов социальной защиты и пр.
Отказ в улучшении жилищных условий
Отказать в постановке на учет комиссия может, если заявление не отвечает установленным требованиям:
- —документы заполнены неправильно;
- —предоставлен не весь пакет документов;
- —место регистрации заявителя территориально не соответствует месту обращения;
- —заявитель не может рассчитывать на субсидию, поскольку не попадает в категорию нуждающихся.
"В случае если органы местного самоуправления безосновательно (с точки зрения заявителя) отказали в постановке в очередь на улучшение жилищных условий, гражданин может попытаться восстановить свое право и оспорить решение жилищной комиссии в судебном порядке", — отметила юрист.