https://ria.ru/20220201/voronovo-1770542459.html

Земля под Ленинградом, где сражались вологжане, не превратится в карьер

Земля под Ленинградом, где сражались вологжане, не превратится в карьер - РИА Новости, 01.02.2022

Земля под Ленинградом, где сражались вологжане, не превратится в карьер

Сохранить исторически важную для Вологодской области территорию в Ленинградской области удалось благодаря совместной работе вологодских поисковиков и... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:24

2022-02-01T18:24

2022-02-01T18:24

ленинградская область

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

история

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ВОЛОГДА, 1 фев – РИА Новости. Сохранить исторически важную для Вологодской области территорию в Ленинградской области удалось благодаря совместной работе вологодских поисковиков и неравнодушных граждан, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.К руководителю вологодского парламента обратился председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Александр Метелкин, рассказавший о планах использовать территорию бывшей передовой Волховского фронта в качестве песчаного карьера. Разработка карьера привела бы к уничтожению исторического ландшафта, а работы по поиску погибших вологжан там пришлось бы свернуть.В 20 километрах от Синявинских высот расположено урочище Вороново, где с 1941 по 1944 годы шли ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда. Для Вологодской области эти события имеют большое значение. Осенью 1941 года в урочище Вороново приняла свой первый бой 286-я дивизия, которую называют "Вологодской". В 2020 году там был установлен памятник в честь вологжан-защитников Ленинграда.По словам спикера вологодского парламента Андрея Луценко, был подготовлен запрос к губернатору Ленинградской области, в котором было обращено внимание на историческую важность территории для вологжан, для жителей Санкт-Петербурга и предложено закрепить охранный статус территории, на которой шла битва за Ленинград.В пресс-службе напомнили, что в 2018 году между Законодательным Собранием региона и Вологодским отделением "Российского военно-исторического общества" было заключено соглашение о совместной работе в вопросах сохранения исторического наследия в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия"

https://ria.ru/20220114/muzei-1767875573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), история