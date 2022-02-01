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Ленинградская область
https://ria.ru/20220201/voronovo-1770542459.html
Земля под Ленинградом, где сражались вологжане, не превратится в карьер
Земля под Ленинградом, где сражались вологжане, не превратится в карьер - РИА Новости, 01.02.2022
Земля под Ленинградом, где сражались вологжане, не превратится в карьер
Сохранить исторически важную для Вологодской области территорию в Ленинградской области удалось благодаря совместной работе вологодских поисковиков и... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:24
2022-02-01T18:24
ленинградская область
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
история
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ВОЛОГДА, 1 фев – РИА Новости. Сохранить исторически важную для Вологодской области территорию в Ленинградской области удалось благодаря совместной работе вологодских поисковиков и неравнодушных граждан, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.К руководителю вологодского парламента обратился председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Александр Метелкин, рассказавший о планах использовать территорию бывшей передовой Волховского фронта в качестве песчаного карьера. Разработка карьера привела бы к уничтожению исторического ландшафта, а работы по поиску погибших вологжан там пришлось бы свернуть.В 20 километрах от Синявинских высот расположено урочище Вороново, где с 1941 по 1944 годы шли ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда. Для Вологодской области эти события имеют большое значение. Осенью 1941 года в урочище Вороново приняла свой первый бой 286-я дивизия, которую называют "Вологодской". В 2020 году там был установлен памятник в честь вологжан-защитников Ленинграда.По словам спикера вологодского парламента Андрея Луценко, был подготовлен запрос к губернатору Ленинградской области, в котором было обращено внимание на историческую важность территории для вологжан, для жителей Санкт-Петербурга и предложено закрепить охранный статус территории, на которой шла битва за Ленинград.В пресс-службе напомнили, что в 2018 году между Законодательным Собранием региона и Вологодским отделением "Российского военно-исторического общества" было заключено соглашение о совместной работе в вопросах сохранения исторического наследия в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия"
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великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), история
18:24 01.02.2022
 

Земля под Ленинградом, где сражались вологжане, не превратится в карьер

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиУрочище Вороново
Урочище Вороново - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 1 фев – РИА Новости. Сохранить исторически важную для Вологодской области территорию в Ленинградской области удалось благодаря совместной работе вологодских поисковиков и неравнодушных граждан, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.
К руководителю вологодского парламента обратился председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Александр Метелкин, рассказавший о планах использовать территорию бывшей передовой Волховского фронта в качестве песчаного карьера. Разработка карьера привела бы к уничтожению исторического ландшафта, а работы по поиску погибших вологжан там пришлось бы свернуть.
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В 20 километрах от Синявинских высот расположено урочище Вороново, где с 1941 по 1944 годы шли ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда. Для Вологодской области эти события имеют большое значение. Осенью 1941 года в урочище Вороново приняла свой первый бой 286-я дивизия, которую называют "Вологодской". В 2020 году там был установлен памятник в честь вологжан-защитников Ленинграда.
По словам спикера вологодского парламента Андрея Луценко, был подготовлен запрос к губернатору Ленинградской области, в котором было обращено внимание на историческую важность территории для вологжан, для жителей Санкт-Петербурга и предложено закрепить охранный статус территории, на которой шла битва за Ленинград.
"Наше мнение было услышано. В конце января 2021 годы был опубликован приказ Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области "Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места "Военно-мемориальная зона "Прорыв блокады Ленинграда, 1941-1944 гг." Это удалось сделать благодаря совместным усилиям многих неравнодушных граждан", - отметил Луценко.
В пресс-службе напомнили, что в 2018 году между Законодательным Собранием региона и Вологодским отделением "Российского военно-исторического общества" было заключено соглашение о совместной работе в вопросах сохранения исторического наследия в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия"
 
Ленинградская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Блокада Ленинграда (1941-1944)история
 
 
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