https://ria.ru/20220201/prazdniki-1770508979.html
Как отдыхаем в марте 2022 года: перенос выходных и сокращенные дни
Как отдыхаем в марте 2022: официальные выходные и праздничные дни в России
Как отдыхаем в марте 2022 года: перенос выходных и сокращенные дни
Международный женский день 8 марта в 2022 году выпадает на вторник. Как отдыхаем в марте, сколько будет официальных нерабочих дней в месяце и какие будут... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:25
2022-02-01T16:25
2022-02-01T18:09
россия
общество
праздники
8 марта
празднование 8 марта
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Международный женский день 8 марта в 2022 году выпадает на вторник. Как отдыхаем в марте, сколько будет официальных нерабочих дней в месяце и какие будут переносы выходных в связи с праздником - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в марте 2022Выходные и праздничные дни в России определены статьей 112 Трудового кодекса. Международный женский день, который ежегодно отмечается в марте, по закону нерабочий. При этом власти устанавливают, сколько будет длиться отдых, приуроченный к 8 марта, и переносятся ли выходные.Выходные дниНа первый весенний месяц 2022 года приходится девять праздничных и выходных дней, в том числе один государственный праздник - Международный женский день.Выходные дни в марте 2022:Праздник 8 мартаВ России Международный женский день впервые отметили в 1913 году. Тогда он был посвящен солидарности женщин в борьбе за равные права. В Советском Союзе день 8 марта так или иначе праздновался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим.После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Сейчас эта дата признана нерабочим праздничным днем во всех странах бывшего СССР, кроме Латвии, Литвы и Эстонии.Переносы выходных днейПоскольку 8 марта в этом году приходится на вторник, правительство приняло решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Соответственно, россиян ждут трехдневные выходные дни с 6 по 8 марта (с субботы по вторник).Производственный календарьПроизводственный календарь определяет количество рабочих, праздничных и выходных дней. Помимо этого, в нем указана норма рабочего времени.Осенью 2021 года правительство России утвердило график на 2022 год, согласно которому 8 марта 2022 – нерабочий день.Сколько рабочих днейНа основании статьи 95 Трудового кодекса Российской Федерации длительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Но нередки случаи, когда работодатель устанавливает другой распорядок в организации.В марте 2022 года 22 рабочих дня, включая один сокращенный (5 марта).Норма рабочего времени в мартеНормы продолжительности рабочего времени в марте:Могут ли заставить работать в праздничные выходныеСогласно статье 113 Трудового кодекса Российской Федерации работа в праздничные и выходные дни запрещена. Поэтому работодатель не вправе заставить сотрудника выйти на работу с 6 по 8 марта. Исключением являются случаи, когда сотрудник согласился сделать это по просьбе руководителя. В этом случае работнику необходимо подписать письменное согласие, а начальник должен издать соответствующий приказ и ознакомить с ним персонал.Когда выгодно взять отпуск в мартеЧтобы уйти в отпуск "выгодно" с точки зрения финансов, нужно иметь в виду, что согласно ТК РФ праздничные дни не оплачиваются и в дни отпуска не включаются.Соответственно, если брать отпуск в тот месяц, в котором много выходных и праздничных дней, компенсация будут меньше.Март считается не самым финансово выгодным месяцем для отпуска. Но стоит учитывать, что ежегодный отдых, запланированный на начало марта, можно продлить на три дня. Работодатель не вправе отказать сотруднику в этом.
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россия, общество, праздники, 8 марта, празднование 8 марта
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Международный женский день 8 марта в 2022 году выпадает на вторник. Как отдыхаем в марте, сколько будет официальных нерабочих дней в месяце и какие будут переносы выходных в связи с праздником - в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в марте 2022
Выходные и праздничные дни в России
определены статьей 112
Трудового кодекса. Международный женский день, который ежегодно отмечается в марте, по закону нерабочий. При этом власти устанавливают, сколько будет длиться отдых, приуроченный к 8 марта, и переносятся ли выходные.
Выходные дни
На первый весенний месяц 2022 года приходится девять праздничных и выходных дней, в том числе один государственный праздник - Международный женский день.
Выходные дни в марте 2022:
—6- 8 марта;
—12-13 марта;
—19-20 марта;
—26-27 марта.
Праздник 8 марта
В России Международный женский день впервые отметили
в 1913 году. Тогда он был посвящен солидарности женщин в борьбе за равные права. В Советском
Союзе день 8 марта так или иначе праздновался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР
от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим.
После распада Советского Союза день 8 марта остался
в перечне государственных праздников Российской Федерации, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Сейчас эта дата признана нерабочим праздничным днем во всех странах бывшего СССР, кроме Латвии
, Литвы
и Эстонии
.
Переносы выходных дней
Поскольку 8 марта в этом году приходится на вторник, правительство приняло решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Соответственно, россиян ждут трехдневные выходные дни с 6 по 8 марта (с субботы по вторник).
Производственный календарь
Производственный календарь определяет количество рабочих, праздничных и выходных дней. Помимо этого, в нем указана норма рабочего времени.
Осенью 2021 года правительство России утвердило график на 2022 год, согласно которому 8 марта 2022 – нерабочий день.
Сколько рабочих дней
На основании статьи 95
Трудового кодекса Российской Федерации длительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Но нередки случаи, когда работодатель устанавливает другой распорядок в организации.
В марте 2022 года 22 рабочих дня, включая один сокращенный (5 марта).
Норма рабочего времени в марте
Нормы продолжительности рабочего времени в марте:
—при 40-часовой рабочей неделе – 175 часов;
—при 36-часовой рабочей неделе – 157,4 часа;
—при 24-часовой рабочей неделе – 104,6 часа.
Могут ли заставить работать в праздничные выходные
Согласно статье 113
Трудового кодекса Российской Федерации работа в праздничные и выходные дни запрещена. Поэтому работодатель не вправе заставить сотрудника выйти на работу с 6 по 8 марта. Исключением являются случаи, когда сотрудник согласился сделать это по просьбе руководителя. В этом случае работнику необходимо подписать письменное согласие, а начальник должен издать соответствующий приказ и ознакомить с ним персонал.
Когда выгодно взять отпуск в марте
Чтобы уйти в отпуск "выгодно"
с точки зрения финансов, нужно иметь в виду, что согласно ТК РФ праздничные дни не оплачиваются и в дни отпуска не включаются.
Соответственно, если брать отпуск в тот месяц, в котором много выходных и праздничных дней, компенсация будут меньше.
Март считается не самым финансово выгодным месяцем для отпуска. Но стоит учитывать, что ежегодный отдых, запланированный на начало марта, можно продлить на три дня. Работодатель не вправе отказать сотруднику в этом.