https://ria.ru/20220127/blokada-1769779379.html

В Петербурге открыли памятник учителям, работавшим во время блокады

В Петербурге открыли памятник учителям, работавшим во время блокады - РИА Новости, 27.01.2022

В Петербурге открыли памятник учителям, работавшим во время блокады

Скульптурная композиция в память учителей, работавших в Ленинграде в блокаду, открыта в четверг в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:32

2022-01-27T13:32

2022-01-27T13:36

общество

санкт-петербург

александр беглов

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Скульптурная композиция в память учителей, работавших в Ленинграде в блокаду, открыта в четверг в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Сегодня, в день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Соляном переулке… открыта скульптурная композиция "Блокадному учителю", - говорится в сообщении.Ранее с предложением об открытии памятника к губернатору Петербурга обратилась блокадный учитель Надежда Строгонова, которая всю блокаду проработала в детском доме и школе №161 на 6-й Советской улице. В здание этой школы попал снаряд, погибло пять учителей, но всех учеников успели вывести. В декабре 2020 года на месте, где находилась школа, по инициативе Строгоновой была установлена памятная доска."Сегодня священный праздник — День Ленинградской Победы. Мы храним память о подвиге ленинградцев в это трудное время. Весь город воевал, защищал любимый Ленинград. Работали женщины, дети, старики, работали абсолютно все. Тушили зажигалки. Комсомольские отряды обходили квартиры, чтобы спасти детей, оставшихся без родителей. Наш низкий поклон сегодня – блокадным учителям", - сказал на церемонии открытия памятника блокадному учителю губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По его оценке, памятник, автором которого стал скульптор Владимир Бродарский, получился по-настоящему ленинградским. "В нем сила и доброта наших учителей", - отметил Беглов.В Музее обороны и блокады Ленинграда, рядом с которым находится новая скульптурная композиция, в четверг также открылась выставка, посвященная блокадной школе. Здесь представлены аттестаты, ведомости, тетради, школьный дневник 1943-1944 годов, сочинения, а также личные истории блокадных учителей и учеников.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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общество, санкт-петербург, александр беглов, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)