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В Петербурге открыли памятник учителям, работавшим во время блокады
В Петербурге открыли памятник учителям, работавшим во время блокады - РИА Новости, 27.01.2022
В Петербурге открыли памятник учителям, работавшим во время блокады
Скульптурная композиция в память учителей, работавших в Ленинграде в блокаду, открыта в четверг в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:32
2022-01-27T13:36
общество
санкт-петербург
александр беглов
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Скульптурная композиция в память учителей, работавших в Ленинграде в блокаду, открыта в четверг в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Сегодня, в день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Соляном переулке… открыта скульптурная композиция "Блокадному учителю", - говорится в сообщении.Ранее с предложением об открытии памятника к губернатору Петербурга обратилась блокадный учитель Надежда Строгонова, которая всю блокаду проработала в детском доме и школе №161 на 6-й Советской улице. В здание этой школы попал снаряд, погибло пять учителей, но всех учеников успели вывести. В декабре 2020 года на месте, где находилась школа, по инициативе Строгоновой была установлена памятная доска."Сегодня священный праздник — День Ленинградской Победы. Мы храним память о подвиге ленинградцев в это трудное время. Весь город воевал, защищал любимый Ленинград. Работали женщины, дети, старики, работали абсолютно все. Тушили зажигалки. Комсомольские отряды обходили квартиры, чтобы спасти детей, оставшихся без родителей. Наш низкий поклон сегодня – блокадным учителям", - сказал на церемонии открытия памятника блокадному учителю губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По его оценке, памятник, автором которого стал скульптор Владимир Бродарский, получился по-настоящему ленинградским. "В нем сила и доброта наших учителей", - отметил Беглов.В Музее обороны и блокады Ленинграда, рядом с которым находится новая скульптурная композиция, в четверг также открылась выставка, посвященная блокадной школе. Здесь представлены аттестаты, ведомости, тетради, школьный дневник 1943-1944 годов, сочинения, а также личные истории блокадных учителей и учеников.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, александр беглов, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
13:32 27.01.2022 (обновлено: 13:36 27.01.2022)
 
В Петербурге открыли памятник учителям, работавшим во время блокады

Памятник в честь учителей, работавших в Ленинграде в блокаду, открыли в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкУрок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы в блокадном Ленинграде
Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы в блокадном Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы в блокадном Ленинграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Скульптурная композиция в память учителей, работавших в Ленинграде в блокаду, открыта в четверг в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Сегодня, в день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Соляном переулке… открыта скульптурная композиция "Блокадному учителю", - говорится в сообщении.
Ранее с предложением об открытии памятника к губернатору Петербурга обратилась блокадный учитель Надежда Строгонова, которая всю блокаду проработала в детском доме и школе №161 на 6-й Советской улице. В здание этой школы попал снаряд, погибло пять учителей, но всех учеников успели вывести. В декабре 2020 года на месте, где находилась школа, по инициативе Строгоновой была установлена памятная доска.
"Сегодня священный праздник — День Ленинградской Победы. Мы храним память о подвиге ленинградцев в это трудное время. Весь город воевал, защищал любимый Ленинград. Работали женщины, дети, старики, работали абсолютно все. Тушили зажигалки. Комсомольские отряды обходили квартиры, чтобы спасти детей, оставшихся без родителей. Наш низкий поклон сегодня – блокадным учителям", - сказал на церемонии открытия памятника блокадному учителю губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его оценке, памятник, автором которого стал скульптор Владимир Бродарский, получился по-настоящему ленинградским. "В нем сила и доброта наших учителей", - отметил Беглов.
Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города
© РИА Новости / Давид Трахтенберг / Перейти в фотобанк

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде
1 из 20

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
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© РИА Новости / Борис Кудояров

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
2 из 20

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы
3 из 20

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Шиманский

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

Блокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна.
4 из 20

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

© РИА Новости / Сергей Шиманский
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией
5 из 20

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Борьба за город была ожесточенной.

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной), Ленинград
6 из 20

Борьба за город была ожесточенной.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады
7 из 20

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации
8 из 20

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

Дежурство противопожарной команды на крышах домов в Ленинграде. 1941 г.
9 из 20

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Я. Бродский / Перейти в фотобанк

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

Эрмитаж в дни блокады Ленинграда
10 из 20

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

© РИА Новости / Я. Бродский
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

Блокада Ленинграда. Плакаты на Казанском соборе
11 из 20

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА-СовИнформБюро / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. Сентябрь 1942 года
12 из 20

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

© РИА-СовИнформБюро / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

Сбор урожая капусты на огороде у Исаакиевского собора. Блокада Ленинграда
13 из 20

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Владимир Целик / Перейти в фотобанк

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте
14 из 20

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

© РИА Новости / Владимир Целик
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© РИА Новости / Сергей Струнников / Перейти в фотобанк

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

Празднование Нового года в детской больнице Ленинграда
15 из 20

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

© РИА Новости / Сергей Струнников
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© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в фотобанк

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках
16 из 20

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

Противотанковые ежи, надолбы и баррикады в Ленинграде
17 из 20

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца
18 из 20

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

Ленинградцы читают свежую газету
19 из 20

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Семен Нордштейн / Перейти в фотобанк

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов
20 из 20

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в фотобанк
1 из 20

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
Перейти в фотобанк
2 из 20

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

© РИА Новости / Борис Кудояров
3 из 20

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
4 из 20

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

© РИА Новости / Сергей Шиманский
5 из 20

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
6 из 20

Борьба за город была ожесточенной.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
7 из 20

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
8 из 20

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
9 из 20

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
10 из 20

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

© РИА Новости / Я. Бродский
Перейти в фотобанк
11 из 20

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
12 из 20

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

© РИА-СовИнформБюро / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
13 из 20

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
14 из 20

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

© РИА Новости / Владимир Целик
Перейти в фотобанк
15 из 20

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

© РИА Новости / Сергей Струнников
Перейти в фотобанк
16 из 20

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
17 из 20

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
18 из 20

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
19 из 20

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
20 из 20

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в фотобанк
В Музее обороны и блокады Ленинграда, рядом с которым находится новая скульптурная композиция, в четверг также открылась выставка, посвященная блокадной школе. Здесь представлены аттестаты, ведомости, тетради, школьный дневник 1943-1944 годов, сочинения, а также личные истории блокадных учителей и учеников.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

Световая проекция на здание на Московском проспекте в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
1 из 7

Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.

Световая проекция на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
2 из 7

В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
3 из 7

Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.

Световая проекция на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
4 из 7

"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
5 из 7

На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.

Световая проекция на здание на Московском проспекте в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
6 из 7

Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Световые инсталляции будут работать до начала февраля.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
7 из 7

Световые инсталляции будут работать до начала февраля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 7

В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 7

"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 7

На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 7

Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Световые инсталляции будут работать до начала февраля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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Заголовок открываемого материала
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
22:45Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
22:38США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией
22:37Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Лента новостейМолния
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания РоссииБелый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие УкраинеСША заявили, что готовы к продолжению переговоров с РоссиейТело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии