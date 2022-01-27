В Петербурге открыли памятник учителям, работавшим во время блокады

Памятник в честь учителей, работавших в Ленинграде в блокаду, открыли в Санкт-Петербурге
Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.
Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.
Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.
Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.
В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.
В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.
Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.
Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.
Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.
Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.
Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.
Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.
В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.
В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.
Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.
Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.
Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.
Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.
Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.
Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.
Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.
Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.
Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.
Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.
К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.
К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.
Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.
Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.
Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.
Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.
Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.
Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.
От дистрофии и холода люди умирали тысячами.
Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.
Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.
В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.
В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.
Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.
Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.
В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.
Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.
Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.
Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.
В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.
Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.
Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.
Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.
Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.
Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.
К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.
Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.
Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.
Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.
От дистрофии и холода люди умирали тысячами.
Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.
В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.
В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.
В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.
Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.
Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.
"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.
"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.
На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.
На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.
Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.
Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.
Световые инсталляции будут работать до начала февраля.
Световые инсталляции будут работать до начала февраля.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.
В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.
Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.
"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.
На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.
Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.
Световые инсталляции будут работать до начала февраля.