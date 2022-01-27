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"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда
"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022
"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда
В Санкт-Петербурге к годовщине освобождения от фашистской блокады фасады зданий украсили инсталляциями, посвященными ленинградцам-героям. Световые проекции — в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:30
2022-01-27T16:51
фото
история
санкт-петербург
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
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В Санкт-Петербурге к годовщине освобождения от фашистской блокады фасады зданий украсили инсталляциями, посвященными ленинградцам-героям. Световые проекции — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
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фото, фото, история, санкт-петербург, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)
12:30 27.01.2022 (обновлено: 16:51 27.01.2022)
 

"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге к годовщине освобождения от фашистской блокады фасады зданий украсили инсталляциями, посвященными ленинградцам-героям. Световые проекции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

Световая проекция на здание на Московском проспекте в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
1 из 7

Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.

Световая проекция на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
2 из 7

В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
3 из 7

Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.

Световая проекция на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
4 из 7

"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
5 из 7

На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.

Световая проекция на здание на Московском проспекте в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
6 из 7

Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Световые инсталляции будут работать до начала февраля.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
7 из 7

Световые инсталляции будут работать до начала февраля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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ФотоисторияСанкт-ПетербургЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Блокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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