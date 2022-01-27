"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда
Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.
В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.
В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.
Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.
Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.
"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.
"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.
На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.
На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.
Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.
Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.
Световые инсталляции будут работать до начала февраля.
Световые инсталляции будут работать до начала февраля.