https://ria.ru/20220127/blokada-1769739861.html

"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда

"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022

"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда

В Санкт-Петербурге к годовщине освобождения от фашистской блокады фасады зданий украсили инсталляциями, посвященными ленинградцам-героям. Световые проекции — в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:30

2022-01-27T12:30

2022-01-27T16:51

фото

история

санкт-петербург

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

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В Санкт-Петербурге к годовщине освобождения от фашистской блокады фасады зданий украсили инсталляциями, посвященными ленинградцам-героям. Световые проекции — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

ленинград

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