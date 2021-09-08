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Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города
Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города - РИА Новости, 08.09.2021
Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города
Ровно 80 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, которая продлилась почти 900 дней и стала нечеловеческим испытанием для всех, кого... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:05
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фото
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
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Ровно 80 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, которая продлилась почти 900 дней и стала нечеловеческим испытанием для всех, кого коснулась. Осажденный город и его жители — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)
11:05 08.09.2021 (обновлено: 16:30 08.09.2021)
 

Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города

Читать ria.ru в
Ровно 80 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, которая продлилась почти 900 дней и стала нечеловеческим испытанием для всех, кого коснулась. Осажденный город и его жители — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Давид Трахтенберг / Перейти в фотобанк

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде
1 из 20

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
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© РИА Новости / Борис Кудояров

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
2 из 20

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы
3 из 20

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Сергей Шиманский

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

Блокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна.
4 из 20

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

© РИА Новости / Сергей Шиманский
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией
5 из 20

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Борьба за город была ожесточенной.

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной), Ленинград
6 из 20

Борьба за город была ожесточенной.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады
7 из 20

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации
8 из 20

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

Дежурство противопожарной команды на крышах домов в Ленинграде. 1941 г.
9 из 20

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Я. Бродский / Перейти в фотобанк

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

Эрмитаж в дни блокады Ленинграда
10 из 20

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

© РИА Новости / Я. Бродский
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

Блокада Ленинграда. Плакаты на Казанском соборе
11 из 20

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА-СовИнформБюро / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. Сентябрь 1942 года
12 из 20

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

© РИА-СовИнформБюро / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

Сбор урожая капусты на огороде у Исаакиевского собора. Блокада Ленинграда
13 из 20

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Владимир Целик / Перейти в фотобанк

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте
14 из 20

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

© РИА Новости / Владимир Целик
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© РИА Новости / Сергей Струнников / Перейти в фотобанк

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

Празднование Нового года в детской больнице Ленинграда
15 из 20

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

© РИА Новости / Сергей Струнников
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© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в фотобанк

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках
16 из 20

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

Противотанковые ежи, надолбы и баррикады в Ленинграде
17 из 20

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца
18 из 20

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

Ленинградцы читают свежую газету
19 из 20

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Семен Нордштейн / Перейти в фотобанк

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов
20 из 20

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
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ФотоЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Блокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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