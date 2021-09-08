https://ria.ru/20210908/blokada-1748848532.html

Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города

Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города - РИА Новости, 08.09.2021

Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города

Ровно 80 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, которая продлилась почти 900 дней и стала нечеловеческим испытанием для всех, кого... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:05

2021-09-08T11:05

2021-09-08T16:30

фото

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

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Ровно 80 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, которая продлилась почти 900 дней и стала нечеловеческим испытанием для всех, кого коснулась. Осажденный город и его жители — в фотоленте Ria.ru.

ленинград

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)