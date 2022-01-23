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https://ria.ru/20220123/trass-1769100180.html
Против России воюет "непоротое поколение" британской власти
Против России воюет "непоротое поколение" британской власти - РИА Новости, 23.01.2022
Против России воюет "непоротое поколение" британской власти
Новое обвинение в адрес нашей страны, выдвинутое Великобританией – о том, что Москва намерена посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве какового... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T03:47
2022-01-23T04:40
в мире
маргарет тэтчер
уинстон черчилль
форин-офис
совет безопасности оон
верховная рада украины
евгений мураев
россия
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Новое обвинение в адрес нашей страны, выдвинутое Великобританией – о том, что Москва намерена посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве какового назван бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев – заставляет вспомнить древнюю шутку про "только подумали, что достигли дна, как снизу постучали".Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства многие годы демонстрирует бескомпромиссную, регулярно захлестывающую в неадекват русофобию, но градус абсурда в его деятельности дополнительно повысился с приходом на пост главы Форин-офис Элизабет Трасс.Менее чем за полгода пребывания в должности политик успела запомниться многим как своей яростной борьбой с "русской угрозой", так и склонностью то ли к эффектным, то ли к эксцентричным жестам. Самым ярким из них стала, конечно, ее поездка на танке в Эстонии в декабре прошлого года.Оговорка про то ли эффектность, то ли эксцентричность в данном случае принципиальна, поскольку высшие государственные руководители Британии в последние годы частенько ведут себя так, что удостаиваются многочисленных насмешек и обидных характеристик. Главный пример тут, безусловно, подает премьер-министр Борис Джонсон. Ну а "перфоманс" Трасс в танке стал явным подражанием Маргарет Тэтчер, у которой был аналогичный опыт в 1980-х. Вот только если для "железной леди" это мероприятие превратилось в часть ее культового образа, то нынешнего британского министра иностранных дел оно сделало объектом для оттачивания остроумия шутниками по всей планете.И главное, это ведь далеко не единичный случай, когда Элизабет Трасс делает и говорит явную глупость. Буквально пару дней назад она, выступая в Австралии, заявила:И вот это "от монголов до татар" вновь вскрывает такой уровень невежества и непрофессионализма министра (и ее команды – кто-то же написал для нее этот бред), что заставляет в тысячный раз задаваться вопросом: ну неужели в Британии, в британских элитах нет никого лучше – умнее, образованнее, квалифицированнее, адекватнее?Дело уже даже не в их пещерной русофобии. В конце концов, Уинстон Черчилль и та же Маргарет Тэтчер Россию тоже не любили – но масштабы же личностей просто не сопоставимы.К сожалению, ответ на поставленный вопрос не радует: лучше там действительно нет никого – и это, собственно, одна из главных опасностей нынешней ситуации.Поражаясь, возмущаясь и насмешничая над Лиз Трасс, надо отдавать себе отчет, что она – реально crème de la crème, лучшая из лучших в современной британской элите.К 46 годам – что просто ранняя юность для политика – у нее за спиной посты министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министра юстиции и лорда-канцлера (Трасс стала первой женщиной в истории на этой должности). Теперь она министр иностранных дел и один из главных претендентов на замену Борису Джонсону, под которым кресло премьер-министра сильно шатается.Современные западные элиты кардинально отличаются от своих предшественников. Такого в принципе никогда раньше не было и быть не могло.Представителей высшего класса на протяжении всей человеческой истории обвиняют – и частенько вполне справедливо – во множестве грехов и пороков, развращенности и коррумпированности.Однако власть всегда сопровождалась колоссальной личной ответственностью, а путь к ней –суровым личным опытом. Даже представители аристократии, рождавшиеся с серебряной ложкой во рту, прежде чем достигнуть политических вершин, проходили через очень многое - через муштру и физические наказания в детстве, через участие в боевых действиях и работу в самых опасных уголках планеты, куда их отправляла страна (или собственный авантюризм). А еще они – даже находясь в привилегированном положении относительно нижестоящих чинов – знали, что такое голод, холод, антисанитария, отсутствие профессиональной медицинской помощи, борьба за выживание и работа с риском для жизни.И вот впервые в истории человечества Запад породил абсолютно "инкубаторную" элиту, не имеющую никакого опыта личного взаимодействия с реальной жизни во всей ее полноте.Элизабет Трасс может служить тому прямо-таки образцовым примером. Девочка из благополучного среднего класса, выросшая в период расцвета государства всеобщего благосостояния. Амбициозная и прекрасно чувствующая конъюнктуру, она получила престижное – оксфордское – образование, и уже в юности четко нацелилась на политическую карьеру, в 21 год вступив в Консервативную партию Великобритании. Ее карьера на начальном этапе – это гладкая дорожка партийных должностей, работы в крупном бизнесе и околополитических синекурах. Главным жизненным испытанием Трасс можно считать то, что в парламент страны ей удалось попасть только с третьей попытки. Зато стоило ей там оказаться, как ее карьера очень быстро рванула на самый верх.И ведь Трасс не какое-то исключение из правил. Наоборот, она – типичный представитель западного политического класса, который в данный момент определяет судьбу своих стран, и, во многом, мира (просто в силу геополитического статуса соответствующих держав).Осознав данную особенность, становится проще понять всю ту дичь, что мы наблюдаем со стороны Великобритании и Запада в целом – будь то усугубление собственными руками энергетического кризиса или использование против России методов, которые поражают своей безмозглостью и одновременно аморальностью.В результате мир вынужден иметь дело с абсолютно безответственной элитой Запада, которая воспринимает мир и происходящие в нем как какую-то компьютерную игру – смесь стратегии и стрелялки. Подчеркнутое невежество, непрофессионализм и высасывание из пальца бредовых фантазий становятся логичным следствием подобного подхода.Российский МИД в ответ на свежие обвинения призвал британское внешнеполитическое ведомство "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".Правда, вряд ли в Лондоне к этому призыву прислушаются. А значит внешнюю (да и внутреннюю) политику Великобритании – постоянного члена Совбеза ООН и ядерной державы – и дальше будут определять Лиз Трасс и ее единомышленники.
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Ирина Алкснис
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в мире, маргарет тэтчер, уинстон черчилль, форин-офис, совет безопасности оон, верховная рада украины, евгений мураев, россия
03:47 23.01.2022 (обновлено: 04:40 23.01.2022)
 

Против России воюет "непоротое поколение" британской власти

© AFP 2022 / OLI SCARFFМинистр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Новое обвинение в адрес нашей страны, выдвинутое Великобританией – о том, что Москва намерена посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве какового назван бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев – заставляет вспомнить древнюю шутку про "только подумали, что достигли дна, как снизу постучали".
Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства многие годы демонстрирует бескомпромиссную, регулярно захлестывающую в неадекват русофобию, но градус абсурда в его деятельности дополнительно повысился с приходом на пост главы Форин-офис Элизабет Трасс.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
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МИД России назвал заявление Британии по Украине дезинформацией
Менее чем за полгода пребывания в должности политик успела запомниться многим как своей яростной борьбой с "русской угрозой", так и склонностью то ли к эффектным, то ли к эксцентричным жестам. Самым ярким из них стала, конечно, ее поездка на танке в Эстонии в декабре прошлого года.
Оговорка про то ли эффектность, то ли эксцентричность в данном случае принципиальна, поскольку высшие государственные руководители Британии в последние годы частенько ведут себя так, что удостаиваются многочисленных насмешек и обидных характеристик. Главный пример тут, безусловно, подает премьер-министр Борис Джонсон. Ну а "перфоманс" Трасс в танке стал явным подражанием Маргарет Тэтчер, у которой был аналогичный опыт в 1980-х. Вот только если для "железной леди" это мероприятие превратилось в часть ее культового образа, то нынешнего британского министра иностранных дел оно сделало объектом для оттачивания остроумия шутниками по всей планете.
И главное, это ведь далеко не единичный случай, когда Элизабет Трасс делает и говорит явную глупость. Буквально пару дней назад она, выступая в Австралии, заявила:
"Украина — гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше — от монголов до татар. Они страдали от голода, устроенного государством. Их устойчивости хватает с избытком. Если им придется, то они будут воевать, чтобы защитить свою страну".
И вот это "от монголов до татар" вновь вскрывает такой уровень невежества и непрофессионализма министра (и ее команды – кто-то же написал для нее этот бред), что заставляет в тысячный раз задаваться вопросом: ну неужели в Британии, в британских элитах нет никого лучше – умнее, образованнее, квалифицированнее, адекватнее?
Дело уже даже не в их пещерной русофобии. В конце концов, Уинстон Черчилль и та же Маргарет Тэтчер Россию тоже не любили – но масштабы же личностей просто не сопоставимы.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 14:21В России
МИД РФ обвинил США в "токсичной" лжи о "вторжении России" на Украину
К сожалению, ответ на поставленный вопрос не радует: лучше там действительно нет никого – и это, собственно, одна из главных опасностей нынешней ситуации.
Поражаясь, возмущаясь и насмешничая над Лиз Трасс, надо отдавать себе отчет, что она – реально crème de la crème, лучшая из лучших в современной британской элите.
К 46 годам – что просто ранняя юность для политика – у нее за спиной посты министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министра юстиции и лорда-канцлера (Трасс стала первой женщиной в истории на этой должности). Теперь она министр иностранных дел и один из главных претендентов на замену Борису Джонсону, под которым кресло премьер-министра сильно шатается.
Современные западные элиты кардинально отличаются от своих предшественников. Такого в принципе никогда раньше не было и быть не могло.
Представителей высшего класса на протяжении всей человеческой истории обвиняют – и частенько вполне справедливо – во множестве грехов и пороков, развращенности и коррумпированности.
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
03:21
Названный Лондоном "пророссийским лидером" Мураев состоит под санкциями РФ
Однако власть всегда сопровождалась колоссальной личной ответственностью, а путь к ней –суровым личным опытом. Даже представители аристократии, рождавшиеся с серебряной ложкой во рту, прежде чем достигнуть политических вершин, проходили через очень многое - через муштру и физические наказания в детстве, через участие в боевых действиях и работу в самых опасных уголках планеты, куда их отправляла страна (или собственный авантюризм). А еще они – даже находясь в привилегированном положении относительно нижестоящих чинов – знали, что такое голод, холод, антисанитария, отсутствие профессиональной медицинской помощи, борьба за выживание и работа с риском для жизни.
И вот впервые в истории человечества Запад породил абсолютно "инкубаторную" элиту, не имеющую никакого опыта личного взаимодействия с реальной жизни во всей ее полноте.
Элизабет Трасс может служить тому прямо-таки образцовым примером. Девочка из благополучного среднего класса, выросшая в период расцвета государства всеобщего благосостояния. Амбициозная и прекрасно чувствующая конъюнктуру, она получила престижное – оксфордское – образование, и уже в юности четко нацелилась на политическую карьеру, в 21 год вступив в Консервативную партию Великобритании. Ее карьера на начальном этапе – это гладкая дорожка партийных должностей, работы в крупном бизнесе и околополитических синекурах. Главным жизненным испытанием Трасс можно считать то, что в парламент страны ей удалось попасть только с третьей попытки. Зато стоило ей там оказаться, как ее карьера очень быстро рванула на самый верх.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 13:42В России
"Слышала звон, да не знает, где он": Пушков о заявлении главы МИД Британии
И ведь Трасс не какое-то исключение из правил. Наоборот, она – типичный представитель западного политического класса, который в данный момент определяет судьбу своих стран, и, во многом, мира (просто в силу геополитического статуса соответствующих держав).
Осознав данную особенность, становится проще понять всю ту дичь, что мы наблюдаем со стороны Великобритании и Запада в целом – будь то усугубление собственными руками энергетического кризиса или использование против России методов, которые поражают своей безмозглостью и одновременно аморальностью.
В результате мир вынужден иметь дело с абсолютно безответственной элитой Запада, которая воспринимает мир и происходящие в нем как какую-то компьютерную игру – смесь стратегии и стрелялки. Подчеркнутое невежество, непрофессионализм и высасывание из пальца бредовых фантазий становятся логичным следствием подобного подхода.
Российский МИД в ответ на свежие обвинения призвал британское внешнеполитическое ведомство "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".
Правда, вряд ли в Лондоне к этому призыву прислушаются. А значит внешнюю (да и внутреннюю) политику Великобритании – постоянного члена Совбеза ООН и ядерной державы – и дальше будут определять Лиз Трасс и ее единомышленники.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 09:16
Россия дала согласие на визит главы МИД Британии по просьбе Лондона
 
В миреМаргарет ТэтчерУинстон ЧерчилльФорин-офисСовет Безопасности ООНВерховная Рада УкраиныЕвгений МураевРоссия
 
 
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