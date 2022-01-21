14:50 21.01.2022 (обновлено: 20:53 21.01.2022)
Захарова задала главе МИД Британии три вопроса после ее слов об Украине
Захарова попросила главу МИД Британии уточнить слова про вторжения "от монголов до татар"
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по Украине.
Так, Трасс, выступая в аналитическом центре Институте Лоуи в Сиднее, заявила: "Украина — гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше — от монголов до татар. Они страдали от голода, устроенного государством. Их устойчивости хватает с избытком. Если им придется, то они будут воевать, чтобы защитить свою страну".
Захарова после этого напомнила, что Трасс "недавно каталась по Прибалтике на танке", и поставила перед британским дипломатом "три вопроса от российских коллег":
- 1Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар?
- 2О страданиях украинцев от фашизма не упомянула потому, что они были незначительными, или потому, что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?
- 3Какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?
Трасс родилась в 1975 году и окончила Мертон-колледж Оксфордского университета, где изучала философию, политику и экономику. Политическую карьеру она начала в 1996 году, вступив в Консервативную партию.