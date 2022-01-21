https://ria.ru/20220121/zakharova-1768917814.html

Захарова задала главе МИД Британии три вопроса после ее слов об Украине

Захарова задала главе МИД Британии три вопроса после ее слов об Украине - РИА Новости, 21.01.2022

Захарова задала главе МИД Британии три вопроса после ее слов об Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:50

2022-01-21T14:50

2022-01-21T20:53

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мария захарова

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по Украине.Так, Трасс, выступая в аналитическом центре Институте Лоуи в Сиднее, заявила: "Украина — гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше — от монголов до татар. Они страдали от голода, устроенного государством. Их устойчивости хватает с избытком. Если им придется, то они будут воевать, чтобы защитить свою страну".Захарова после этого напомнила, что Трасс "недавно каталась по Прибалтике на танке", и поставила перед британским дипломатом "три вопроса от российских коллег":Трасс родилась в 1975 году и окончила Мертон-колледж Оксфордского университета, где изучала философию, политику и экономику. Политическую карьеру она начала в 1996 году, вступив в Консервативную партию.

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в мире, украина, мария захарова, россия, лиз трасс