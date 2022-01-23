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МИД России назвал заявление Британии по Украине дезинформацией
МИД России назвал заявление Британии по Украине дезинформацией - РИА Новости, 23.01.2022
МИД России назвал заявление Британии по Украине дезинформацией
МИД России назвал дезинформацией заявление британского внешнеполитического ведомства о планах Москвы "посадить" в Киеве "пророссийского лидера", назвав его еще... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T01:46
2022-01-23T07:37
в мире
украина
великобритания
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МИД России назвал дезинформацией заявление британского внешнеполитического ведомства о планах Москвы "посадить" в Киеве "пророссийского лидера", назвав его еще одним свидетельством того, что именно "англосаксы" занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", которым в Лондоне назвали бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. Четверых бывших высокопоставленных представителей украинского правительства, включая экс-премьера Николая Азарова, Британия обвинила в связях с теми, кто в России якобы планирует "нападение на Украину", что Москва неоднократно опровергала. При этом никаких доказательств своим утверждениям Лондон не привел. Заявление прозвучало спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада по украинской тематике.В Москве в ответ на данное утверждение указали, что "распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины".Сам Мураев после публикации заявления напомнил, что уже три года находится под российскими санкциями "из-за конфликта с (лидером ОПЗЖ Виктором - ред.) Медведчуком". Ограничения против Мураева и целого ряда других украинских политиков были введены постановлением правительства России в декабре 2018 года за противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и в целях нормализации двусторонних отношений."Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" — это вопрос к мистеру Бину", - пошутил Мураев в беседе с изданием "Страна.ua".Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в аналитическом центре Институте Лоуи в Сиднее, заявила, что Украина пережила немало вторжений — "от монголов до татар". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.Захарова также предупредила, что Россия ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине. Этому предшествовала публикация агентством Блумберг сообщения, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы "попросил" российского президента Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады. Как отметила Захарова, сообщение данного агентства — "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ. Китайское посольство в Москве назвало публикацию Блумберга "фейком и провокацией".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220122/dezinformatsiya-1769055312.html
https://ria.ru/20220121/zakharova-1769000074.html
https://ria.ru/20220122/evakuatsiya-1769089471.html
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в мире, украина, великобритания, россия
01:46 23.01.2022 (обновлено: 07:37 23.01.2022)
 
МИД России назвал заявление Британии по Украине дезинформацией

МИД России заявил, что страны НАТО во главе с англосаксами ведут эскалацию по Украине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МИД России назвал дезинформацией заявление британского внешнеполитического ведомства о планах Москвы "посадить" в Киеве "пророссийского лидера", назвав его еще одним свидетельством того, что именно "англосаксы" занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", которым в Лондоне назвали бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. Четверых бывших высокопоставленных представителей украинского правительства, включая экс-премьера Николая Азарова, Британия обвинила в связях с теми, кто в России якобы планирует "нападение на Украину", что Москва неоднократно опровергала. При этом никаких доказательств своим утверждениям Лондон не привел. Заявление прозвучало спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада по украинской тематике.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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МИД РФ обвинил США в "токсичной" лжи о "вторжении России" на Украину
В Москве в ответ на данное утверждение указали, что "распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины".

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Сам Мураев после публикации заявления напомнил, что уже три года находится под российскими санкциями "из-за конфликта с (лидером ОПЗЖ Виктором - ред.) Медведчуком". Ограничения против Мураева и целого ряда других украинских политиков были введены постановлением правительства России в декабре 2018 года за противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и в целях нормализации двусторонних отношений.
"Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" — это вопрос к мистеру Бину", - пошутил Мураев в беседе с изданием "Страна.ua".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в аналитическом центре Институте Лоуи в Сиднее, заявила, что Украина пережила немало вторжений — "от монголов до татар". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.
Захарова также предупредила, что Россия ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине. Этому предшествовала публикация агентством Блумберг сообщения, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы "попросил" российского президента Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады. Как отметила Захарова, сообщение данного агентства — "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ. Китайское посольство в Москве назвало публикацию Блумберга "фейком и провокацией".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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