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В британском правительстве ловят шпиона-предателя: пока безуспешно
В британском правительстве ловят шпиона-предателя: пока безуспешно - РИА Новости, 22.12.2021
В британском правительстве ловят шпиона-предателя: пока безуспешно
Окружение британского премьер-министра занято поисками таинственного фотографа, который подкараулил Бориса Джонсона, отдыхавшего с будущей супругой и... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T08:00
2021-12-22T07:59
авторы
великобритания
евросоюз
борис джонсон
северная ирландия
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Окружение британского премьер-министра занято поисками таинственного фотографа, который подкараулил Бориса Джонсона, отдыхавшего с будущей супругой и помощниками у себя в саду. Компания расслаблялась с вином на террасе резиденции премьера в мае 2020 года, когда британцы сидели на жестком локдауне, не выходя из дома и не видя родных. Коварный снимок, скорее всего, был сделан из окон канцелярии министра финансов Риши Сунака, одного из потенциальных претендентов на премьерское кресло. Неясно, имеет ли министр к этой истории хоть какое-то отношение, но кого-то из подчиненных Джонсон очевидно и очень серьезно злит.Скандалы никогда не были мотором английской политики, хотя катапультой они вполне могут быть. С помощью видеозаписи страстных объятий в углу кабинета снесли влюбленного в помощницу министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Теперь на голову Джонсона обрушился целый поток свидетельств прошлогодних вечеринок, заставляя его выкручиваться и поручать тем, кто их на самом деле и проводил, организацию нелепых "внутренних расследований".Внутрипартийным козырем Джонсона была победа консерваторов на предыдущих выборах под лозунгом неминуемого Brexit. Сейчас рейтинги правящей партии полетели вниз. На прошлой неделе на довыборах в гарантированном "консервативном" округе Северный Шропшир победу одержали, казалось бы, давно задвинутые в угол политической карты британские либерал-демократы. И это не единственный сигнал о скверном состоянии дел.Ощутимым ударом стал уход из правительства главного переговорщика с Евросоюзом Дэвида Фроста. Формально Фрост ушел под предлогом несогласия с дополнительными ограничениями, которые Джонсон вводит из-за ковида. Однако в своем прощальном письме он четко указал, что его не устраивает курс, который выбрал сегодня премьер: "Вы знаете мою обеспокоенность нынешним направлением…" Точнее сказать, теперь уже сложно понять, к чему на самом деле стремится британский кабинет: вместо обещанного после Brexit налогового рая и "Сингапура-на-Темзе" в стране повышаются налоги, в экономике не видно никаких положительных перемен, зато все прочувствовали нехватку рабочих рук, успели столкнуться с энергетическим кризисом и даже дефицитом бензина.Выступая от имени британского кабинета, этим летом Фрост потребовал радикально изменить подписанный с Евросоюзом протокол по Северной Ирландии. После мощных одергиваний со стороны США и угрозы торговой войны с ЕС Джонсон был вынужден от этих требований отступить. Теперь функции жесткого переговорщика Фроста возьмет на себя министр иностранных дел Лиз Трасс. Ее, кстати, также считают возможной заменой сдающему позиции премьеру. Трасс все больше полномочий берет в свои руки. О лидерских амбициях этой женщины заговорили после того, как она покрасовалась на танке "а-ля Тэтчер" в Эстонии, вблизи российской границы. Не исключено, что ее сознательно пересадили "с брони" на минное поле европейской политики, где Британии пока не удается найти разумный компромисс во многом из-за недоверия к самому Джонсону, который ко всему прочему склонен шельмовать и покрывать таких же, как он.До массового слива в прессу информации о тайных вечеринках его приближенных Джонсон безуспешно пытался защитить бывшего министра Оуэна Патерсона, занимавшегося лоббизмом в нарушение парламентских норм. К этому коррупционному скандалу можно добавить обвинения в адрес самого премьера по поводу дорогого ремонта его служебных апартаментов, сделанного за счет спонсоров. Хотя про Джонсона и говорят, что он человек кризиса, все это вызывает ощутимый дискомфорт.Прямой угрозы отставки для Джонсона пока нет, даже несмотря на то, что больше сотни депутатов-консерваторов голосовали против предложенного им ужесточения мер по борьбе с ковидом. При нынешнем раскладе Джонсон все еще довольно легко преодолеет вотум недоверия, да еще и останется "неприкосновенным" после этого на целый год. Не самый лучший сценарий для его противников. Им выгоднее ждать, потому что хаос в британском кабинете только растет.Часовой механизм был запущен еще в тот момент, когда Джонсон стал главой правительства. На место провалившей Brexit Терезы Мэй был нужен человек, способный проехать по всем проблемам катком. И, кроме Джонсона, таких людей в правящей партии в тот момент не нашлось. К тому же, на его счастье, из-за своей невнятной позиции по выходу страны из ЕС полностью растерял все очки Джереми Корбин, бывший лидером оппозиции. А вот дальше — когда понадобились не лозунги, а реальные действия — Джонсон не потянул.Число скандалов вокруг его имени только растет, что формирует замкнутый круг: они сначала подталкивают, а затем возникают как следствие активных поисков сменщика. Судя по реакциям самого Джонсона, он намерен защищаться до последнего, но союзников в такой ситуации растерять легко, как показал опыт его предшественников.
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https://radiosputnik.ria.ru/20211213/dzhonson-1763565770.html
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авторы, великобритания, евросоюз, борис джонсон, северная ирландия
08:00 22.12.2021
 

В британском правительстве ловят шпиона-предателя: пока безуспешно

© REUTERS / Tom NicholsonПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Tom Nicholson
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Александр Хабаров
Александр Хабаров
Все материалы
Окружение британского премьер-министра занято поисками таинственного фотографа, который подкараулил Бориса Джонсона, отдыхавшего с будущей супругой и помощниками у себя в саду. Компания расслаблялась с вином на террасе резиденции премьера в мае 2020 года, когда британцы сидели на жестком локдауне, не выходя из дома и не видя родных. Коварный снимок, скорее всего, был сделан из окон канцелярии министра финансов Риши Сунака, одного из потенциальных претендентов на премьерское кресло. Неясно, имеет ли министр к этой истории хоть какое-то отношение, но кого-то из подчиненных Джонсон очевидно и очень серьезно злит.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом работы саммита Группы двадцати в Риме. - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
9 декабря, 16:45На грани
Черная полоса и белая дорожка. Борис Джонсон попал в рождественский скандал
Скандалы никогда не были мотором английской политики, хотя катапультой они вполне могут быть. С помощью видеозаписи страстных объятий в углу кабинета снесли влюбленного в помощницу министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Теперь на голову Джонсона обрушился целый поток свидетельств прошлогодних вечеринок, заставляя его выкручиваться и поручать тем, кто их на самом деле и проводил, организацию нелепых "внутренних расследований".
Внутрипартийным козырем Джонсона была победа консерваторов на предыдущих выборах под лозунгом неминуемого Brexit. Сейчас рейтинги правящей партии полетели вниз. На прошлой неделе на довыборах в гарантированном "консервативном" округе Северный Шропшир победу одержали, казалось бы, давно задвинутые в угол политической карты британские либерал-демократы. И это не единственный сигнал о скверном состоянии дел.
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
13 декабря, 18:45На грани
Лошадью пойдут. Борису Джонсону после "омикрона" может наступить "пи"
Ощутимым ударом стал уход из правительства главного переговорщика с Евросоюзом Дэвида Фроста. Формально Фрост ушел под предлогом несогласия с дополнительными ограничениями, которые Джонсон вводит из-за ковида. Однако в своем прощальном письме он четко указал, что его не устраивает курс, который выбрал сегодня премьер: "Вы знаете мою обеспокоенность нынешним направлением…" Точнее сказать, теперь уже сложно понять, к чему на самом деле стремится британский кабинет: вместо обещанного после Brexit налогового рая и "Сингапура-на-Темзе" в стране повышаются налоги, в экономике не видно никаких положительных перемен, зато все прочувствовали нехватку рабочих рук, успели столкнуться с энергетическим кризисом и даже дефицитом бензина.
Выступая от имени британского кабинета, этим летом Фрост потребовал радикально изменить подписанный с Евросоюзом протокол по Северной Ирландии. После мощных одергиваний со стороны США и угрозы торговой войны с ЕС Джонсон был вынужден от этих требований отступить. Теперь функции жесткого переговорщика Фроста возьмет на себя министр иностранных дел Лиз Трасс. Ее, кстати, также считают возможной заменой сдающему позиции премьеру. Трасс все больше полномочий берет в свои руки. О лидерских амбициях этой женщины заговорили после того, как она покрасовалась на танке "а-ля Тэтчер" в Эстонии, вблизи российской границы. Не исключено, что ее сознательно пересадили "с брони" на минное поле европейской политики, где Британии пока не удается найти разумный компромисс во многом из-за недоверия к самому Джонсону, который ко всему прочему склонен шельмовать и покрывать таких же, как он.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 01:56
Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии
До массового слива в прессу информации о тайных вечеринках его приближенных Джонсон безуспешно пытался защитить бывшего министра Оуэна Патерсона, занимавшегося лоббизмом в нарушение парламентских норм. К этому коррупционному скандалу можно добавить обвинения в адрес самого премьера по поводу дорогого ремонта его служебных апартаментов, сделанного за счет спонсоров. Хотя про Джонсона и говорят, что он человек кризиса, все это вызывает ощутимый дискомфорт.
Прямой угрозы отставки для Джонсона пока нет, даже несмотря на то, что больше сотни депутатов-консерваторов голосовали против предложенного им ужесточения мер по борьбе с ковидом. При нынешнем раскладе Джонсон все еще довольно легко преодолеет вотум недоверия, да еще и останется "неприкосновенным" после этого на целый год. Не самый лучший сценарий для его противников. Им выгоднее ждать, потому что хаос в британском кабинете только растет.
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 11:57
СМИ: Макрон назвал Джонсона клоуном
Часовой механизм был запущен еще в тот момент, когда Джонсон стал главой правительства. На место провалившей Brexit Терезы Мэй был нужен человек, способный проехать по всем проблемам катком. И, кроме Джонсона, таких людей в правящей партии в тот момент не нашлось. К тому же, на его счастье, из-за своей невнятной позиции по выходу страны из ЕС полностью растерял все очки Джереми Корбин, бывший лидером оппозиции. А вот дальше — когда понадобились не лозунги, а реальные действия — Джонсон не потянул.
Число скандалов вокруг его имени только растет, что формирует замкнутый круг: они сначала подталкивают, а затем возникают как следствие активных поисков сменщика. Судя по реакциям самого Джонсона, он намерен защищаться до последнего, но союзников в такой ситуации растерять легко, как показал опыт его предшественников.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 19:15
Спонсор предвыборной кампании Джонсона стал фигурантом "досье Пандоры"
 
АвторыВеликобританияЕвросоюзБорис ДжонсонСеверная Ирландия
 
 
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