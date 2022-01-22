https://ria.ru/20220122/merts-1769068535.html

Биография Фридриха Мерца

Биография Фридриха Мерца - РИА Новости, 22.01.2022

Биография Фридриха Мерца

Немецкий политик, юрист Фридрих Мерц (Friedrich Merz) родился 11 ноября 1955 года в Брилоне (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия). РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T17:15

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Немецкий политик, юрист Фридрих Мерц (Friedrich Merz) родился 11 ноября 1955 года в Брилоне (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия).После окончания школы в 1975-1976 годах проходил срочную военную службу в бронетанковых войсках.В 1976 году начал изучать право и политологию в Боннском университете. В январе 1982 года сдал первый государственный экзамен по праву.С 1982 по 1985 год он проходил юридическую стажировку в окружном суде Саарбрюккена.После второго государственного экзамена Мерц в 1985-1986 годах работал судьей окружного суда Саарбрюккена.С 1986 года занимался юридической практикой. Сотрудничал с химическими предприятиями Бонна и Франкфурта.В 1990 году он присоединился к юридической фирме Leinen & Derichs при высшем земельном суде в Кельне.Фридрих Мерц стал членом ХДС (Христианско-демократический союз Германии) в 1972 году. В 1989 году был избран в Европейский парламент, входил в Комитет по экономической, денежно-кредитной и промышленной политике.В 1994 году был избран в бундестаг (парламент) Германии. Входил в финансовый комитет парламентской группы ХДС/ХСС. В январе 1997 года Мерц стал членом совета ХДС земли Северный Рейн-Вестфалия. В 1998 году он был докладчиком парламентской группы ХДС/ХСС по введению евро.С октября 1998 года по февраль 2000 года Мерц был заместителем председателя парламентской группы ХДС/ХСС. С ноября 1998 года он также был членом национального исполнительного комитета ХДС.В феврале 2000 года Мерц стал председателем парламентской группы ХДС/ХСС. В сентябре 2002 года после поражения на парламентских выборах ушел с поста председателя парламентской группы. В дальнейшем эта функция была передана лидеру партии (2000-2018) Ангеле Меркель, а Мерц исполнял обязанности заместителя председателя парламентской группы ХДС/ХСС.Внутри партии Фридрих Мерц считался оппонентом канцлера Германии (2005-2021) Ангелы Меркель.Меркель старалась расширить электоральную базу ХДС своими либеральными идеями, сдвигом партии влево. Убежденный рыночник Мерц отстаивал прежние консервативные принципы.Он был одним из главных сторонников концепции Leitkultur – "ведущей культуры". Эта концепция, в отличие от политики мультикультурализма, подразумевает, что в Германии есть ведущая культура, немецкая, с ее традиционными ценностями (в том числе либеральными) и она должна иметь приоритет перед культурами иммигрантских общин.В 2004 году из-за разногласий с Ангелой Меркель Мерц ушел со всех руководящих партийных должностей. В 2008 году он объявил о своем уходе из парламента.Еще будучи депутатом бундестага, Мерц занялся журналистикой и с начала 2005 года работал в еженедельной газете Rheinischer Merkur. В том же 2005 году Мерц стал партнером юридической фирмы Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP.В 2009 году он был назначен председателем ассоциации Atlantik-Brücke, которую возглавлял в течение десяти лет.В январе 2010 года вошел в совет директоров HSBC Trinkaus.С 2016 по 2020 год возглавлял наблюдательный совет BlackRock Asset Management Deutschland AG, немецкое отделение крупнейшей в мире компании по управлению активами.В 2017 году он стал председателем наблюдательного совета Flughafen Köln/Bonn GmbH.В начале 2018 года стал представителем правительства земли Северный Рейн-Вестфалия по вопросам Brexit.С июня 2019 года по ноябрь 2021 года был вице-президентом Экономического совета CDU eV.В октябре 2018 года после отказа Ангелы Меркель от участия в выборах председателя ХДС Мерц объявил, что будет баллотироваться на пост лидера партии. В декабре 2018 года по итогам партийной конференции во втором туре проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр, получив поддержку 48,25% делегатов.В 2020 году после того, как Крамп-Карренбауэр отказалась баллотироваться на пост председателя партии, Мерц вновь выдвинул свою кандидатуру. В январе 2021 года по итогам первого тура опередил своих соперников, получив 385 голосов против 380, поданных за Армина Лашета и 224 – за Норберта Рёттгена. Во втором туре проиграл, получив 466 голосов (победный результат Лашета – 521 голос).В сентябре 2021 года по итогам парламентских выборов, которые ХДС/ХСС проиграл, Мерц вернулся в парламент в качестве члена парламента, избранного прямым голосованием.2 ноября 2021 года ХДС объявила о выборах нового лидера партии на партийной конференции в январе 2022 года в Ганновере, ей предшествовал опрос членов партии.15 ноября Фридрих Мерц в третий раз выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии.17 декабря 2021 года Мерц был избран председателем ХДС прямым голосованием членов партии. Он получил более 62,1% голосов, победив уже в первом туре. По данным ХДС, в опросе приняли участие почти две трети из примерно 400 тысяч членов партии.22 января Фридрих Мерц избран новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) в ходе онлайн-съезда, трансляцию голосования в прямом эфире вел телеканал Phoenix.Мерц олицетворяет прежнее консервативное ядро ХДС: ориентация на правовое государство, социальную рыночную экономику, поддержка среднего бизнеса и компетентность в хозяйственных делах. В вопросах внешней политики Мерц выступает за укрепление солидарности стран Европейского Союза, за дружбу с США и углубление трансатлантических связей.Мерц поддерживает санкции против Москвы, но при этом он против введения ограничительных мер в отношении "Северного потока 2". По убеждению Мерца, "Северный поток 2" для введения против него ограничительных мер "вряд ли годится". Мерц считает, что было ошибочным признать данный проект экономическим, однако "исправить эту ошибку будет чрезвычайно трудно, потому что этот трубопровод разделяет Европу".Возможное ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT Фридрих Мерц назвал "атомной бомбой" для мирового рынка. Политик отметил, что пострадает не только товарооборот между Россией и Европой, но и вся мировая торговля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/merts-severnyy-potok-2-1577626766.html

https://ria.ru/20210108/germaniya-1592329937.html

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