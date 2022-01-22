https://ria.ru/20220122/germaniya-1769053179.html

В Германии избрали нового председателя ХДС

В Германии избрали нового председателя ХДС - РИА Новости, 22.01.2022

В Германии избрали нового председателя ХДС

Новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) избрали Фридриха Мерца, на онлайн-съезде за него отдали 95% голосов. Трансляцию... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T14:16

2022-01-22T14:16

2022-01-22T15:26

в мире

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg

БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) избрали Фридриха Мерца, на онлайн-съезде за него отдали 95% голосов. Трансляцию голосования в прямом эфире вел телеканал Phoenix.В предвыборной речи Мерц жестко атаковал канцлера ФРГ, социал-демократа Олафа Шольца. Он обвинил его в фактическом бездействии на фоне кризиса в сфере безопасности в Европе. По словам Мерца, глава правительства до сих пор не совершил визита ни в Москву, ни в Вашингтон — в то время как любой из его предшественников, начиная с середины 70-х годов прошлого века, активно участвовал бы в международном урегулировании, выдвигал бы инициативы и общался бы с международными партнерами.Мерц стал третьим председателем ХДС после того, как в 2018 году Ангела Меркель ушла с поста лидера партии спустя 18 лет работы. Мерц дважды пытался стать председателем ХДС, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр в декабре 2018-го и Армину Лашету — в январе прошлого года.В декабре его кандидатуру в председатели партии утвердили по итогам первого в истории ХДС опроса членов. Он сменил Лашета, под руководством которого немецкие консерваторы впервые за 16 лет потерпели поражение на выборах в германский бундестаг в 2021 году.У нового лидера ХДС сложились сложные отношения с Меркель. По информации немецких СМИ, она не приняла приглашение Мерца на ужин, отказалась от подобной встречи с ним и протеже экс-канцлера, бывшая председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Как передавало агентство dpa, Меркель также отвергла идею занять пост почетного председателя партии.Бывший глава фракции ХДС в парламенте, покинувший политику не в последнюю очередь из-за разногласий с экс-канцлером, Мерц активно занимался бизнесом, работал лоббистом в крупных компаниях и концернах ФРГ. С 2018-го он вернулся на политическую арену.

https://ria.ru/20220122/germaniya-1769043684.html

https://ria.ru/20211007/lashet-1753563020.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия