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В Германии избрали нового председателя ХДС
В Германии избрали нового председателя ХДС - РИА Новости, 22.01.2022
В Германии избрали нового председателя ХДС
Новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) избрали Фридриха Мерца, на онлайн-съезде за него отдали 95% голосов. Трансляцию... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T14:16
2022-01-22T15:26
в мире
германия
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БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) избрали Фридриха Мерца, на онлайн-съезде за него отдали 95% голосов. Трансляцию голосования в прямом эфире вел телеканал Phoenix.В предвыборной речи Мерц жестко атаковал канцлера ФРГ, социал-демократа Олафа Шольца. Он обвинил его в фактическом бездействии на фоне кризиса в сфере безопасности в Европе. По словам Мерца, глава правительства до сих пор не совершил визита ни в Москву, ни в Вашингтон — в то время как любой из его предшественников, начиная с середины 70-х годов прошлого века, активно участвовал бы в международном урегулировании, выдвигал бы инициативы и общался бы с международными партнерами.Мерц стал третьим председателем ХДС после того, как в 2018 году Ангела Меркель ушла с поста лидера партии спустя 18 лет работы. Мерц дважды пытался стать председателем ХДС, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр в декабре 2018-го и Армину Лашету — в январе прошлого года.В декабре его кандидатуру в председатели партии утвердили по итогам первого в истории ХДС опроса членов. Он сменил Лашета, под руководством которого немецкие консерваторы впервые за 16 лет потерпели поражение на выборах в германский бундестаг в 2021 году.У нового лидера ХДС сложились сложные отношения с Меркель. По информации немецких СМИ, она не приняла приглашение Мерца на ужин, отказалась от подобной встречи с ним и протеже экс-канцлера, бывшая председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Как передавало агентство dpa, Меркель также отвергла идею занять пост почетного председателя партии.Бывший глава фракции ХДС в парламенте, покинувший политику не в последнюю очередь из-за разногласий с экс-канцлером, Мерц активно занимался бизнесом, работал лоббистом в крупных компаниях и концернах ФРГ. С 2018-го он вернулся на политическую арену.
https://ria.ru/20220122/germaniya-1769043684.html
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в мире, германия
14:16 22.01.2022 (обновлено: 15:26 22.01.2022)
 
В Германии избрали нового председателя ХДС

Председателем Христианско-демократического союза избрали Фридриха Мерца

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) избрали Фридриха Мерца, на онлайн-съезде за него отдали 95% голосов. Трансляцию голосования в прямом эфире вел телеканал Phoenix.
В предвыборной речи Мерц жестко атаковал канцлера ФРГ, социал-демократа Олафа Шольца. Он обвинил его в фактическом бездействии на фоне кризиса в сфере безопасности в Европе. По словам Мерца, глава правительства до сих пор не совершил визита ни в Москву, ни в Вашингтон — в то время как любой из его предшественников, начиная с середины 70-х годов прошлого века, активно участвовал бы в международном урегулировании, выдвигал бы инициативы и общался бы с международными партнерами.
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Мерц стал третьим председателем ХДС после того, как в 2018 году Ангела Меркель ушла с поста лидера партии спустя 18 лет работы. Мерц дважды пытался стать председателем ХДС, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр в декабре 2018-го и Армину Лашету — в январе прошлого года.
В декабре его кандидатуру в председатели партии утвердили по итогам первого в истории ХДС опроса членов. Он сменил Лашета, под руководством которого немецкие консерваторы впервые за 16 лет потерпели поражение на выборах в германский бундестаг в 2021 году.
У нового лидера ХДС сложились сложные отношения с Меркель. По информации немецких СМИ, она не приняла приглашение Мерца на ужин, отказалась от подобной встречи с ним и протеже экс-канцлера, бывшая председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Как передавало агентство dpa, Меркель также отвергла идею занять пост почетного председателя партии.
Бывший глава фракции ХДС в парламенте, покинувший политику не в последнюю очередь из-за разногласий с экс-канцлером, Мерц активно занимался бизнесом, работал лоббистом в крупных компаниях и концернах ФРГ. С 2018-го он вернулся на политическую арену.
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