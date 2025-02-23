https://ria.ru/20250223/germaniya-2001167999.html
Мерц считает необходимым скорее создать дееспособное правительство
Мерц считает необходимым скорее создать дееспособное правительство - РИА Новости, 23.02.2025
Мерц считает необходимым скорее создать дееспособное правительство
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил на выборах в бундестаг ФРГ, необходимо как можно скорее воссоздать... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T21:10:00+03:00
2025-02-23T21:10:00+03:00
2025-02-23T21:19:00+03:00
в мире
берлин (город)
фридрих мерц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил на выборах в бундестаг ФРГ, необходимо как можно скорее воссоздать работоспособное коалиционное правительство, заявил кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц, передает корреспондент РИА Новости. "Мы - союз ХДС и ХСС - победили на этих федеральных выборах в бундестаг... Главное – как можно скорее восстановить дееспособное правительство в Германии", - заявил он со сцены штаба партии в Берлине. При этом Мерц признал, что борьба с конкурентами была "непростой", поблагодарив избирателей и своих однопартийцев.
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001163125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Берлин (город), Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Мерц считает необходимым скорее создать дееспособное правительство
Мерц: блок ХДС/ХСС победил, надо быстрее создать дееспособное правительство