https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html

Ракеты Taurus и миротворцы: что будущий канцлер ФРГ говорил о России

Ракеты Taurus и миротворцы: что будущий канцлер ФРГ говорил о России - РИА Новости, 24.02.2025

Ракеты Taurus и миротворцы: что будущий канцлер ФРГ говорил о России

Фридрих Мерц, лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который наверняка будет... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T06:05:00+03:00

2025-02-24T06:05:00+03:00

2025-02-24T06:05:00+03:00

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Фридрих Мерц, лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который наверняка будет следующим канцлером страны, считает, что рано или поздно отношения с Россией придется налаживать, но пока предлагает продолжать поддержку Украины и даже поставить ей дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов. Менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, в один прекрасный день настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с Россией. Тем не менее, по мнению Мерца, сейчас Германии необходимо защищать "свободное и демократическое общество". Соответственно, Мерц, как и Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, Мерц выступает за поставки Украине крылатых ракет Taurus, чего Шольц всячески избегал. Ранее Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Что же касается недавних посреднических инициатив администрации президента США Дональда Трампа, Мерц назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы. Тем не менее на недавней Мюнхенской конференции по безопасности Мерц предложил вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу прекращение огня на Украине до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами. В ходе многочисленных выступлений Мерц неоднократно подчеркивал необходимость выработки общеевропейского подхода к урегулированию украинского конфликта. Выработка подобной позиции важна Мерцу и для возможного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Также лидер ХДС/ХСС не исключает отправку немецких военнослужащих в качестве миротворцев на Украину после завершения боевых действий, но хочет согласовать этот шаг с Россией. Несмотря на то что Мерц в ходе своей предвыборной кампании многократно критиковал энергетическую политику правительства Шольца, он не рассчитывает на возврат к импорту российского газа в обозримом будущем. По словам лидера ХДС/ХСС, возвращения к российскому газу "в обозримом будущем" не будет, но он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа. В целом же Мерц неоднократно обещал больше не закрывать никаких электростанций, пока к сети не будут подключены новые электростанции взамен закрываемых.

https://ria.ru/20250223/merts-2001180322.html

https://ria.ru/20250223/germaniya-2001178551.html

https://ria.ru/20250222/pushkov-2001032694.html

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в мире, украина, россия, сша, фридрих мерц, олаф шольц, дональд трамп, хдс/хсс