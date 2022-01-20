https://ria.ru/20220120/kriptovalyuty-1768803020.html

Государственное регулирование рынка криптовалют. Мировой опыт

Государственное регулирование рынка криптовалют. Мировой опыт - РИА Новости, 20.01.2022

Государственное регулирование рынка криптовалют. Мировой опыт

Виртуальная валюта (криптовалюта) – это вид виртуальных денег, которые создаются непосредственно в компьютерной сети, и представляет собой цифровое выражение... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:52

2022-01-20T19:52

2022-01-20T19:51

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Виртуальная валюта (криптовалюта) – это вид виртуальных денег, которые создаются непосредственно в компьютерной сети, и представляет собой цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве средства обмена; и/или расчетной денежной единицы; и/или средства хранения стоимости. Функционирование валюты осуществляется с помощью распределенной компьютерной сети. В России в соответствии с Федеральным законом от 31 августа 2020 года "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" под цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам. По данным ЦБ РФ, в мире наблюдается стремительный рост рынка криптовалют. Совокупный объем их капитализации в декабре 2021 года достигал 2,3 триллиона долларов, что соответствует примерно 1% глобальных финансовых активов.Криптовалюты вызывают серьезную озабоченность у иностранных регуляторов и международных организаций. В настоящее время глобальный подход к регулированию криптовалют пока окончательно не сформирован.В части использования криптовалют для платежей все больше ведущих стран вводит прямой запрет, в других странах данная область пока находится в "серой" зоне, но с большой вероятностью можно ожидать дальнейшего ужесточения.В части торговли криптовалютой в ряде стран действует запрет, другие страны разрешают работу криптовалютных бирж, но планомерно ужесточают требования в области ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) и требуют подробную отчетность.В части регулирования инвестиций в криптовалюты регуляторы ведущих стран либо вводят запреты, либо дают гражданам настоятельные рекомендации не инвестировать в такие инструменты.Ряд стран ввел прямой запрет на использование криптовалют как средства платежа, среди них Бангладеш, Вьетнам, Египет, Индонезия (для финансовых институтов), ОАЭ, Турция.Народный банк Китая (НБК) в 2013 году ввел запрет для финансовых и платежных организаций на использование криптовалют. В 2017 году правительство Китая запретило криптовалютным биржам работать с пользователями внутри страны. В сентябре 2021 года НБК совместно с другими регуляторами выпустил уведомление, устанавливающее полный запрет на все операции с криптовалютами, согласно которому: криптовалюты не являются законным средством платежа на территории страны; связанная с криптовалютами финансовая деятельность (выпуск, обмен, торговля, оказание посреднических услуг и т.д.) является незаконной; предоставление зарубежными криптовалютными биржами услуг резидентам страны является незаконным; вводится запрет майнинга.Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США не считает криптовалюты законным платежным средством, но считает криптовалютные биржи средством передачи денег на том основании, что криптовалютные токены представляют собой "другую ценность, которая заменяет валюту". Налоговое управление (IRS) также не считает криптовалюту законным платежным средством, но определяет ее как "цифровое представление стоимости, которое функционирует как средство обмена, расчетная единица и/или средство сбережения".Обмен криптовалюты является законным в Соединенных Штатах и подпадает под действие Закона о банковской тайне (BSA). На практике это означает, что поставщики услуг обмена криптовалюты должны получить необходимую лицензию от FinCEN, внедрить программу ПОД/ФТ и представлять отчеты властям.В частности, криптобиржи должны сообщать о подозрительных транзакциях, предоставлять отчеты по сделкам на сумму свыше 10 тысяч долларов и хранить информацию о денежных переводах.Согласно канадскому законодательству, криптовалюты являются цифровым представлением стоимости (digital representation of value) и не являются платежным средством (legal tender), а обмен криптовалюты на товары трактуется как бартерная сделка. Криптовалютные биржи в Канаде в основном регулируются так же, как и предприятия, предоставляющие финансовые услуги. С июня 2020 года все криптовалютные биржи должны регистрироваться в Центре анализа финансовых операций и отчетов Канады (FinTRAC).В настоящее время Япония имеет самый прогрессивное в мире регулирование в сфере криптовалют и признает биткойн и другие цифровые валюты законной собственностью в соответствии с Законом о платежных услугах (PSA). Криптовалютные биржи в Японии должны быть зарегистрированы и соответствовать традиционным обязательствам по ПОД/ФТ. Иностранным биржам криптовалюты разрешается регистрироваться, если они могут продемонстрировать эквивалентный стандарт регистрации в своей принимающей стране.В Южной Корее криптовалюты не считаются законным платежным средством, а биржи являются частью тщательно контролируемой системы регулирования. Налогообложение криптовалюты в Южной Корее представляет собой "серую" зону: поскольку криптовалюта не считается ни валютой, ни финансовым активом, операции с криптовалютой в настоящее время не облагаются налогом. Однако Министерство стратегии и финансов рассматривает возможность введения налога на доход от операций с криптовалютой. Правила обмена криптовалюты в Южной Корее являются строгими и включают государственную регистрацию и другие меры, контролируемые Службой финансового надзора Южной Кореи (FSS).В Швейцарии криптовалюты и виртуальные валюты классифицируются как активы или имущество. Обменные пункты и платформы виртуальной валюты считаются эквивалентными финансовым учреждениям и поэтому должны соблюдать обязательства по ПОД/ФТ и защите прав потребителей. Швейцарское федеральное налоговое управление (SFTA) считает криптовалюты активами: они должны указываться в ежегодных налоговых декларациях. Для работы криптовалютных бирж требуется получение лицензии от Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA).В Евросоюзе криптовалюты в целом считаются законными, но правила их обмена зависят от отдельных государств-членов. Налогообложение криптовалюты также различается, но многие государства-члены взимают налог на прирост капитала с прибыли, полученной от криптовалюты, по ставке 0-50%. В 2015 году суд Европейского союза постановил, что обмен традиционной валюты на криптовалюту или виртуальную валюту (и наоборот) представляет собой предоставление услуг, но должен быть освобожден от НДС. В январе 2020 года вступила в силу Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег. Она подводит обмен криптовалюты к фиатной валюте (законное платежное средство) под действие законодательства ЕС о борьбе с отмыванием денег, требуя, чтобы при обмене происходила проверка персональных данных клиента. В декабре 2020 года вступила в силу Шестая директива, которая ужесточила соблюдение требований к криптовалютам, добавив киберпреступность в список основных преступлений, связанных с отмыванием денег.В ЕС криптовалюты и криптоактивы классифицируются как квалифицированные финансовые инструменты. Законы ЕС не запрещают банкам, кредитным или инвестиционным фирмам владеть, получать доступ или предлагать услуги в отношении криптоактивов или криптовалют. Биржи, которые имеют дело с ними, регулируются на региональном уровне, и фирмы могут просто полагаться на свои существующие лицензии для предоставления продуктов и услуг, связанных с криптовалютой. Тем не менее, фирмы должны соблюдать широкий спектр законов и правил ЕС.В некоторых государствах-членах ЕС биржи предъявляют требования к регистрации в соответствующих регулирующих органах, таких как Управление финансового надзора Германии (BaFin), Управление финансовых рынков Франции (AMF) или Министерство финансов Италии. Разрешения и лицензии, выданные этими регуляторами, могут затем "паспортировать" биржи, позволяя им работать в едином режиме во всем блоке.В Великобритании криптовалюта не являются законным платежным средством, но является собственностью. Хотя Великобритания покинула ЕС в 2020 году, ранее она перенесла требования регулирования криптовалюты, изложенные в Пятой и Шестой директивах ЕС, во внутреннее законодательство. С 10 января 2021 года все британские фирмы, занимающиеся криптовалютными активами, которые имеют присутствие или продают продукт в Великобритании или которые предоставляют услуги клиентам-резидентам Великобритании, должны зарегистрироваться в Управлении по финансовому поведению (FCA) и выполнять требования по защите клиентов. Они также должны соблюдать Положения по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.В Латинской Америке регулирование криптовалюты различается в зависимости от страны. В июне 2021 года Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство. Соответствующий закон одобрила Законодательная ассамблея страны. Согласно принятому закону, Сальвадор начнет использовать биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом. Как говорится в документе, тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги.К странам с более жесткими правилами относятся Боливия и Эквадор. В Боливии и Эквадоре использование криптовалют и работа криптобирж запрещены. Власти Эквадора разрешают только использование государственного токена SDE – форму электронных денег, привязанных к доллару США (официальной валюте страны). Пользователи SDE могут оплачивать ряд услуг и совершать переводы. В других странах региона криптосектор легален. Так, например, в Мексике, Аргентине, Бразилии, Венесуэле и Чили криптовалюты свободно принимаются в качестве оплаты розничными ритейлерами. Криптовалюты в регионе в основном рассматриваются как активы и облагаются налогом на прирост капитала. Власти Бразилии, Аргентины и Чили взимают также подоходный налог с прибыли от криптоопераций.В России 1 января 2021 года, вступил в силу закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте", который запрещает использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг. При этом ею можно владеть как цифровыми финансовыми активами. Банк России последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством.20 января 2022 года Центробанк выдвинул ряд предложений по регулированию данной сферы. Так, ЦБ предлагает законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также он хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, за нарушение требований будет введена ответственность. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей. Банк России считает, что говорить о введении уголовной ответственности за нарушения предлагаемого им регулирования в сфере криптовалют и майнинга пока рано, ЦБ видит приоритетным вариантом штрафы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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экономика, справки, сальвадор, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, латинская америка, россия