https://ria.ru/20211210/aktivy-1763120129.html

В России могут ввести ответственность за незаконный оборот цифровых активов

В России могут ввести ответственность за незаконный оборот цифровых активов - РИА Новости, 10.12.2021

В России могут ввести ответственность за незаконный оборот цифровых активов

Банк России и другие компетентные органы проработают вопрос введения ответственности за незаконный оборот и выпуск цифровых финансовых активов и утилитарных... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:59

2021-12-10T13:59

2021-12-10T13:59

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740382104_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_6cccddc85a481e300291911673479767.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Банк России и другие компетентные органы проработают вопрос введения ответственности за незаконный оборот и выпуск цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав, говорится в подготовленном регулятором проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов.Отмечается, что в целях повышения прозрачности, удобства и защищенности рынка цифровых финактивов, а также его гармонизации с иными секторами финансового рынка планируется разработка предложений, направленных на обеспечение использования механизмов депозитарного учета для учета прав на них.Регулятор также напомнил, что на законодательном уровне будут установлены особенности налогообложения операций с такими активам, в части уплаты НДС, НДФЛ и налога на прибыль организаций, налогообложения услуг оператора инвестиционной платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов.Банк России последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России с 2021 года закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.

https://ria.ru/20201201/finansy-1587142063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия