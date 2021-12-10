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В России могут ввести ответственность за незаконный оборот цифровых активов
В России могут ввести ответственность за незаконный оборот цифровых активов - РИА Новости, 10.12.2021
В России могут ввести ответственность за незаконный оборот цифровых активов
Банк России и другие компетентные органы проработают вопрос введения ответственности за незаконный оборот и выпуск цифровых финансовых активов и утилитарных... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:59
2021-12-10T13:59
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Банк России и другие компетентные органы проработают вопрос введения ответственности за незаконный оборот и выпуск цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав, говорится в подготовленном регулятором проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов.Отмечается, что в целях повышения прозрачности, удобства и защищенности рынка цифровых финактивов, а также его гармонизации с иными секторами финансового рынка планируется разработка предложений, направленных на обеспечение использования механизмов депозитарного учета для учета прав на них.Регулятор также напомнил, что на законодательном уровне будут установлены особенности налогообложения операций с такими активам, в части уплаты НДС, НДФЛ и налога на прибыль организаций, налогообложения услуг оператора инвестиционной платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов.Банк России последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России с 2021 года закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия
13:59 10.12.2021
 
В России могут ввести ответственность за незаконный оборот цифровых активов

Ответственность могут ввести в России за незаконный оборот и выпуск цифровых финактивов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве
Участница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Банк России и другие компетентные органы проработают вопрос введения ответственности за незаконный оборот и выпуск цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав, говорится в подготовленном регулятором проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов.
"С учетом анализа правовых рисков и возможных негативных последствий компетентными органами при участии Банка России будет проработан вопрос введения ответственности за незаконный оборот и выпуск ЦФА и УЦП, в том числе их использование в качестве средства платежа", - пишет ЦБ.
Отмечается, что в целях повышения прозрачности, удобства и защищенности рынка цифровых финактивов, а также его гармонизации с иными секторами финансового рынка планируется разработка предложений, направленных на обеспечение использования механизмов депозитарного учета для учета прав на них.
Регулятор также напомнил, что на законодательном уровне будут установлены особенности налогообложения операций с такими активам, в части уплаты НДС, НДФЛ и налога на прибыль организаций, налогообложения услуг оператора инвестиционной платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов.
Банк России последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России с 2021 года закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
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