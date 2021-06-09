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Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство
Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство - РИА Новости, 09.06.2021
Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство
Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны, свидетельствуют... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:34
2021-06-09T10:34
2021-06-09T10:34
найиб букеле
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны, свидетельствуют результаты голосования.Ранее сообщалось, что президент Сальвадора Найиб Букеле отправил на рассмотрение парламента соответствующий закон.Как сообщается на сайте законодательного органа, в ходе голосование за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов. Таким образом Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства."Мы сделали это", - сообщил в Twitter глава ассамблеи депутат Эрнесто Кастро после голосования. "Закон о биткоине был одобрен квалифицированным большинством голосов - 62 из 84!", - написал в Twitter Букеле.Согласно принятому закону, Сальвадор начнет использовать биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом. Как говорится в документе, тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги.Как сообщают СМИ, закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике страны.
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