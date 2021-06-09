Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/bitkoin-1736248889.html
Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство
Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство - РИА Новости, 09.06.2021
Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство
Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны, свидетельствуют... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:34
2021-06-09T10:34
найиб букеле
сальвадор
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151379/53/1513795365_0:267:3165:2047_1920x0_80_0_0_35952222b0f79622c32f4d0f1ca3bf9c.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны, свидетельствуют результаты голосования.Ранее сообщалось, что президент Сальвадора Найиб Букеле отправил на рассмотрение парламента соответствующий закон.Как сообщается на сайте законодательного органа, в ходе голосование за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов. Таким образом Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства."Мы сделали это", - сообщил в Twitter глава ассамблеи депутат Эрнесто Кастро после голосования. "Закон о биткоине был одобрен квалифицированным большинством голосов - 62 из 84!", - написал в Twitter Букеле.Согласно принятому закону, Сальвадор начнет использовать биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом. Как говорится в документе, тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги.Как сообщают СМИ, закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике страны.
https://ria.ru/20210606/mask-1735858645.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/bitkoin-1735608104.html
сальвадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151379/53/1513795365_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_010fc34f2e28a870407e14fb667535e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
найиб букеле, сальвадор, технологии, в мире

Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство

10:34 09.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны, свидетельствуют результаты голосования.
Ранее сообщалось, что президент Сальвадора Найиб Букеле отправил на рассмотрение парламента соответствующий закон.
Как сообщается на сайте законодательного органа, в ходе голосование за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов. Таким образом Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства.
"Мы сделали это", - сообщил в Twitter глава ассамблеи депутат Эрнесто Кастро после голосования. "Закон о биткоине был одобрен квалифицированным большинством голосов - 62 из 84!", - написал в Twitter Букеле.
Сообщение группы хакеров Anonymous Илону Маску
6 июня, 11:43
Хакеры объявили войну Илону Маску из-за биткоина
Согласно принятому закону, Сальвадор начнет использовать биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом. Как говорится в документе, тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги.
Как сообщают СМИ, закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике страны.
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 13:12Сказано в эфире
Игра в казино. Эксперт рассказал, зачем Маск обрушил биткоин
 
Найиб БукелеСальвадорТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
17:05Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
17:02Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
17:01Москвичей призвали соблюдать соцдистанцию и сократить контакты
16:53Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе
16:53Эксперты рассказали об опасности поддельной игры в Google Play
16:52Умерла Либуше Шафранкова, сыгравшая в "Трех орешках для Золушки"
16:50МИД прокомментировал ситуацию с авиасообщением между Россией и Турцией
16:46Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии
16:46Суд в Москве зарегистрировал иск петербургского юриста к Собчак
Лента новостейМолния