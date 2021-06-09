https://ria.ru/20210609/bitkoin-1736248889.html

Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство

Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство - РИА Новости, 09.06.2021

Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство

Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны, свидетельствуют... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:34

2021-06-09T10:34

2021-06-09T10:34

найиб букеле

сальвадор

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151379/53/1513795365_0:267:3165:2047_1920x0_80_0_0_35952222b0f79622c32f4d0f1ca3bf9c.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны, свидетельствуют результаты голосования.Ранее сообщалось, что президент Сальвадора Найиб Букеле отправил на рассмотрение парламента соответствующий закон.Как сообщается на сайте законодательного органа, в ходе голосование за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов. Таким образом Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства."Мы сделали это", - сообщил в Twitter глава ассамблеи депутат Эрнесто Кастро после голосования. "Закон о биткоине был одобрен квалифицированным большинством голосов - 62 из 84!", - написал в Twitter Букеле.Согласно принятому закону, Сальвадор начнет использовать биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом. Как говорится в документе, тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги.Как сообщают СМИ, закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике страны.

https://ria.ru/20210606/mask-1735858645.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/bitkoin-1735608104.html

сальвадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

найиб букеле, сальвадор, технологии, в мире