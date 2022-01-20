https://ria.ru/20220120/kriptovalyuta-1768778869.html

В ЦБ планируют штрафовать за нарушения по криптовалютам

В ЦБ планируют штрафовать за нарушения по криптовалютам - РИА Новости, 20.01.2022

В ЦБ планируют штрафовать за нарушения по криптовалютам

Банк России считает, что говорить о введении уголовной ответственности за нарушения предлагаемого им регулирования в сфере криптовалют и майнинга пока рано, ЦБ... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:32

2022-01-20T17:32

2022-01-20T17:32

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/57/1513795783_326:352:2347:1489_1920x0_80_0_0_945e796f577159ae1774d47e0de2fdc8.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Банк России считает, что говорить о введении уголовной ответственности за нарушения предлагаемого им регулирования в сфере криптовалют и майнинга пока рано, ЦБ видит приоритетным вариантом штрафы, заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.Мерой ответственности для резидентов России за использование криптовалют для платежей могут стать штрафы, сообщила Елизавета Данилова."Первый момент про ответственность (за нарушение запрета ряда операций - ред.) - мы видим, что это могут быть штрафы, но естественно, этот вопрос подлежит обсуждению. Кто мог бы стать уполномоченным органом (отслеживающим операции с криптовалютами – ред.), также у нас нет готового ответа, мы предлагаем начать обсуждение этого вопроса", - сказала Данилова.ЦБ ранее в четверг опубликовал консультационный доклад по теме криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений по регулированию данной сферы в России. Так, Банк России предлагает законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также ЦБ хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, за нарушение требований будет введена ответственность. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей.

https://ria.ru/20220120/kriptovalyuta-1768744652.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта