https://ria.ru/20220120/kriptovalyuty-1768775421.html

В ЦБ не будут запрещать россиянам владеть криптовалютами

В ЦБ не будут запрещать россиянам владеть криптовалютами - РИА Новости, 20.01.2022

В ЦБ не будут запрещать россиянам владеть криптовалютами

Законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях, заявила... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:17

2022-01-20T17:17

2022-01-20T17:17

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

криптовалюта

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.Глава департамента обратила внимание на то, что ЦБ РФ не планирует и не предлагает ввести запрет для граждан на владение криптовалютами. "Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях", - уточнила она.Банк России в четверг опубликовал доклад по криптовалютам, в котором выдвинул ряд предложений по регулированию данной сферы. Так, ЦБ предлагает законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также он хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, за нарушение требований будет введена ответственность. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей.

https://ria.ru/20220120/kriptovalyuta-1768744652.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта