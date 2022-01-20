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В ЦБ не будут запрещать россиянам владеть криптовалютами
В ЦБ не будут запрещать россиянам владеть криптовалютами - РИА Новости, 20.01.2022
В ЦБ не будут запрещать россиянам владеть криптовалютами
Законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях, заявила... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:17
2022-01-20T17:17
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
криптовалюта
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.Глава департамента обратила внимание на то, что ЦБ РФ не планирует и не предлагает ввести запрет для граждан на владение криптовалютами. "Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях", - уточнила она.Банк России в четверг опубликовал доклад по криптовалютам, в котором выдвинул ряд предложений по регулированию данной сферы. Так, ЦБ предлагает законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также он хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, за нарушение требований будет введена ответственность. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта
17:17 20.01.2022
 
В ЦБ не будут запрещать россиянам владеть криптовалютами

В ЦБ не планируют законодательно запрещать россиянам владение криптовалютами

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
"Ограничений, запретов на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение для использования российской финансовой инфраструктуры", - сказала Данилова, отвечая на вопрос журналистов о законодательных ограничениях для россиян на инвестиции и владение криптовалютами.
Глава департамента обратила внимание на то, что ЦБ РФ не планирует и не предлагает ввести запрет для граждан на владение криптовалютами. "Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях", - уточнила она.
Банк России в четверг опубликовал доклад по криптовалютам, в котором выдвинул ряд предложений по регулированию данной сферы. Так, ЦБ предлагает законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также он хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, за нарушение требований будет введена ответственность. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияКриптовалюта
 
 
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