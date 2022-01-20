В ЦБ не будут запрещать россиянам владеть криптовалютами
В ЦБ не планируют законодательно запрещать россиянам владение криптовалютами
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
"Ограничений, запретов на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение для использования российской финансовой инфраструктуры", - сказала Данилова, отвечая на вопрос журналистов о законодательных ограничениях для россиян на инвестиции и владение криптовалютами.
Глава департамента обратила внимание на то, что ЦБ РФ не планирует и не предлагает ввести запрет для граждан на владение криптовалютами. "Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях", - уточнила она.
Банк России в четверг опубликовал доклад по криптовалютам, в котором выдвинул ряд предложений по регулированию данной сферы. Так, ЦБ предлагает законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также он хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, за нарушение требований будет введена ответственность. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей.