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ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию
ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию - РИА Новости, 17.01.2022
ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию
Тема грядущего "вторжения России на Украину" несколько приелась западной публике. Скоро уже год появлению первых "сенсаций" о том, что "российские танки... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:00
2022-01-17T08:58
политика
в мире
авторы
украина
сша
министерство обороны сша
дженнифер псаки
донбасс
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Тема грядущего "вторжения России на Украину" несколько приелась западной публике. Скоро уже год появлению первых "сенсаций" о том, что "российские танки скапливаются у украинской границы", а значит, вот-вот должны напасть. Авторы информационных вбросов и так и сяк манипулируют этой информацией, сами уже запутавшись в ней.К примеру, весной прошлого года западные СМИ активно обсуждали "скопление российских танков" на полигоне Погоново, что недалеко от Воронежа. Это, по их мнению, однозначно указывало на приготовление России к атаке. Сейчас немецкий журнал Spiegel сокрушается из-за того, что полигон "опустел". И это, конечно же, опять признак подготовки к "вторжению". То есть что бы ни делала Россия, куда бы ни передвигала свою бронетехнику на своей же территории, это в любом случае должно обозначать ее агрессивные планы.Как верно заметил финансовый аналитик Джон Дизард на страницах Financial Times, "сейчас каждый потребитель новостей в западном мире может быть экспертом по украинскому фронту". Тамошние обыватели, по мнению колумниста, уже знают распорядок дня российской армии, названия боевых подразделений, их проблемы с логистикой, достаточно ли промерзла украинская почва для прохождения бронетехники. Похоже, у рядового зрителя там остался лишь один вопрос по поводу грядущего неминуемого "вторжения": почему же Россия до сих пор не напала?И в самом деле, давайте вспомним, что с подачи наших доморощенных "военных экспертов" европейские журналы еще в начале зимы нашли объяснение тому, почему же давно обещанное "вторжение" не состоялось: все из-за того, что почва на Украине недостаточно промерзла, а значит, наши танки обязательно увязнут в грязи. Редакторов издания явно не смутил уровень "аналитики" от автора этого утверждения, учитывая, что он же предсказывал быстрый и полный разгром российской армии грузинскими подразделениями, хорошо обученными натовцами, в августе 2008 года. Как и не заставил задуматься тот факт, что несколькими годами ранее те же издания утверждали прямо противоположное, заявляя, что "русские не воюют зимой", со ссылкой на не менее "авторитетные" комментарии украинских "экспертов".И вот ползимы прошло, нагнетание истерии продолжается, уже и заморозки на Украине неоднократно фиксировались. А "вторжения" все нет и нет. В итоге внимание западной публики начало постепенно переключаться на неприятные для Вашингтона темы: в связи с годовщиной событий 6 января у Капитолия вновь обострилась тема раскола общества в США, инфляция бьет рекорды, зафиксирован резкий скачок заболеваний коронавирусом и, самое неприятное для Белого дома, Россия со своими мирными инициативами перешла в информационное контрнаступление.Значит, надо как-то вернуть зрителя к обсуждению новостей на "украинском фронте". Для этого нужна новая дата постоянно откладывающегося "вторжения". И вот спикер Белого дома Джен Псаки публично объявляет очередные временные рамки: теперь "агрессия России" произойдет где-то "с середины января по середину февраля". Заметьте, она заявляет это 14 января, то есть аккурат посередине месяца, но при этом рассказывает, что русские планируют совершить некую провокацию "за несколько недель до военного вторжения". За несколько недель до середины января — это в декабре, что ли? И никого, судя по громким комментариям западных аналитиков, подхвативших слова Псаки, такая явная нестыковка в датах не удивила.Но, как было отмечено выше, просто вбросить в информпространство новые даты "вторжения" и новые угрозы в адрес России уже недостаточно: всем надоело почти год слышать одно и то же. Вот и родилась новая "сенсация", которую задним числом нам обещают Псаки и ее коллеги.Практически одновременно провокацию анонсировали три высокопоставленных чиновника — помимо Псаки, еще советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и спикер Пентагона Джон Кирби. Ее описывают как "операцию под фальшивым флагом" (false flag) — стандартный в английском языке термин для обозначения провокаций под видом действий другого государства. Вроде нападения на радиостанцию в Глайвице в 1939 году, которое немцы выдали за агрессию Польши против Германии, развязав на этом основании войну.Итак, попробуем объединить краткие комментарии трех означенных чиновников и "эксклюзив" CNN, которое американские спецслужбы часто используют в качестве "сливного бачка" для распространения антироссийских фейков. Россия якобы тайно готовит диверсионную спецгруппу, которая тренируется со взрывчаткой в городской местности. Диверсия (надо полагать, взрыв) должна произойти в Восточной Украине, причем жертвами станут "марионетки России" (видимо, бойцы ДНР или ЛНР) или же "русскоязычные жители". Все это должно послужить поводом для большой войны. Как будто и без этого украинские войска периодически не устраивают взрывы, жертвами которых становятся мирные жители Донбасса. Если каждый служил бы поводом для войны, ее порой пришлось бы объявлять по несколько раз за день.Любопытно, что все чиновники, которые озвучивают версии об "операции под фальшивым флагом", как заведенные повторяют одну и ту же фразу: это все будет происходить по сценарию "незаконной аннексии/оккупации Крыма в 2014 году". Жаль, ни один журналист не удосужился поинтересоваться ни у кого из "трех Дж" (Джен — Джейк — Джон), какую из "провокаций" Россия использовала для "оккупации Крыма", кого взорвала или отравила. Тогда поводом для решения жителей Крыма о своем самоопределении стал незаконный госпереворот на Украине, поддержанный Соединенными Штатами. Не хотят же нынешние спикеры Вашингтона заявить, что Майдан в Киеве и "печенья от Нуланд" были организованы Москвой с тем, чтобы выдать эту операцию за действия националистов и Госдепа.Тем не менее западные СМИ с удовольствием подхватили эту невероятную историю, расширяя и дополняя ее самыми безумными версиями. Не говоря уже о том, что Министерство обороны Украины такие сценарии регулярно озвучивало еще до Белого дома. Правда, объявляло о грядущей провокации на складах боеприпасов в Приднестровье, а не о Донбассе.Конечно, это не первое и не последнее подобное заявление. Можно было бы отмахнуться от них, как от жужжания назойливой мухи. Но надо понимать, что зачастую это означает реальную подготовку к совершению чудовищных злодеяний.Показательный пример — громкая провокация от британской газеты The Times в августе 2015-го, когда она выдумала совершенно нелепейшую "сенсацию" о том, что ДНР при содействии неких российских ученых якобы втайне от Москвы разрабатывает "грязную атомную бомбу". Первоисточником "сенсации" стали сказочники из Службы безопасности Украины. Можно было бы посмеяться над этой нелепой версией, если бы она не звучала тогда на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны украинских военных радиоактивного могильника на Донецком казенном заводе химических изделий и громогласного заявления тогдашнего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Киев будет работать над созданием своей "грязной" бомбы. То есть Украина сама признавалась в том, что создает оружие массового поражения, однако заранее готовилась обвинить Россию в его применении.Особенность сегодняшних "сенсаций" — уровень тех, кто ее провозглашает. Никогда ранее подобное не озвучивалось одновременно таким количеством высокопоставленных американских чиновников. Именно поэтому надо воспринимать слова серьезно. Не исключено, что это означает реальную подготовку к очень серьезной провокации, которая может повлечь много жертв.Здесь стоит обратить внимание на просочившуюся недавно информацию о том, что ЦРУ усиленно тренирует украинские Силы специальных операций (ССО) на некой секретной базе на юге США. Бывший сотрудник ЦРУ, знакомый с деталями этой операции, прямо признает ее цель: "Программа учит украинцев убивать русских". В сочетании с заявлениями американских спикеров об "операции под фальшивым флагом" это звучит более чем зловеще.Следует вспомнить, что украинские ССО уже не раз совершали теракты и диверсии на территории Донбасса. Причем официальный Киев и не скрывал этого, даже хвастался. Не так давно в совершении таких операций признался и нынешний президент Владимир Зеленский, а его предшественник Петр Порошенко вообще заявил, что он лично "отдал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации оккупантов и врагов Украины". Таким образом, украинские диверсанты, тренируемые ЦРУ, способны на любой теракт. А значит, надо с утроенной бдительностью реагировать на озвучиваемые в Белом доме сценарии провокаций, не воспринимая их исключительно как очередной антироссийский блеф. За ними могут крыться действительно страшные планы по втягиванию России в украинский конфликт.Не так давно министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что в непосредственной близости от линии фронта в Донбассе появились "резервуары с неустановленными химическими компонентами", указывая на возможную широкомасштабную провокацию. А сразу же после заявлений в Белом доме Главное управление разведки Минобороны Украины быстренько подстроилось под версии "трех Дж" и заявило о том, что "российская оккупационная администрация" готовится обвинить Украину в применении химических отравляющих веществ в Горловке.Судя по действиям украинских властей, они сами не верят во все эти страшилки о "российском вторжении". Иначе депутаты Рады не продлевали бы себе новогодний отпуск до конца января. Но нельзя исключить, что Украину в грядущей широкомасштабной провокации американские спецслужбы будут использовать втемную, как это было в скандальной "операции с вагнеровцами". Имитация химической атаки в сирийской Думе в 2018 году показала, как устраиваются и используются подобные провокации в современном мире. Только ведь нынешняя администрация США на этот раз может не ограничиться имитацией.
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политика, в мире, авторы, украина, сша, министерство обороны сша, дженнифер псаки, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
08:00 17.01.2022 (обновлено: 08:58 17.01.2022)
 

ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США
Читать ria.ru в
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Тема грядущего "вторжения России на Украину" несколько приелась западной публике. Скоро уже год появлению первых "сенсаций" о том, что "российские танки скапливаются у украинской границы", а значит, вот-вот должны напасть. Авторы информационных вбросов и так и сяк манипулируют этой информацией, сами уже запутавшись в ней.
К примеру, весной прошлого года западные СМИ активно обсуждали "скопление российских танков" на полигоне Погоново, что недалеко от Воронежа. Это, по их мнению, однозначно указывало на приготовление России к атаке. Сейчас немецкий журнал Spiegel сокрушается из-за того, что полигон "опустел". И это, конечно же, опять признак подготовки к "вторжению". То есть что бы ни делала Россия, куда бы ни передвигала свою бронетехнику на своей же территории, это в любом случае должно обозначать ее агрессивные планы.
Как верно заметил финансовый аналитик Джон Дизард на страницах Financial Times, "сейчас каждый потребитель новостей в западном мире может быть экспертом по украинскому фронту". Тамошние обыватели, по мнению колумниста, уже знают распорядок дня российской армии, названия боевых подразделений, их проблемы с логистикой, достаточно ли промерзла украинская почва для прохождения бронетехники. Похоже, у рядового зрителя там остался лишь один вопрос по поводу грядущего неминуемого "вторжения": почему же Россия до сих пор не напала?
И в самом деле, давайте вспомним, что с подачи наших доморощенных "военных экспертов" европейские журналы еще в начале зимы нашли объяснение тому, почему же давно обещанное "вторжение" не состоялось: все из-за того, что почва на Украине недостаточно промерзла, а значит, наши танки обязательно увязнут в грязи. Редакторов издания явно не смутил уровень "аналитики" от автора этого утверждения, учитывая, что он же предсказывал быстрый и полный разгром российской армии грузинскими подразделениями, хорошо обученными натовцами, в августе 2008 года. Как и не заставил задуматься тот факт, что несколькими годами ранее те же издания утверждали прямо противоположное, заявляя, что "русские не воюют зимой", со ссылкой на не менее "авторитетные" комментарии украинских "экспертов".
Отражение здания Капитолия США в окне автомобиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 08:00
От геноцида до "адских санкций": Запад верен себе
И вот ползимы прошло, нагнетание истерии продолжается, уже и заморозки на Украине неоднократно фиксировались. А "вторжения" все нет и нет. В итоге внимание западной публики начало постепенно переключаться на неприятные для Вашингтона темы: в связи с годовщиной событий 6 января у Капитолия вновь обострилась тема раскола общества в США, инфляция бьет рекорды, зафиксирован резкий скачок заболеваний коронавирусом и, самое неприятное для Белого дома, Россия со своими мирными инициативами перешла в информационное контрнаступление.
Значит, надо как-то вернуть зрителя к обсуждению новостей на "украинском фронте". Для этого нужна новая дата постоянно откладывающегося "вторжения". И вот спикер Белого дома Джен Псаки публично объявляет очередные временные рамки: теперь "агрессия России" произойдет где-то "с середины января по середину февраля". Заметьте, она заявляет это 14 января, то есть аккурат посередине месяца, но при этом рассказывает, что русские планируют совершить некую провокацию "за несколько недель до военного вторжения". За несколько недель до середины января — это в декабре, что ли? И никого, судя по громким комментариям западных аналитиков, подхвативших слова Псаки, такая явная нестыковка в датах не удивила.
Военнослужащие мотострелкового соединения на занятиях по лыжной подготовке в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 08:00
Путин объявил войну Европе — еще не поздно сдаться
Но, как было отмечено выше, просто вбросить в информпространство новые даты "вторжения" и новые угрозы в адрес России уже недостаточно: всем надоело почти год слышать одно и то же. Вот и родилась новая "сенсация", которую задним числом нам обещают Псаки и ее коллеги.
Практически одновременно провокацию анонсировали три высокопоставленных чиновника — помимо Псаки, еще советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и спикер Пентагона Джон Кирби. Ее описывают как "операцию под фальшивым флагом" (false flag) — стандартный в английском языке термин для обозначения провокаций под видом действий другого государства. Вроде нападения на радиостанцию в Глайвице в 1939 году, которое немцы выдали за агрессию Польши против Германии, развязав на этом основании войну.
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 08:00
Холодильник с телевизором схлестнулись в смертельной схватке
Итак, попробуем объединить краткие комментарии трех означенных чиновников и "эксклюзив" CNN, которое американские спецслужбы часто используют в качестве "сливного бачка" для распространения антироссийских фейков. Россия якобы тайно готовит диверсионную спецгруппу, которая тренируется со взрывчаткой в городской местности. Диверсия (надо полагать, взрыв) должна произойти в Восточной Украине, причем жертвами станут "марионетки России" (видимо, бойцы ДНР или ЛНР) или же "русскоязычные жители". Все это должно послужить поводом для большой войны. Как будто и без этого украинские войска периодически не устраивают взрывы, жертвами которых становятся мирные жители Донбасса. Если каждый служил бы поводом для войны, ее порой пришлось бы объявлять по несколько раз за день.
Любопытно, что все чиновники, которые озвучивают версии об "операции под фальшивым флагом", как заведенные повторяют одну и ту же фразу: это все будет происходить по сценарию "незаконной аннексии/оккупации Крыма в 2014 году". Жаль, ни один журналист не удосужился поинтересоваться ни у кого из "трех Дж" (Джен — Джейк — Джон), какую из "провокаций" Россия использовала для "оккупации Крыма", кого взорвала или отравила. Тогда поводом для решения жителей Крыма о своем самоопределении стал незаконный госпереворот на Украине, поддержанный Соединенными Штатами. Не хотят же нынешние спикеры Вашингтона заявить, что Майдан в Киеве и "печенья от Нуланд" были организованы Москвой с тем, чтобы выдать эту операцию за действия националистов и Госдепа.
Прохожие в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 11:00В мире
Украинский политолог назвал два способа для Киева вернуть Донбасс
Тем не менее западные СМИ с удовольствием подхватили эту невероятную историю, расширяя и дополняя ее самыми безумными версиями. Не говоря уже о том, что Министерство обороны Украины такие сценарии регулярно озвучивало еще до Белого дома. Правда, объявляло о грядущей провокации на складах боеприпасов в Приднестровье, а не о Донбассе.
Конечно, это не первое и не последнее подобное заявление. Можно было бы отмахнуться от них, как от жужжания назойливой мухи. Но надо понимать, что зачастую это означает реальную подготовку к совершению чудовищных злодеяний.
Показательный пример — громкая провокация от британской газеты The Times в августе 2015-го, когда она выдумала совершенно нелепейшую "сенсацию" о том, что ДНР при содействии неких российских ученых якобы втайне от Москвы разрабатывает "грязную атомную бомбу". Первоисточником "сенсации" стали сказочники из Службы безопасности Украины. Можно было бы посмеяться над этой нелепой версией, если бы она не звучала тогда на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны украинских военных радиоактивного могильника на Донецком казенном заводе химических изделий и громогласного заявления тогдашнего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Киев будет работать над созданием своей "грязной" бомбы. То есть Украина сама признавалась в том, что создает оружие массового поражения, однако заранее готовилась обвинить Россию в его применении.
Украинский солдат на линии разграничения с Донецкой областью - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 07:25
В Раде посетовали на "глубокую маргинализацию" Украины
Особенность сегодняшних "сенсаций" — уровень тех, кто ее провозглашает. Никогда ранее подобное не озвучивалось одновременно таким количеством высокопоставленных американских чиновников. Именно поэтому надо воспринимать слова серьезно. Не исключено, что это означает реальную подготовку к очень серьезной провокации, которая может повлечь много жертв.
Здесь стоит обратить внимание на просочившуюся недавно информацию о том, что ЦРУ усиленно тренирует украинские Силы специальных операций (ССО) на некой секретной базе на юге США. Бывший сотрудник ЦРУ, знакомый с деталями этой операции, прямо признает ее цель: "Программа учит украинцев убивать русских". В сочетании с заявлениями американских спикеров об "операции под фальшивым флагом" это звучит более чем зловеще.
Следует вспомнить, что украинские ССО уже не раз совершали теракты и диверсии на территории Донбасса. Причем официальный Киев и не скрывал этого, даже хвастался. Не так давно в совершении таких операций признался и нынешний президент Владимир Зеленский, а его предшественник Петр Порошенко вообще заявил, что он лично "отдал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации оккупантов и врагов Украины". Таким образом, украинские диверсанты, тренируемые ЦРУ, способны на любой теракт. А значит, надо с утроенной бдительностью реагировать на озвучиваемые в Белом доме сценарии провокаций, не воспринимая их исключительно как очередной антироссийский блеф. За ними могут крыться действительно страшные планы по втягиванию России в украинский конфликт.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 16:15
В ДНР объяснили, почему Западу выгодно разжигать конфликт в Донбассе
Не так давно министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что в непосредственной близости от линии фронта в Донбассе появились "резервуары с неустановленными химическими компонентами", указывая на возможную широкомасштабную провокацию. А сразу же после заявлений в Белом доме Главное управление разведки Минобороны Украины быстренько подстроилось под версии "трех Дж" и заявило о том, что "российская оккупационная администрация" готовится обвинить Украину в применении химических отравляющих веществ в Горловке.
Судя по действиям украинских властей, они сами не верят во все эти страшилки о "российском вторжении". Иначе депутаты Рады не продлевали бы себе новогодний отпуск до конца января. Но нельзя исключить, что Украину в грядущей широкомасштабной провокации американские спецслужбы будут использовать втемную, как это было в скандальной "операции с вагнеровцами". Имитация химической атаки в сирийской Думе в 2018 году показала, как устраиваются и используются подобные провокации в современном мире. Только ведь нынешняя администрация США на этот раз может не ограничиться имитацией.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 17:34
Финляндия и Швеция могут "мгновенно" стать членами НАТО, заявил экс-генсек
 
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08:59В России предложили наказывать за мошенничество в ритуальных услугах
08:59Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение
08:58В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"
08:50От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осями
08:49В Улан-Удэ отменили крещенские купания
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08:40СМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы Градского
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08:34В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
08:28Глава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"
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08:14Курс рубля перешел к снижению к доллару
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