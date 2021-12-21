https://ria.ru/20211221/ukraina-1764691548.html

Порошенко призвал проверить Зеленского на предмет госизмены

Порошенко призвал проверить Зеленского на предмет госизмены - РИА Новости, 21.12.2021

Порошенко призвал проверить Зеленского на предмет госизмены

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что стоит проанализировать действия Владимира Зеленского на посту президента на предмет госизмены. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:48

2021-12-21T12:48

2021-12-21T13:16

владимир зеленский

петр порошенко

в мире

украина

европейская солидарность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/38/1562053898_0:0:2512:1414_1920x0_80_0_0_0a28631eeb38179e76dada82a4ae71ed.jpg

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что стоит проанализировать действия Владимира Зеленского на посту президента на предмет госизмены.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря.Порошенко считает, что дело о госизмене против него связано с падением рейтингов президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, стоит также проанализировать действия нынешнего главы государства на предмет госизмены, потому что они также носят спорный характер."Мы поговорим, как только я вернусь, о госизмене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путём подписания документа о разведении (сил – ред.) отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации оккупантов и врагов Украины? Или тот, кто сливает (президенту Белоруссии Александру – ред.) Лукашенко и (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину спецоперации украинской разведки?", - заявил Порошенко в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20211218/geraschenko-1764388059.html

https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764629822.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, петр порошенко, в мире, украина, европейская солидарность