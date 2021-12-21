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Порошенко призвал проверить Зеленского на предмет госизмены
Порошенко призвал проверить Зеленского на предмет госизмены - РИА Новости, 21.12.2021
Порошенко призвал проверить Зеленского на предмет госизмены
Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что стоит проанализировать действия Владимира Зеленского на посту президента на предмет госизмены. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:48
2021-12-21T13:16
владимир зеленский
петр порошенко
в мире
украина
европейская солидарность
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КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что стоит проанализировать действия Владимира Зеленского на посту президента на предмет госизмены.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря.Порошенко считает, что дело о госизмене против него связано с падением рейтингов президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, стоит также проанализировать действия нынешнего главы государства на предмет госизмены, потому что они также носят спорный характер."Мы поговорим, как только я вернусь, о госизмене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путём подписания документа о разведении (сил – ред.) отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации оккупантов и врагов Украины? Или тот, кто сливает (президенту Белоруссии Александру – ред.) Лукашенко и (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину спецоперации украинской разведки?", - заявил Порошенко в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20211218/geraschenko-1764388059.html
https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764629822.html
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владимир зеленский, петр порошенко, в мире, украина, европейская солидарность
12:48 21.12.2021 (обновлено: 13:16 21.12.2021)
 
Порошенко призвал проверить Зеленского на предмет госизмены

Экс-президент Порошенко: стоит проанализировать действия Зеленского на предмет госизмены

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что стоит проанализировать действия Владимира Зеленского на посту президента на предмет госизмены.
Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря.
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве. 9 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 18:02
Соратница Порошенко рассказала, как Зеленский "нападает" на конкурентов
Порошенко считает, что дело о госизмене против него связано с падением рейтингов президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, стоит также проанализировать действия нынешнего главы государства на предмет госизмены, потому что они также носят спорный характер.
"Мы поговорим, как только я вернусь, о госизмене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путём подписания документа о разведении (сил – ред.) отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации оккупантов и врагов Украины? Или тот, кто сливает (президенту Белоруссии Александру – ред.) Лукашенко и (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину спецоперации украинской разведки?", - заявил Порошенко в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 22:26
На Украине рассказали, как Зеленский использует "побег" Порошенко
 
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