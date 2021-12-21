12:48 21.12.2021 (обновлено: 13:16 21.12.2021)
Порошенко призвал проверить Зеленского на предмет госизмены
Экс-президент Порошенко: стоит проанализировать действия Зеленского на предмет госизмены
КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что стоит проанализировать действия Владимира Зеленского на посту президента на предмет госизмены.
Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря.
Порошенко считает, что дело о госизмене против него связано с падением рейтингов президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, стоит также проанализировать действия нынешнего главы государства на предмет госизмены, потому что они также носят спорный характер.
"Мы поговорим, как только я вернусь, о госизмене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путём подписания документа о разведении (сил – ред.) отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации оккупантов и врагов Украины? Или тот, кто сливает (президенту Белоруссии Александру – ред.) Лукашенко и (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину спецоперации украинской разведки?", - заявил Порошенко в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
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