https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html

Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия

Последние диверсионные операции украинских спецслужб заставляют задуматься об адекватных ответных мерах, поскольку приобретают все более агрессивный и наглый... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T08:00

2020-08-25T08:00

2020-08-25T11:41

россия

владимир зеленский

украина

авторы

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Последние диверсионные операции украинских спецслужб заставляют задуматься об адекватных ответных мерах, поскольку приобретают все более агрессивный и наглый характер. Если раньше <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> осуществляла теракты и диверсии на землях, которые она все еще объявляет своими (Донбасс и Крым), то на этот раз <a href="https://ria.ru/20200820/1576018619.html" target="_blank">попытка выкрасть</a> бывшего командира ДНР в Московской области свидетельствует о том, что Киев начинает новую фазу диверсионной борьбы, не имеющей границ и даже неписаных правил. Причем поведение президента Украины свидетельствует о том, что он взял курс на поддержку государственного терроризма.Сам Киев, конечно, отрицает причастность к попытке похищения, сорванной Федеральной службой безопасности. Правда, делает это очень двусмысленно. Так, <a href="https://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy" target="_blank">СБУ</a> назвала новость об этом "обычным фейком российской пропаганды", хотя тут же признала, что <a href="https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2786470011582986" target="_blank">работает</a> "в ежедневном режиме" над задачей привлечения к уголовной ответственности по украинскому законодательству тех, кто воевал на стороне республик Донбасса. То есть как бы и опровергли, и подтвердили одновременно.Недавние события показали, что опровержения украинских спецслужб не стоят и ломаного гроша. Напомним, несколько недель назад народный депутат Украины Андрей Деркач <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RHt0_rwleYA" target="_blank">продемонстрировал миру аудиозапись</a> от августа 2016 года, на которой отчетливо слышны голоса тогдашних вице-президента США Джо Байдена и президента Украины Петра Порошенко. На этих пленках американский лидер в жесткой форме отчитывает своего подопечного за самоуправство, поскольку украинские спецслужбы рискнули провести диверсионную операцию в Крыму, хотя их американские коллеги попросили ее остановить. И Порошенко полностью признает участие своих военных разведчиков в этой диверсии, в ходе пресечения которой погибли и российские военнослужащие.Обнародование этих записей подтверждает: все, что заявляли тогда российские спецслужбы и СМИ, было чистой правдой, а официальный Киев врал от начала и до конца. В этой связи хочется также напомнить, что в распространении фейковых сообщений о той диверсии <a href="http://www.unian.net/politics/1464008-payett-ob-ukrainskih-diversantah-v-kryimu-rossii-ne-udalos-obmanut-ssha.html" target="_blank">приняли активное участие</a> и посол США Джеффри Пайетт, и ведущие западные <a href="https://www.theguardian.com/world/2016/aug/10/russia-accuses-ukraine-of-armed-crimea-incursion" target="_blank">СМИ</a>, и даже <a href="https://euvsdisinfo.eu/report/moscow-should-not-negotiate-with-kyiv-because-ukraine-is-a/" target="_blank">официальный орган Евросоюза</a>, якобы борющийся против "российской дезинформации". Никто из них не сделал даже попытки извиниться за тогдашние обвинения в адрес России сейчас, после столь убедительного подтверждения опровергаемых ими фактов.При этом надо заметить, что сами украинские политики и общественные деятели не просто не скрывали участия своих спецслужб в теракте, но даже выражали гордость за них. Вспомните, как после убийства лидера ДНР Александра Захарченко помощники президента Украины дружно поздравляли всех: Ирина Геращенко вывесила фото с восклицательными знаками и бокалами шампанского, а Юрий Бирюков — <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2173165309618941&set=a.1448822695386543&type=3" target="_blank">портрет генерала Игоря Лунева</a>, командующего Силами спецопераций Минобороны Украины. Последний, кстати, на этой должности до сих пор, даже несмотря на то, что был одним из двух генералов, <a href="https://www.unian.net/politics/10555773-glavy-sbu-i-sso-narushili-ustav-i-ne-otdali-chest-novomu-glavnokomanduyushchemu-zelenskomu-video.html" target="_blank">не отдавших честь</a> новому главе Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимиру Зеленскому</a> на инаугурации.А в случае с совсем недавними действиями киевских спецслужб, <a href="https://ria.ru/20200808/1575505244.html" target="_blank">выманивших</a> 32 российских граждан на территорию Белоруссии, украинские деятели вообще уже ничего не стесняются, прямо признавая, что это была спецоперация, которая долго готовилась. Целый ряд журналистов и политиков <a href="https://ria.ru/20200819/1575972626.html" target="_blank">мусолят подробности</a> планирования и провала этой диверсии, признавая, что она согласовывалась в кабинете президента Украины. Это признал и один из ее участников Дмитрий Гордон, который не так давно прямо сознался в том, что выполняет информационные заказы спецслужб.Соответственно, это можно расценить и как полуофициальное признание СБУ. Да и уволенный недавно начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба, которого считают режиссером "слива" информации о подноготной совещания у Зеленского, опроверг эти сведения столь хитрым образом, что фактически <a href="https://interfax.com.ua/neсws/political/682197.html" target="_blank">подтвердил</a> их.Нет особых сомнений, что за разгоном этой <a href="https://strana.ua/articles/analysis/285543-vahnerovtsy-tolko-povod-kto-i-pochemu-atakuet-hlavu-op-andreja-ermaka.html" target="_blank">версии</a> по украинским СМИ стоят противники нынешнего главы офиса президента Андрея Ермака, на которого пытаются навесить обвинения в измене Родине. Поэтому к подобным признаниям следует относиться крайне осторожно, отделяя правду от вымысла. Например, вряд ли граждан России выманивали в Белоруссию для того, чтобы затем перехватывать гражданский самолет Минск — Стамбул. В это еще можно было бы поверить, если бы не чудесное совпадение этой операции с белорусскими выборами. Наверняка ее готовили в первую очередь ради того, чтобы вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией. И если украинские спецслужбы в самом деле не знали об этом, то не исключено, что и их использовали втемную те, кто ими руководят.А в том, что за столь искушенной и сложной попыткой выманить опытных людей за пределы России стоит третья сторона, не приходится сомневаться. Достаточно еще раз прослушать упомянутый выше разговор Байдена и Порошенко, чтобы понять: с тех пор ни одна подобная операция не могла пройти без жесткой подотчетности СБУ и ее коллег по военному ведомству своим кураторам.Такая резкая активизация украинских спецслужб, перенесших действия уже вглубь территории России, не может не вызвать беспокойства и должна быть пресечена. На протяжении нескольких лет они испытывали терпение Москвы, постепенно прощупывая почву в поисках предела, за которым начнется более жесткий ответ, чем просто "выражение озабоченности". Если это прощупывание не остановить решительными мерами, диверсионные акции будут становиться все более наглыми. Пример такой наглости — то, что Зеленский недавно назначил на посты руководителей Службы внешней разведки и ГУР людей, непосредственно связанных с крымской диверсией 2016 года. Это прямая демонстрация того, что нынешний президент Украины поддерживает антироссийские авантюры своего предшественника.В эфирах российских телеканалов уже зазвучали <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iZlss27Y8pA&feature=youtu.be&t=215" target="_blank">призывы</a> к самым решительным мерам, вплоть до нанесения ударов по штабу ГУР на острове Рыбальском ракетами "Калибр". Вряд ли с этим можно согласиться. Во-первых, этот остров находится фактически в центре Киева. А во-вторых — ГУР еще скажет спасибо: украинские военные разведчики давно уже мечтают выехать из своего штаба, находящегося в аварийном состоянии, и просят их переселить в более современное здание.Однако надо признать: угроза расширения географии и масштабов украинских диверсионных атак против российских граждан и территорий действительно требует более решительной реакции, чем только дипломатическая. Давно надо дать понять Киеву, что в случае продолжения диверсий у Москвы не останется иного варианта, кроме как отвечать на теракты американско-израильским методом.Как-то одной фразы Владимира Путина о "тяжелых последствиях для украинской государственности", сказанной мягким вкрадчивым тоном, хватило для того, чтобы Киев на некоторое время прекратил даже попытки провокаций в Донбассе. Зеленский, видимо, этой фразы еще не слышал.

https://ria.ru/20200811/1575642265.html

https://ria.ru/20200519/1571656980.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576020494.html

https://ria.ru/20200820/1576018619.html

Егор Панкратов К сожалению Россия никак не реагирует. Начинаешь задумываться, наш гарант сдержанный, или всё таки не решительный.... 281

motoki furuhata В России недостаточно полно поставлена работа по международному обвинению. Это направление традиционно недооценивается. 220

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украина

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Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

россия, владимир зеленский, украина, авторы