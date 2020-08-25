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https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Последние диверсионные операции украинских спецслужб заставляют задуматься об адекватных ответных мерах, поскольку приобретают все более агрессивный и наглый... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T08:00
2020-08-25T11:41
россия
владимир зеленский
украина
авторы
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Последние диверсионные операции украинских спецслужб заставляют задуматься об адекватных ответных мерах, поскольку приобретают все более агрессивный и наглый характер. Если раньше <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> осуществляла теракты и диверсии на землях, которые она все еще объявляет своими (Донбасс и Крым), то на этот раз <a href="https://ria.ru/20200820/1576018619.html" target="_blank">попытка выкрасть</a> бывшего командира ДНР в Московской области свидетельствует о том, что Киев начинает новую фазу диверсионной борьбы, не имеющей границ и даже неписаных правил. Причем поведение президента Украины свидетельствует о том, что он взял курс на поддержку государственного терроризма.Сам Киев, конечно, отрицает причастность к попытке похищения, сорванной Федеральной службой безопасности. Правда, делает это очень двусмысленно. Так, <a href="https://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy" target="_blank">СБУ</a> назвала новость об этом "обычным фейком российской пропаганды", хотя тут же признала, что <a href="https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2786470011582986" target="_blank">работает</a> "в ежедневном режиме" над задачей привлечения к уголовной ответственности по украинскому законодательству тех, кто воевал на стороне республик Донбасса. То есть как бы и опровергли, и подтвердили одновременно.Недавние события показали, что опровержения украинских спецслужб не стоят и ломаного гроша. Напомним, несколько недель назад народный депутат Украины Андрей Деркач <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RHt0_rwleYA" target="_blank">продемонстрировал миру аудиозапись</a> от августа 2016 года, на которой отчетливо слышны голоса тогдашних вице-президента США Джо Байдена и президента Украины Петра Порошенко. На этих пленках американский лидер в жесткой форме отчитывает своего подопечного за самоуправство, поскольку украинские спецслужбы рискнули провести диверсионную операцию в Крыму, хотя их американские коллеги попросили ее остановить. И Порошенко полностью признает участие своих военных разведчиков в этой диверсии, в ходе пресечения которой погибли и российские военнослужащие.Обнародование этих записей подтверждает: все, что заявляли тогда российские спецслужбы и СМИ, было чистой правдой, а официальный Киев врал от начала и до конца. В этой связи хочется также напомнить, что в распространении фейковых сообщений о той диверсии <a href="http://www.unian.net/politics/1464008-payett-ob-ukrainskih-diversantah-v-kryimu-rossii-ne-udalos-obmanut-ssha.html" target="_blank">приняли активное участие</a> и посол США Джеффри Пайетт, и ведущие западные <a href="https://www.theguardian.com/world/2016/aug/10/russia-accuses-ukraine-of-armed-crimea-incursion" target="_blank">СМИ</a>, и даже <a href="https://euvsdisinfo.eu/report/moscow-should-not-negotiate-with-kyiv-because-ukraine-is-a/" target="_blank">официальный орган Евросоюза</a>, якобы борющийся против "российской дезинформации". Никто из них не сделал даже попытки извиниться за тогдашние обвинения в адрес России сейчас, после столь убедительного подтверждения опровергаемых ими фактов.При этом надо заметить, что сами украинские политики и общественные деятели не просто не скрывали участия своих спецслужб в теракте, но даже выражали гордость за них. Вспомните, как после убийства лидера ДНР Александра Захарченко помощники президента Украины дружно поздравляли всех: Ирина Геращенко вывесила фото с восклицательными знаками и бокалами шампанского, а Юрий Бирюков — <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2173165309618941&amp;set=a.1448822695386543&amp;type=3" target="_blank">портрет генерала Игоря Лунева</a>, командующего Силами спецопераций Минобороны Украины. Последний, кстати, на этой должности до сих пор, даже несмотря на то, что был одним из двух генералов, <a href="https://www.unian.net/politics/10555773-glavy-sbu-i-sso-narushili-ustav-i-ne-otdali-chest-novomu-glavnokomanduyushchemu-zelenskomu-video.html" target="_blank">не отдавших честь</a> новому главе Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимиру Зеленскому</a> на инаугурации.А в случае с совсем недавними действиями киевских спецслужб, <a href="https://ria.ru/20200808/1575505244.html" target="_blank">выманивших</a> 32 российских граждан на территорию Белоруссии, украинские деятели вообще уже ничего не стесняются, прямо признавая, что это была спецоперация, которая долго готовилась. Целый ряд журналистов и политиков <a href="https://ria.ru/20200819/1575972626.html" target="_blank">мусолят подробности</a> планирования и провала этой диверсии, признавая, что она согласовывалась в кабинете президента Украины. Это признал и один из ее участников Дмитрий Гордон, который не так давно прямо сознался в том, что выполняет информационные заказы спецслужб.Соответственно, это можно расценить и как полуофициальное признание СБУ. Да и уволенный недавно начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба, которого считают режиссером "слива" информации о подноготной совещания у Зеленского, опроверг эти сведения столь хитрым образом, что фактически <a href="https://interfax.com.ua/neсws/political/682197.html" target="_blank">подтвердил</a> их.Нет особых сомнений, что за разгоном этой <a href="https://strana.ua/articles/analysis/285543-vahnerovtsy-tolko-povod-kto-i-pochemu-atakuet-hlavu-op-andreja-ermaka.html" target="_blank">версии</a> по украинским СМИ стоят противники нынешнего главы офиса президента Андрея Ермака, на которого пытаются навесить обвинения в измене Родине. Поэтому к подобным признаниям следует относиться крайне осторожно, отделяя правду от вымысла. Например, вряд ли граждан России выманивали в Белоруссию для того, чтобы затем перехватывать гражданский самолет Минск — Стамбул. В это еще можно было бы поверить, если бы не чудесное совпадение этой операции с белорусскими выборами. Наверняка ее готовили в первую очередь ради того, чтобы вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией. И если украинские спецслужбы в самом деле не знали об этом, то не исключено, что и их использовали втемную те, кто ими руководят.А в том, что за столь искушенной и сложной попыткой выманить опытных людей за пределы России стоит третья сторона, не приходится сомневаться. Достаточно еще раз прослушать упомянутый выше разговор Байдена и Порошенко, чтобы понять: с тех пор ни одна подобная операция не могла пройти без жесткой подотчетности СБУ и ее коллег по военному ведомству своим кураторам.Такая резкая активизация украинских спецслужб, перенесших действия уже вглубь территории России, не может не вызвать беспокойства и должна быть пресечена. На протяжении нескольких лет они испытывали терпение Москвы, постепенно прощупывая почву в поисках предела, за которым начнется более жесткий ответ, чем просто "выражение озабоченности". Если это прощупывание не остановить решительными мерами, диверсионные акции будут становиться все более наглыми. Пример такой наглости — то, что Зеленский недавно назначил на посты руководителей Службы внешней разведки и ГУР людей, непосредственно связанных с крымской диверсией 2016 года. Это прямая демонстрация того, что нынешний президент Украины поддерживает антироссийские авантюры своего предшественника.В эфирах российских телеканалов уже зазвучали <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iZlss27Y8pA&amp;feature=youtu.be&amp;t=215" target="_blank">призывы</a> к самым решительным мерам, вплоть до нанесения ударов по штабу ГУР на острове Рыбальском ракетами "Калибр". Вряд ли с этим можно согласиться. Во-первых, этот остров находится фактически в центре Киева. А во-вторых — ГУР еще скажет спасибо: украинские военные разведчики давно уже мечтают выехать из своего штаба, находящегося в аварийном состоянии, и просят их переселить в более современное здание.Однако надо признать: угроза расширения географии и масштабов украинских диверсионных атак против российских граждан и территорий действительно требует более решительной реакции, чем только дипломатическая. Давно надо дать понять Киеву, что в случае продолжения диверсий у Москвы не останется иного варианта, кроме как отвечать на теракты американско-израильским методом.Как-то одной фразы Владимира Путина о "тяжелых последствиях для украинской государственности", сказанной мягким вкрадчивым тоном, хватило для того, чтобы Киев на некоторое время прекратил даже попытки провокаций в Донбассе. Зеленский, видимо, этой фразы еще не слышал.
https://ria.ru/20200811/1575642265.html
https://ria.ru/20200519/1571656980.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576020494.html
https://ria.ru/20200820/1576018619.html
К сожалению Россия никак не реагирует. Начинаешь задумываться, наш гарант сдержанный, или всё таки не решительный....
281
В России недостаточно полно поставлена работа по международному обвинению. Это направление традиционно недооценивается.
220
56
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
Владимир Корнилов
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Владимир Корнилов
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, владимир зеленский, украина, авторы

Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия

08:00 25.08.2020 (обновлено: 11:41 25.08.2020)
173282
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Последние диверсионные операции украинских спецслужб заставляют задуматься об адекватных ответных мерах, поскольку приобретают все более агрессивный и наглый характер. Если раньше Украина осуществляла теракты и диверсии на землях, которые она все еще объявляет своими (Донбасс и Крым), то на этот раз попытка выкрасть бывшего командира ДНР в Московской области свидетельствует о том, что Киев начинает новую фазу диверсионной борьбы, не имеющей границ и даже неписаных правил. Причем поведение президента Украины свидетельствует о том, что он взял курс на поддержку государственного терроризма.
Сам Киев, конечно, отрицает причастность к попытке похищения, сорванной Федеральной службой безопасности. Правда, делает это очень двусмысленно. Так, СБУ назвала новость об этом "обычным фейком российской пропаганды", хотя тут же признала, что работает "в ежедневном режиме" над задачей привлечения к уголовной ответственности по украинскому законодательству тех, кто воевал на стороне республик Донбасса. То есть как бы и опровергли, и подтвердили одновременно.
Недавние события показали, что опровержения украинских спецслужб не стоят и ломаного гроша. Напомним, несколько недель назад народный депутат Украины Андрей Деркач продемонстрировал миру аудиозапись от августа 2016 года, на которой отчетливо слышны голоса тогдашних вице-президента США Джо Байдена и президента Украины Петра Порошенко. На этих пленках американский лидер в жесткой форме отчитывает своего подопечного за самоуправство, поскольку украинские спецслужбы рискнули провести диверсионную операцию в Крыму, хотя их американские коллеги попросили ее остановить. И Порошенко полностью признает участие своих военных разведчиков в этой диверсии, в ходе пресечения которой погибли и российские военнослужащие.
Обнародование этих записей подтверждает: все, что заявляли тогда российские спецслужбы и СМИ, было чистой правдой, а официальный Киев врал от начала и до конца. В этой связи хочется также напомнить, что в распространении фейковых сообщений о той диверсии приняли активное участие и посол США Джеффри Пайетт, и ведущие западные СМИ, и даже официальный орган Евросоюза, якобы борющийся против "российской дезинформации". Никто из них не сделал даже попытки извиниться за тогдашние обвинения в адрес России сейчас, после столь убедительного подтверждения опровергаемых ими фактов.
Сотрудники ФСБ РФ
11 августа, 14:18
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
При этом надо заметить, что сами украинские политики и общественные деятели не просто не скрывали участия своих спецслужб в теракте, но даже выражали гордость за них. Вспомните, как после убийства лидера ДНР Александра Захарченко помощники президента Украины дружно поздравляли всех: Ирина Геращенко вывесила фото с восклицательными знаками и бокалами шампанского, а Юрий Бирюков — портрет генерала Игоря Лунева, командующего Силами спецопераций Минобороны Украины. Последний, кстати, на этой должности до сих пор, даже несмотря на то, что был одним из двух генералов, не отдавших честь новому главе Украины Владимиру Зеленскому на инаугурации.
А в случае с совсем недавними действиями киевских спецслужб, выманивших 32 российских граждан на территорию Белоруссии, украинские деятели вообще уже ничего не стесняются, прямо признавая, что это была спецоперация, которая долго готовилась. Целый ряд журналистов и политиков мусолят подробности планирования и провала этой диверсии, признавая, что она согласовывалась в кабинете президента Украины. Это признал и один из ее участников Дмитрий Гордон, который не так давно прямо сознался в том, что выполняет информационные заказы спецслужб.
Наталья Поклонская
19 мая, 10:17
Поклонская назвала журналиста Гордона "спецагентом" СБУ
Соответственно, это можно расценить и как полуофициальное признание СБУ. Да и уволенный недавно начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба, которого считают режиссером "слива" информации о подноготной совещания у Зеленского, опроверг эти сведения столь хитрым образом, что фактически подтвердил их.
Нет особых сомнений, что за разгоном этой версии по украинским СМИ стоят противники нынешнего главы офиса президента Андрея Ермака, на которого пытаются навесить обвинения в измене Родине. Поэтому к подобным признаниям следует относиться крайне осторожно, отделяя правду от вымысла. Например, вряд ли граждан России выманивали в Белоруссию для того, чтобы затем перехватывать гражданский самолет Минск — Стамбул. В это еще можно было бы поверить, если бы не чудесное совпадение этой операции с белорусскими выборами. Наверняка ее готовили в первую очередь ради того, чтобы вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией. И если украинские спецслужбы в самом деле не знали об этом, то не исключено, что и их использовали втемную те, кто ими руководят.
А в том, что за столь искушенной и сложной попыткой выманить опытных людей за пределы России стоит третья сторона, не приходится сомневаться. Достаточно еще раз прослушать упомянутый выше разговор Байдена и Порошенко, чтобы понять: с тех пор ни одна подобная операция не могла пройти без жесткой подотчетности СБУ и ее коллег по военному ведомству своим кураторам.
Такая резкая активизация украинских спецслужб, перенесших действия уже вглубь территории России, не может не вызвать беспокойства и должна быть пресечена. На протяжении нескольких лет они испытывали терпение Москвы, постепенно прощупывая почву в поисках предела, за которым начнется более жесткий ответ, чем просто "выражение озабоченности". Если это прощупывание не остановить решительными мерами, диверсионные акции будут становиться все более наглыми. Пример такой наглости — то, что Зеленский недавно назначил на посты руководителей Службы внешней разведки и ГУР людей, непосредственно связанных с крымской диверсией 2016 года. Это прямая демонстрация того, что нынешний президент Украины поддерживает антироссийские авантюры своего предшественника.
Спецоперация ФСБ России в Волгоградской области
20 августа, 10:16
Серия диверсий. ФСБ сорвала планы СБУ по нескольким похищениям россиян
В эфирах российских телеканалов уже зазвучали призывы к самым решительным мерам, вплоть до нанесения ударов по штабу ГУР на острове Рыбальском ракетами "Калибр". Вряд ли с этим можно согласиться. Во-первых, этот остров находится фактически в центре Киева. А во-вторых — ГУР еще скажет спасибо: украинские военные разведчики давно уже мечтают выехать из своего штаба, находящегося в аварийном состоянии, и просят их переселить в более современное здание.
Однако надо признать: угроза расширения географии и масштабов украинских диверсионных атак против российских граждан и территорий действительно требует более решительной реакции, чем только дипломатическая. Давно надо дать понять Киеву, что в случае продолжения диверсий у Москвы не останется иного варианта, кроме как отвечать на теракты американско-израильским методом.
Как-то одной фразы Владимира Путина о "тяжелых последствиях для украинской государственности", сказанной мягким вкрадчивым тоном, хватило для того, чтобы Киев на некоторое время прекратил даже попытки провокаций в Донбассе. Зеленский, видимо, этой фразы еще не слышал.
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ
20 августа, 09:35
СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса
130424462844
Обсудить 56
РоссияВладимир ЗеленскийУкраинаАвторы
Популярные комментарии
К сожалению Россия никак не реагирует. Начинаешь задумываться, наш гарант сдержанный, или всё таки не решительный....
25 августа, 09:26
Егор Панкратов
14812270112
В России недостаточно полно поставлена работа по международному обвинению. Это направление традиционно недооценивается.
25 августа, 08:58
mfmotoki furuhata
170332042
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