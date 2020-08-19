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СМИ сообщили о провале спецслужб Украины из-за "бойцов ЧВК" в Белоруссии
Поездка 33 российских граждан в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), которая сорвалась... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:27
2020-08-19T11:27
задержание россиян под минском
россия
ситуация на украине
андрей ермак
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир зеленский
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Поездка 33 российских граждан в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> была частью спецоперации Службы безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a>) и Главного управления разведки (ГУР), которая сорвалась из-за утечки информации. Об этом заявил в <a href="https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4455945144445747" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> главный редактор портала "Цензор.net" Юрий Бутусов и "<a href="https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/18/7263339/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украинская правда</a>" со ссылкой на источники в силовых органах.Согласно их данным, главной целью спецслужб было заполучить россиян, участвовавших в боевых действиях на <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. В дальнейшем их планировалось использовать для обмена пленными с Россией.По информации источников, группа, которой предложили охранять нефтяные объекты в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>, должна была вылететь 25 июля из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбул</a>. Предполагалось, что самолет совершит экстренную посадку на Украине, после чего россиян должны были задержать.Сообщается, что о заключительном этапе спецоперации <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> доложили на совещании 24 июня. Глава офиса президента <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ermak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ермак</a> попросил перенести операцию, чтобы не срывать начало очередного перемирия в Донбассе. Зеленский якобы согласился перенести задержание на 30 июля, после чего россиян разместили в санатории под Минском.Как утверждают источники "Украинской правды", к этому моменту о планируемой операции узнала <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>.О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Белорусские СМИ назвали их боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.Две недели спустя, 14 августа, 32 задержанных вернулись в Россию. Еще один остался в Белоруссии, так как у него, помимо российского, есть и белорусское гражданство.Позднее в эфире телеканала "Россия 24" один из задержанных рассказал, что откликнулся на Avito на предложение работы по охране нефтяных объектов в разных странах. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и Донбассе. Тем не менее, по словам мужчины, в Донбассе он никогда не воевал.
https://ria.ru/20200816/1575849644.html
https://ria.ru/20200808/1575505244.html
Скорей всего очень бледно выглядят КГБ Белоруссии. Братушки из Украины крепко подставили, а Лукашенко не разобравшись начал давать интервью для украинских СМИ.
79
Зеленский сыграл Вагнера. На пианино. Не руками...
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россия
белоруссия
РИА Новости
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задержание россиян под минском, россия, ситуация на украине, андрей ермак, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир зеленский, белоруссия, в мире

СМИ сообщили о провале спецслужб Украины из-за "бойцов ЧВК" в Белоруссии

11:27 19.08.2020
16286
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поездка 33 российских граждан в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), которая сорвалась из-за утечки информации. Об этом заявил в Facebook главный редактор портала "Цензор.net" Юрий Бутусов и "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах.
Согласно их данным, главной целью спецслужб было заполучить россиян, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. В дальнейшем их планировалось использовать для обмена пленными с Россией.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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Задержанные в Минске россияне раскрыли детали поездки в Белоруссию
По информации источников, группа, которой предложили охранять нефтяные объекты в Венесуэле, должна была вылететь 25 июля из Минска в Стамбул. Предполагалось, что самолет совершит экстренную посадку на Украине, после чего россиян должны были задержать.
Сообщается, что о заключительном этапе спецоперации Владимиру Зеленскому доложили на совещании 24 июня. Глава офиса президента Андрей Ермак попросил перенести операцию, чтобы не срывать начало очередного перемирия в Донбассе. Зеленский якобы согласился перенести задержание на 30 июля, после чего россиян разместили в санатории под Минском.
Как утверждают источники "Украинской правды", к этому моменту о планируемой операции узнала ФСБ.
О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Белорусские СМИ назвали их боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
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Две недели спустя, 14 августа, 32 задержанных вернулись в Россию. Еще один остался в Белоруссии, так как у него, помимо российского, есть и белорусское гражданство.
Позднее в эфире телеканала "Россия 24" один из задержанных рассказал, что откликнулся на Avito на предложение работы по охране нефтяных объектов в разных странах. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях в Сирии и Донбассе. Тем не менее, по словам мужчины, в Донбассе он никогда не воевал.
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Задержание россиян под МинскомРоссияСитуация на УкраинеАндрей ЕрмакСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ЗеленскийБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Скорей всего очень бледно выглядят КГБ Белоруссии. Братушки из Украины крепко подставили, а Лукашенко не разобравшись начал давать интервью для украинских СМИ.
19 августа, 11:45
NNikki_5519
7003312
Зеленский сыграл Вагнера. На пианино. Не руками...
19 августа, 11:42
ГБГ Б
21440000
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