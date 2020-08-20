https://ria.ru/20200820/1576018619.html

СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

ФСБ пресекла попытку похищения украинскими спецслужбами одного из лидеров ополчения Донбасса. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T09:35

2020-08-20T09:35

2020-08-20T10:42

ситуация на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576020254_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_9575a2e77f99611f4260f1c472e31e65.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости</strong>. ФСБ пресекла попытку похищения украинскими спецслужбами одного из лидеров ополчения <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank">Донбасса</a>.По информации силовиков, сотрудники СБУ планировали насильственно вывезти мужчину из России. Его личность пока неизвестна.Организатором и координатором акции выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известен органам безопасности <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед, отметили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>.В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецке</a>, в том числе убийства бывшего главы самопровозглашенной республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Zakharchenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Захарченко</a>. Утверждается, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада.В частности, к операции причастен 4-й отдел этого управления, непосредственно ведущий работу с организованной преступностью на территории России; действовать украинские спецслужбы решили именно через российских бандитов. Они "вели наблюдение за конкретными адресами в регионах", а также выезжали в ДНР на задания.Для создания алиби фигурантам СБУ заранее распространила в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия". На деле он "осуществлял непосредственное личное руководство" операцией.Для похищения Байдалы и Мищенко сформировали две группы из членов российской ОПГ, пообещав за работу 200 тысяч долларов и выплатив аванс в 50 тысяч долларов.В Следственном комитете в этом контексте добавили, что 30 июля в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> подозреваемые заманили потерпевшего в свой автомобиль "под предлогом приобретения недвижимости" и ударили электрошокером, однако тот "оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль".Семерых фигурантов дела — все россияне — уже заключили под стражу, им предъявлено обвинение. Как сообщили в ФСБ, они готовили на территории страны еще несколько похищений и убийств. Были ли они доведены до конца и кто стал жертвами злоумышленников, не уточняется.

https://ria.ru/20200819/1575972626.html

https://ria.ru/20200817/1575906241.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575965980.html

Саша Логер Молодцы ФСБ!!! 569

Арсен Енгибаров А что ополченец в России делал? Почему не на родине? 567

85

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ Федеральная служба безопасности помешала Службе безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину, сообщила в четверг пресс-служба ФСБ РФ. 2020-08-20T09:35 true PT1M20S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире