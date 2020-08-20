https://ria.ru/20200820/1576018619.html
СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса
ФСБ пресекла попытку похищения украинскими спецслужбами одного из лидеров ополчения Донбасса. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T09:35
2020-08-20T09:35
2020-08-20T10:42
ситуация на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости</strong>. ФСБ пресекла попытку похищения украинскими спецслужбами одного из лидеров ополчения <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank">Донбасса</a>.По информации силовиков, сотрудники СБУ планировали насильственно вывезти мужчину из России. Его личность пока неизвестна.Организатором и координатором акции выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известен органам безопасности <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед, отметили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>.В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецке</a>, в том числе убийства бывшего главы самопровозглашенной республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Zakharchenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Захарченко</a>. Утверждается, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада.В частности, к операции причастен 4-й отдел этого управления, непосредственно ведущий работу с организованной преступностью на территории России; действовать украинские спецслужбы решили именно через российских бандитов. Они "вели наблюдение за конкретными адресами в регионах", а также выезжали в ДНР на задания.Для создания алиби фигурантам СБУ заранее распространила в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия". На деле он "осуществлял непосредственное личное руководство" операцией.Для похищения Байдалы и Мищенко сформировали две группы из членов российской ОПГ, пообещав за работу 200 тысяч долларов и выплатив аванс в 50 тысяч долларов.В Следственном комитете в этом контексте добавили, что 30 июля в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> подозреваемые заманили потерпевшего в свой автомобиль "под предлогом приобретения недвижимости" и ударили электрошокером, однако тот "оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль".Семерых фигурантов дела — все россияне — уже заключили под стражу, им предъявлено обвинение. Как сообщили в ФСБ, они готовили на территории страны еще несколько похищений и убийств. Были ли они доведены до конца и кто стал жертвами злоумышленников, не уточняется.
https://ria.ru/20200819/1575972626.html
https://ria.ru/20200817/1575906241.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575965980.html
Саша Логер
Молодцы ФСБ!!!
569
Арсен Енгибаров
А что ополченец в России делал? Почему не на родине?
567
85
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576020254_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_1de0c43f4b147a98c96876dfad72b0c4.jpg
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ
Федеральная служба безопасности помешала Службе безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину, сообщила в четверг пресс-служба ФСБ РФ.
2020-08-20T09:35
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PT1M20S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости
. ФСБ пресекла попытку похищения украинскими спецслужбами одного из лидеров ополчения Донбасса
.
По информации силовиков, сотрудники СБУ планировали насильственно вывезти мужчину из России. Его личность пока неизвестна.
Организатором и координатором акции выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известен органам безопасности ДНР
как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед, отметили в пресс-службе ФСБ
.
В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке
, в том числе убийства бывшего главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко
.
Утверждается, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада.
В частности, к операции причастен 4-й отдел этого управления, непосредственно ведущий работу с организованной преступностью на территории России; действовать украинские спецслужбы решили именно через российских бандитов. Они "вели наблюдение за конкретными адресами в регионах", а также выезжали в ДНР на задания.
Для создания алиби фигурантам СБУ заранее распространила в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия". На деле он "осуществлял непосредственное личное руководство" операцией.
Для похищения Байдалы и Мищенко сформировали две группы из членов российской ОПГ, пообещав за работу 200 тысяч долларов и выплатив аванс в 50 тысяч долларов.
В Следственном комитете в этом контексте добавили, что 30 июля в Подмосковье
подозреваемые заманили потерпевшего в свой автомобиль "под предлогом приобретения недвижимости" и ударили электрошокером, однако тот "оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль".
Семерых фигурантов дела — все россияне — уже заключили под стражу, им предъявлено обвинение. Как сообщили в ФСБ, они готовили на территории страны еще несколько похищений и убийств. Были ли они доведены до конца и кто стал жертвами злоумышленников, не уточняется.