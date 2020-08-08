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Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
Старший брат поговорил с младшим. Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко — за два дня до президентских выборов в Белоруссии и через десять дней после... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T08:06
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
авторы
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https://ria.ru/20200807/1575474508.html
Поссорить может и не удалось, только толку от этого, если отношения стран на самом низком уровне, Лукашенко устраивает провокацию за провокацией, застопорил любое развитие, а Россия продолжает кормить страну, которая называет себя братской, а по факту не поддержала Россию ни по одному вопросу. Лукашенко - это второй Янукович.
174
Как Лука президентом работает? Истерика за истерикой
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россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
Петр Акопов
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Петр Акопов
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575505671_0:389:2866:2001_1400x0_80_0_0_54b08af194354e9d0ec8445fa020e7f6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, авторы

Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко

08:00 08.08.2020 (обновлено: 08:06 08.08.2020)
137869
© РИА Новости / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Старший брат поговорил с младшим. Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко — за два дня до президентских выборов в Белоруссии и через десять дней после задержания в республике 33 российских граждан, обвиняемых в приготовлении к организации беспорядков в ходе выборов. Эти десять дней были едва ли не самыми напряженными в истории российско-белорусских отношений — но все это время комментировал ситуацию только президент Белоруссии, и с каждым новым его упреком в адрес России в нашей стране росло возмущение "предательством Лукашенко". Однако Владимир Путин молчал — и позвонил только после того, как российские спецслужбы разобрались в истории с появлением в Белоруссии группы российских сотрудников ЧВК.
Детали еще будут выясняться — начал проверку и российский Следственный комитет — но уже понятно главное: речь идет о провокации, устроенной Службой безопасности Украины. Именно в Киеве придумали и организовали операцию по вербовке российских граждан якобы для работы по охране объектов "Роснефти" в Венесуэле — с транзитом через Минск. А когда группу собрали, информация о ней была передана белорусским спецслужбам — вот какие-то странные русские у вас собираются, не иначе затевают что-то к выборам. Эта информация хорошо легла на нервозную предвыборную обстановку в руководстве белорусских спецслужб — тем более что различные провокации в ходе выборов наверняка готовятся со стороны прозападной части антилукашенковской оппозиции. Почему информации СБУ поверил Лукашенко? Видимо, он посчитал, что его КГБ хорошо все проверил. А на вопрос о том, зачем же России мутить воду в его республике, скорее всего, ответил себе так же, как в недавнем интервью украинскому журналисту: это же не руководство России, а кто-то из среднего звена (с явным намеком на бывшего российского посла в Минске Бабича) постоянно против него что-то замышляет. Не свергать его собирается, нет — а просто устроить беспорядки на выборах, чтобы ослабить его легитимность. После чего, по мнению Лукашенко, "мы тепленькую Беларусь принесем и бросим к кремлевской башне".
Увы, белорусский президент поверил в подобные игры России — и наговорил за последние дни много такого, чего лучше бы не говорить. Даже упрекал Россию в том, что она променяла братские отношения на партнерские. Но в ходе состоявшегося в пятницу разговора с Путиным именно с российской стороны в сообщении прозвучала прежняя характеристика — "обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений".
Конечно, Путин звонил для того, чтобы успокоить Лукашенко и рассказать ему то, что установили российские спецслужбы. В изложении кремлевской пресс-службы это выглядит так:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
4 августа, 08:00
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".
А в Минске сообщили, что "одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси":

"В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности".

Разобраться, установить истинные причины и урегулировать в духе взаимопонимания — то есть не позволить мутной провокации вызвать кризис в отношениях двух стран. Разобраться в провокации полдела — нужно еще не допустить, чтобы поднятая ею волна превратила существующие между двумя странами вопросы и споры в нерешаемые проблемы. Самой болезненной из которых могла бы стать утрата доверия к Лукашенко в российском обществе — всю четверть века своего нахождения у власти белорусский президент пользовался в России немалой симпатией и поддержкой. Но один только его намек на то, что он может выдать Киеву некоторых из задержанных в Минске российских граждан (бывших ранее гражданами Украины и воевавших в Донбассе), вызвал в России огромное негодование. Если бы это произошло, то репутации Лукашенко в России был бы нанесен непоправимый урон. Понятно, что Лукашенко и не собирался этого делать — лишь пытался очень грубо играть на этом, думая тем самым отыграться на России за то, что он считал ее вмешательством в свои внутренние дела.
Однако сейчас, когда история с провокацией СБУ начинает раскрываться, дальнейшие спекуляции на тему возможной выдачи кого-либо из задержанных Украине должны быть полностью прекращены. Это в интересах как российско-белорусских отношений, так и самого Лукашенко. Чем быстрее будет разобрана и закрыта вся эта история, тем лучше будет для всех. Кроме украинских властей, в отношении которых в Минске должны быть сделаны весьма серьезные выводы. Как показала эта история, иметь дело с провокаторами чрезвычайно опасно для самого Минска: в Киеве хотели сделать гадость России и подорвать российско-белорусские отношения, а по факту нанесли очень серьезный урон самому Лукашенко. Вряд ли батька забудет такой "подарок" СБУ — но расплачиваться будет уже после выборов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ПАО Ростелеком Михаилом Осеевским
Вчера, 15:44
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
Которые, вопреки нагнетанию, закончатся в целом мирно и спокойно — да, оппозиция побузит, заявит о фальсификации, попытается спровоцировать белорусские власти на жесткие меры, цинично надеясь на кровь. Но ни на какие провокации Лукашенко вестись не собирается — достаточно того, что его, такого опытного, и так сумели "развести" украинские "братья". Крови в Минске не прольется, результат Лукашенко будет, конечно, ниже прошлых выборов (в 2015-м он получил 83 процента, сейчас будет в районе 70, в худшем случае — 60), но более чем достаточным для легитимности.
Оспаривать ее будут все те же, кто и раньше. Те же самые силы, что называют нелегитимным и Владимира Путина, и результаты голосования по поправкам в Конституцию. Россия же, как подчеркнул Путин, "заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке". А в белорусском сообщении о телефонном разговоре двух президентов сказано, что "Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению".
О том, насколько опасны могут быть эти самые "действия третьих сил", особенно если на них ведутся власти одной из стран и общественное мнение другой, мы все убедились в последние дни. Главным уроком этих событий должно стать осознание нами огромной ценности нашего братского союза — и понимание того, что для его защиты и укрепления нам предстоит еще очень многое сделать.
Адвокат, правозащитник Александр Молохов
Вчера, 08:57
В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров
64644202632236
Обсудить 56
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияАвторы
Популярные комментарии
Поссорить может и не удалось, только толку от этого, если отношения стран на самом низком уровне, Лукашенко устраивает провокацию за провокацией, застопорил любое развитие, а Россия продолжает кормить страну, которая называет себя братской, а по факту не поддержала Россию ни по одному вопросу. Лукашенко - это второй Янукович.
8 августа, 08:48
Комарик Кровопийца
142107321
Как Лука президентом работает? Истерика за истерикой
8 августа, 08:24
Василий Ребус
107922210
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