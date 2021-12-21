https://ria.ru/20211221/ukraina-1764715058.html
Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на востоке Украины
Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на востоке Украины - РИА Новости, 21.12.2021
Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на востоке Украины
Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины, заявил министр обороны России... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:57
2021-12-21T13:57
2021-12-21T15:05
в мире
украина
сша
авдеевка
сергей шойгу
владимир путин
красный лиман
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764733847_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7fcab0d7b6914a7ea1dfd004cbc6e15.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина.По информации ведомства, в регион прибыли около 120 представителей американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20211221/nato-1764710728.html
https://ria.ru/20211220/vtorzhenie-1764551444.html
украина
сша
авдеевка
красный лиман
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764733847_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23265f4e9b232f211ad6ebdcf846d4f6.jpg
Шойгу заявил о подготовке провокаций на востоке Украины
Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
2021-12-21T13:57
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, авдеевка, сергей шойгу, владимир путин, красный лиман, донбасс, россия
13:57 21.12.2021 (обновлено: 15:05 21.12.2021)
Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на востоке Украины
Глава Минобороны Шойгу: американские ЧВК готовят провокацию с химоружием в Донбассе