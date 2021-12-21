https://ria.ru/20211221/ukraina-1764715058.html

Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на востоке Украины

Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на востоке Украины - РИА Новости, 21.12.2021

Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на востоке Украины

Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины, заявил министр обороны России... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:57

2021-12-21T13:57

2021-12-21T15:05

в мире

украина

сша

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сергей шойгу

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красный лиман

донбасс

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина.По информации ведомства, в регион прибыли около 120 представителей американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20211221/nato-1764710728.html

https://ria.ru/20211220/vtorzhenie-1764551444.html

украина

сша

авдеевка

красный лиман

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу заявил о подготовке провокаций на востоке Украины Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. 2021-12-21T13:57 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, авдеевка, сергей шойгу, владимир путин, красный лиман, донбасс, россия