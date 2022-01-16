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Туризм
https://ria.ru/20220116/tury-1768058393.html
Туроператоры напомнили об очередном этапе программы кешбэка
Туроператоры напомнили об очередном этапе программы кешбэка - РИА Новости, 16.01.2022
Туроператоры напомнили об очередном этапе программы кешбэка
Российские туроператоры готовы к старту очередного этапа туристического кешбэка, они расширили ассортимент туров по стране, при этом желающим воспользоваться... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T09:11
2022-01-16T09:11
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика дагестан
новости - туризм
интурист
tui group
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские туроператоры готовы к старту очередного этапа туристического кешбэка, они расширили ассортимент туров по стране, при этом желающим воспользоваться акцией следует заранее выбрать маршруты, так как инициатива может закончиться досрочно в связи с высоким спросом, рассказали РИА Новости представители отрасли.В России 18 января будет запущен очередной, пятый этап государственной программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Приобрести поездки можно с момента запуска инициативы до 12 апреля, отправиться в путешествие - по 30 апреля."Интурист" начал подготовку к акции с конца ноября 2021 года - с момента получения письма о новом этапе от Ростуризма. "На этом этапе акции будет существенно расширен ассортимент туров на Дальний Восток, а также в Дагестан - настоящий хит прошлого туристического сезона", - рассказали в пресс-службе компании.В "TUI Россия" от пятого этапа программы ждут роста спроса на туры. "Он (этап - ред.) захватывает периоды праздников - 23 февраля и 8 марта, студенческие и школьные каникулы, поэтому можно прогнозировать, что акция привлечет внимание туристов и покажет хорошие результаты", - указали в туроператоре.Представители отрасли также напомнили, что в прошлом году четвертый этап акции был закончен досрочно в связи с высоким спросом. "Есть основания думать, что и в этом году на этом этапе акция может довольно быстро закончиться, если продажи будут очень активные. Поэтому тем, кто хочет воспользоваться кешбэком, не стоит откладывать бронирование в долгий ящик", - пояснили в "Интуристе"."По опыту прошлых этапов акции, первые заявки "садились" в систему бронирования уже через 20 минут после старта акции. Это время обычно требуется, чтобы заполнить все паспортные данные туристов в заявке. То есть люди уже определились с выбором отелей и мониторят, когда будет старт акции, чтобы сразу же забронировать необходимый им тур с максимальной выгодой", - рассказали в пресс-службе компании.Новые направленияТуроператоры к моменту начала акции подготовили целый ряд интересных предложений, в том числе новинок. Так, впервые "TUI Россия" предложит туры c чартерным перелетом на зимний Сахалин, продолжит чартерную полетную программу в Мурманск, на Байкал и горнолыжный курорт "Шерегеш", расположенный в Кемеровской области. Всего компания подготовила 23 направления для путешествий по России."Стоимость недельного путешествия на самый крупный и загадочный остров России благодаря чартеру очень привлекательная и начинается от 34,9 тысячи рублей на человека, а с учетом получения кешбэка туристы смогут побывать на Сахалине всего за 27,9 тысячи рублей с уже включенными в пакет перелетом из Москвы, проживанием в отеле три звезды и обзорной экскурсией. Для сравнения: только перелет на регулярном рейсе составляет от 23 тысяч рублей", - указали в компании.В "Интуристе" отметили, что предложат клиентам сити-туры и новые экскурсионные программы во Владивосток. Кроме того, в компании расширили ассортимент туров на Камчатку, Алтай и Байкал, а также экскурсионных программ по Санкт-Петербургу и его пригородам. "Ожидаем хороший устойчивый спрос на оздоровительные туры в здравницы Кавказских Минеральных Вод", - уточнили в туроператоре."Мы также ждем роста интереса к путешествиям по России и кратного увеличения объемов продаж, особенно по регионам-лидерам спроса, таким как Сочи, Крым и Санкт-Петербург", - сообщили в "Интуристе". По словам представителей компании, наибольшим спросом при реализации предыдущих этапов программ пользовались Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Калининград и Карелия.Изменения и результатыГоворя об изменениях в программе, в "Интуристе" напомнили, что на первых этапах запуска у акции было короткое окно продаж и не всем участникам был понятен механизм ее действия. "Сейчас потенциальные туристы знают, что такое кешбэк, а турагенты научились с ним работать", - заявили в пресс-службе туроператора.Анализируя результаты прошлых этапов программы, в "TUI Россия" отметили, что активность туристов шла по нарастающей. "Так, второй этап был значительно успешнее первого. Это было обусловлено рядом позитивных изменений – туристам были предложены более гибкие условия, этап был более длительным, а также включал в себя даты повышенного спроса – период новогодних праздников", - пояснили в компании."К тому же были сняты ограничения по стоимости туров, и получить кешбэк смогли туристы даже с недорогими турами, например, за туры выходного дня. И, пожалуй, самое главное - увеличилась сумма кешбэка, размер возврата по акции доходил до 20 тысяч рублей за одну транзакцию", - продолжили в туроператоре.В "TUI Россия" напомнили, что третий этап акции пришелся на период традиционного раннего бронирования туров на летний сезон и захватывал очень популярные в плане путешествий майские праздники и начало лета. "В итоге третий этап стал максимально активным по спросу", - указали в пресс-службе."Четвертый этап стартовал летом-2021 и охватывал туры периода низкого спроса - позднюю осень и начало зимы. Бронирование туров на этот период, как правило, имеет небольшую глубину, что отразилось на спросе в рамках акции. И хотя результаты четвертого этапа были более скромные, акция подогрела интерес россиян к путешествиям в низкий сезон", - заключили в "TUI Россия".Условия программы туристического кешбэка остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно на госпрограмму планируют выделять 5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20211224/kaliningrad-1764899353.html
https://ria.ru/20220104/sheregesh-1760477479.html
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика дагестан, новости - туризм, интурист, tui group, россия
09:11 16.01.2022
 
Туроператоры напомнили об очередном этапе программы кешбэка

Операторы расширили ассортимент туров по России по государственной программе кешбэка

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкТуристы в Суздале
Туристы в Суздале - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Туристы в Суздале
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские туроператоры готовы к старту очередного этапа туристического кешбэка, они расширили ассортимент туров по стране, при этом желающим воспользоваться акцией следует заранее выбрать маршруты, так как инициатива может закончиться досрочно в связи с высоким спросом, рассказали РИА Новости представители отрасли.
В России 18 января будет запущен очередной, пятый этап государственной программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Приобрести поездки можно с момента запуска инициативы до 12 апреля, отправиться в путешествие - по 30 апреля.
"Интурист" начал подготовку к акции с конца ноября 2021 года - с момента получения письма о новом этапе от Ростуризма. "На этом этапе акции будет существенно расширен ассортимент туров на Дальний Восток, а также в Дагестан - настоящий хит прошлого туристического сезона", - рассказали в пресс-службе компании.
В "TUI Россия" от пятого этапа программы ждут роста спроса на туры. "Он (этап - ред.) захватывает периоды праздников - 23 февраля и 8 марта, студенческие и школьные каникулы, поэтому можно прогнозировать, что акция привлечет внимание туристов и покажет хорошие результаты", - указали в туроператоре.
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Представители отрасли также напомнили, что в прошлом году четвертый этап акции был закончен досрочно в связи с высоким спросом. "Есть основания думать, что и в этом году на этом этапе акция может довольно быстро закончиться, если продажи будут очень активные. Поэтому тем, кто хочет воспользоваться кешбэком, не стоит откладывать бронирование в долгий ящик", - пояснили в "Интуристе".
"По опыту прошлых этапов акции, первые заявки "садились" в систему бронирования уже через 20 минут после старта акции. Это время обычно требуется, чтобы заполнить все паспортные данные туристов в заявке. То есть люди уже определились с выбором отелей и мониторят, когда будет старт акции, чтобы сразу же забронировать необходимый им тур с максимальной выгодой", - рассказали в пресс-службе компании.

Новые направления

Туроператоры к моменту начала акции подготовили целый ряд интересных предложений, в том числе новинок. Так, впервые "TUI Россия" предложит туры c чартерным перелетом на зимний Сахалин, продолжит чартерную полетную программу в Мурманск, на Байкал и горнолыжный курорт "Шерегеш", расположенный в Кемеровской области. Всего компания подготовила 23 направления для путешествий по России.
"Стоимость недельного путешествия на самый крупный и загадочный остров России благодаря чартеру очень привлекательная и начинается от 34,9 тысячи рублей на человека, а с учетом получения кешбэка туристы смогут побывать на Сахалине всего за 27,9 тысячи рублей с уже включенными в пакет перелетом из Москвы, проживанием в отеле три звезды и обзорной экскурсией. Для сравнения: только перелет на регулярном рейсе составляет от 23 тысяч рублей", - указали в компании.
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В "Интуристе" отметили, что предложат клиентам сити-туры и новые экскурсионные программы во Владивосток. Кроме того, в компании расширили ассортимент туров на Камчатку, Алтай и Байкал, а также экскурсионных программ по Санкт-Петербургу и его пригородам. "Ожидаем хороший устойчивый спрос на оздоровительные туры в здравницы Кавказских Минеральных Вод", - уточнили в туроператоре.
"Мы также ждем роста интереса к путешествиям по России и кратного увеличения объемов продаж, особенно по регионам-лидерам спроса, таким как Сочи, Крым и Санкт-Петербург", - сообщили в "Интуристе". По словам представителей компании, наибольшим спросом при реализации предыдущих этапов программ пользовались Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Калининград и Карелия.

Изменения и результаты

Говоря об изменениях в программе, в "Интуристе" напомнили, что на первых этапах запуска у акции было короткое окно продаж и не всем участникам был понятен механизм ее действия. "Сейчас потенциальные туристы знают, что такое кешбэк, а турагенты научились с ним работать", - заявили в пресс-службе туроператора.
Анализируя результаты прошлых этапов программы, в "TUI Россия" отметили, что активность туристов шла по нарастающей. "Так, второй этап был значительно успешнее первого. Это было обусловлено рядом позитивных изменений – туристам были предложены более гибкие условия, этап был более длительным, а также включал в себя даты повышенного спроса – период новогодних праздников", - пояснили в компании.
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"К тому же были сняты ограничения по стоимости туров, и получить кешбэк смогли туристы даже с недорогими турами, например, за туры выходного дня. И, пожалуй, самое главное - увеличилась сумма кешбэка, размер возврата по акции доходил до 20 тысяч рублей за одну транзакцию", - продолжили в туроператоре.
В "TUI Россия" напомнили, что третий этап акции пришелся на период традиционного раннего бронирования туров на летний сезон и захватывал очень популярные в плане путешествий майские праздники и начало лета. "В итоге третий этап стал максимально активным по спросу", - указали в пресс-службе.
"Четвертый этап стартовал летом-2021 и охватывал туры периода низкого спроса - позднюю осень и начало зимы. Бронирование туров на этот период, как правило, имеет небольшую глубину, что отразилось на спросе в рамках акции. И хотя результаты четвертого этапа были более скромные, акция подогрела интерес россиян к путешествиям в низкий сезон", - заключили в "TUI Россия".
Условия программы туристического кешбэка остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно на госпрограмму планируют выделять 5 миллиардов рублей.
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