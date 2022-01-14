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Ленинградская область
https://ria.ru/20220114/muzei-1767875573.html
В Ленобласти появится музейный комплекс, посвященный Битве за Ленинград
В Ленобласти появится музейный комплекс, посвященный Битве за Ленинград - РИА Новости, 14.01.2022
В Ленобласти появится музейный комплекс, посвященный Битве за Ленинград
В новый комплекс войдут музеи "Прорыв блокады Ленинграда", "Кобона: Дорога жизни", "Невский пятачок", новое музейное пространство в деревне Коккорево, а также... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:34
2022-01-14T16:34
ленинградская область
новая ладога
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
александр дрозденко
музеи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. В новый комплекс войдут музеи "Прорыв блокады Ленинграда", "Кобона: Дорога жизни", "Невский пятачок", новое музейное пространство в деревне Коккорево, а также мемориалы и памятные знаки Зелёного пояса Славы, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, Ленинградская битва — это особая история для России и всего мира. На территории области непрерывно боевые действия продолжались до середины августа 1944 года.Сохраняя память"Для нас очень важно сохранить память о блокаде Ленинграда, о Дороге жизни, о Ленинградской битве. И надо думать не только о том, как донести эту память до сегодняшнего поколения, но и до будущих поколений. Очень важно, чтобы те музеи, мемориалы, которые мы создаём, были наполнены архивными документами, но были также интересны молодёжи. Сегодня нельзя представить музей без мультимедийных технологий. В Ленобласти уже есть хороший опыт создания таких современных выставочных пространств", — пояснил Дрозденко.В настоящее время на территории Ленинградской области осуществляют свою деятельность шесть государственных музеев, подведомственных комитету по сохранению культурного наследия Ленинградской области, посвященных событиям Великой Отечественной войны и подвигу советского народа. Еще 11 государственных и пять муниципальных музеев имеют в своем составе разделы, посвященные истории края в период Великой Отечественной войны.Кроме того, в Ленинградской области действуют два частных музея, посвященных увековечиванию подвига советского народа в Великой Отечественной войне, один филиал музея федерального подчинения и более 150 школьных музеев, затрагивающих местные события в период Великой Отечественной войны.Пронеся через годаВ преддверии памятных мероприятий связанных с Великой Отечественной войной, руководством Ленинградской области принято решение об открытии новых музеев. Первый из них — рассказывающий обо всех, кто работал на Дороге жизни — начнет работу 9 мая в деревне Коккорево. Он займет полностью здание, где в годы Великой Отечественной войны размещался штаб автомобилистов, осуществлявших перевозки через Ладожское озеро по "Дороге жизни".В ближайшее время в Ленинградской области приступят созданию музея Ладожской флотилии в Новой Ладоге, строительству нового здания музея "Невский пятачок" и павильона входной зоны Музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда". Новое здание необходимо, так как существующее не отвечает музейным нормам и требованиям. А строительство нового позволит существенно улучшить качество приема посетителей, а также учесть требования хранения и экспонирования музейных предметов.Помним и чтимДрозденко также рассказал о мероприятиях, которые пройдут в памятные дни 18 и 27 января. Так, 18 января традиционное торжественно-траурное мероприятие, посвящённое 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, состоится на территории музея "Прорыв блокада Ленинграда" при участии ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.Симфонический оркестр Ленинградской области 27 января исполнит легендарную "Ленинградскую" симфонию Дмитрия Шостаковича на площадке патриотического объединения "Ленрезерв".
https://ria.ru/20220111/kudrovo-1767290686.html
https://ria.ru/20211207/blagoustroystvo-1762620882.html
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новая ладога, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, александр дрозденко, музеи
16:34 14.01.2022
 

В Ленобласти появится музейный комплекс, посвященный Битве за Ленинград

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время пресс-конференции
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. В новый комплекс войдут музеи "Прорыв блокады Ленинграда", "Кобона: Дорога жизни", "Невский пятачок", новое музейное пространство в деревне Коккорево, а также мемориалы и памятные знаки Зелёного пояса Славы, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, Ленинградская битва — это особая история для России и всего мира. На территории области непрерывно боевые действия продолжались до середины августа 1944 года.
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Сохраняя память

"Для нас очень важно сохранить память о блокаде Ленинграда, о Дороге жизни, о Ленинградской битве. И надо думать не только о том, как донести эту память до сегодняшнего поколения, но и до будущих поколений. Очень важно, чтобы те музеи, мемориалы, которые мы создаём, были наполнены архивными документами, но были также интересны молодёжи. Сегодня нельзя представить музей без мультимедийных технологий. В Ленобласти уже есть хороший опыт создания таких современных выставочных пространств", — пояснил Дрозденко.
В настоящее время на территории Ленинградской области осуществляют свою деятельность шесть государственных музеев, подведомственных комитету по сохранению культурного наследия Ленинградской области, посвященных событиям Великой Отечественной войны и подвигу советского народа. Еще 11 государственных и пять муниципальных музеев имеют в своем составе разделы, посвященные истории края в период Великой Отечественной войны.
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Кроме того, в Ленинградской области действуют два частных музея, посвященных увековечиванию подвига советского народа в Великой Отечественной войне, один филиал музея федерального подчинения и более 150 школьных музеев, затрагивающих местные события в период Великой Отечественной войны.

Пронеся через года

В преддверии памятных мероприятий связанных с Великой Отечественной войной, руководством Ленинградской области принято решение об открытии новых музеев. Первый из них — рассказывающий обо всех, кто работал на Дороге жизни — начнет работу 9 мая в деревне Коккорево. Он займет полностью здание, где в годы Великой Отечественной войны размещался штаб автомобилистов, осуществлявших перевозки через Ладожское озеро по "Дороге жизни".
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В ближайшее время в Ленинградской области приступят созданию музея Ладожской флотилии в Новой Ладоге, строительству нового здания музея "Невский пятачок" и павильона входной зоны Музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда". Новое здание необходимо, так как существующее не отвечает музейным нормам и требованиям. А строительство нового позволит существенно улучшить качество приема посетителей, а также учесть требования хранения и экспонирования музейных предметов.
"Мероприятие будет реализовано в рамках Адресной инвестиционной программы Ленинградской области", — добавил Дрозденко.

Помним и чтим

Дрозденко также рассказал о мероприятиях, которые пройдут в памятные дни 18 и 27 января. Так, 18 января традиционное торжественно-траурное мероприятие, посвящённое 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, состоится на территории музея "Прорыв блокада Ленинграда" при участии ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.
Симфонический оркестр Ленинградской области 27 января исполнит легендарную "Ленинградскую" симфонию Дмитрия Шостаковича на площадке патриотического объединения "Ленрезерв".
"Наступивший год - юбилейный для этого произведения. Симфония N7 была написана композитором 80 лет назад", - рассказал руководитель Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков.
 
Ленинградская областьНовая ЛадогаВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛенинградАлександр ДрозденкоМузеи
 
 
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