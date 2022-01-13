https://ria.ru/20220113/odkb-1767690759.html

Шойгу рассказал Путину о деятельности миротворцев ОДКБ в Казахстане

Шойгу рассказал Путину о деятельности миротворцев ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 13.01.2022

Шойгу рассказал Путину о деятельности миротворцев ОДКБ в Казахстане

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту России Владимиру Путину об организации миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:58

2022-01-13T15:58

2022-01-13T17:26

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

армения

белоруссия

сергей шойгу

владимир путин

жанаозен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767605644_0:0:2753:1548_1920x0_80_0_0_4148a17d95163643220f3ab027c40ef9.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту России Владимиру Путину об организации миротворческой операции ОДКБ в Казахстане."Организовали воздушный мост. Задействовано было более 80 воздушных судов военно-транспортной авиации, так как надо было перебросить миротворческие силы всех стран — членов ОДКБ: это и Белоруссия, и Армения, и Киргизия, и Таджикистан, и, безусловно, контингент российских войск вместе с техникой", — сообщил он.Как отметил глава министерства, на первом этапе контингент должен был освободить местных силовиков от охраны инфраструктурных объектов и взять эту задачу на себя. "Приняли под охрану 14 объектов, на сегодняшний день представляющих, естественно, особую важность. Это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства. В том числе и по просьбам руководства Казахстана, и по вашему поручению взяли под охрану еще ряд объектов, которые также представляют серьезную угрозу в случае их захвата террористами", — добавил он.В свою очередь, Путин положительно оценил действия миротворцев, которые, по его словам, сыграли важную роль в стабилизации ситуации."Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно", — сказал он.Президент также выразил надежду, что опыт этой операции изучат дополнительно и при необходимости внесут в нее коррективы, которые были бы полезны в практической работе.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций. При этом на фоне стабилизации обстановки миротворцы ОДКБ, занимавшиеся охраной важных объектов, начали передавать их местным профильным ведомствам.На этой неделе Токаев также назначил новое правительство, его возглавил Алихан Смаилов. По словам премьера, главной задачей кабмина станет выход страны из кризиса.

https://ria.ru/20220113/diplomatiya-1767665323.html

https://ria.ru/20220113/lavrov-1767684748.html

https://ria.ru/20220111/vystuplenie-1767378826.html

казахстан

армения

белоруссия

жанаозен

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, одкб, армения, белоруссия, сергей шойгу, владимир путин, жанаозен, россия, алихан смаилов