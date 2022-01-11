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ОДКБ завершит миссию в Казахстане после стабилизации ситуации, заявил Шойгу

ОДКБ завершит миссию в Казахстане после стабилизации ситуации, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.01.2022

ОДКБ завершит миссию в Казахстане после стабилизации ситуации, заявил Шойгу

Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:59

2022-01-11T11:59

2022-01-11T11:59

беспорядки в казахстане

в мире

оон

сирия

сергей шойгу

одкб

жанаозен

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом центральноазиатском государстве по решению руководства республики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.По словам министра, "в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана".Он напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января КМС организации завершили развёртывание на территории Казахстана."В короткие сроки - всего за трое суток - самолётами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооружённых сил государств-членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развёртывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе", - отметил министр.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767268615.html

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