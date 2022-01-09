https://ria.ru/20220109/osago-1767047465.html

В России резко подорожало ОСАГО

В российских регионах подорожало ОСАГО - РИА Новости, 09.01.2022

В России резко подорожало ОСАГО

С 9 января в нескольких российских регионах существенно подорожало ОСАГО, пишет "Газета.ру". РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T15:27

2022-01-09T15:27

2022-01-09T22:21

курганская область

авто

осаго

чукотский автономный округ

россия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. С 9 января в нескольких российских регионах существенно подорожало ОСАГО, пишет "Газета.ру".Согласно указу Центрального банка, верхняя граница единого для страны тарифного коридора обязательного страхования автогражданской ответственности поднялась на десять процентов и достигла 5980 рублей. От этой суммы рассчитывается базовый тариф."Центробанк изменил региональные тарифы по всей России, подняв цену ОСАГО преимущественно в сельской местности и малых городах", — говорится в материале.Как уточняет СМИ, больше всего цена повысится в Башкирии — на 36 процентов. В Дагестане, за исключением Махачкалы, Буйнакска, Дербента и Хасавюрта, ОСАГО подорожало на 20 процентов. Стоимость страхования также подскочила в ряде населенных пунктов в Приморском крае, Калмыкии, Туве, Курганской области, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Чечне, Ингушетии и Хакасии.В других областях страховка подорожала незначительно, на один-четыре процента, а в некоторых случаях даже подешевела. Так, в Екатеринбурге региональный тариф снизился на 12 процентов, в Москве и Тюмени — на десять, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на три.

https://ria.ru/20211202/osago-1761674583.html

https://ria.ru/20210922/ndfl-1751248955.html

курганская область

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курганская область, авто, осаго, чукотский автономный округ, россия