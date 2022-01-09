Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220109/osago-1767047465.html
В России резко подорожало ОСАГО
В российских регионах подорожало ОСАГО - РИА Новости, 09.01.2022
В России резко подорожало ОСАГО
С 9 января в нескольких российских регионах существенно подорожало ОСАГО, пишет "Газета.ру". РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T15:27
2022-01-09T22:21
курганская область
авто
осаго
чукотский автономный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764848754_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_bfe24561b96afa5ba912dfaa3fff8a4b.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. С 9 января в нескольких российских регионах существенно подорожало ОСАГО, пишет "Газета.ру".Согласно указу Центрального банка, верхняя граница единого для страны тарифного коридора обязательного страхования автогражданской ответственности поднялась на десять процентов и достигла 5980 рублей. От этой суммы рассчитывается базовый тариф."Центробанк изменил региональные тарифы по всей России, подняв цену ОСАГО преимущественно в сельской местности и малых городах", — говорится в материале.Как уточняет СМИ, больше всего цена повысится в Башкирии — на 36 процентов. В Дагестане, за исключением Махачкалы, Буйнакска, Дербента и Хасавюрта, ОСАГО подорожало на 20 процентов. Стоимость страхования также подскочила в ряде населенных пунктов в Приморском крае, Калмыкии, Туве, Курганской области, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Чечне, Ингушетии и Хакасии.В других областях страховка подорожала незначительно, на один-четыре процента, а в некоторых случаях даже подешевела. Так, в Екатеринбурге региональный тариф снизился на 12 процентов, в Москве и Тюмени — на десять, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на три.
https://ria.ru/20211202/osago-1761674583.html
https://ria.ru/20210922/ndfl-1751248955.html
курганская область
чукотский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764848754_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_2b6786eecde79325e7c96c40adab8d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курганская область, авто, осаго, чукотский автономный округ, россия
15:27 09.01.2022 (обновлено: 22:21 09.01.2022)
 
В российских регионах подорожало ОСАГО

"Газета.ру": в некоторых российских регионах с 9 января выросли цены на ОСАГО

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКлючи от автомобиля
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. С 9 января в нескольких российских регионах существенно подорожало ОСАГО, пишет "Газета.ру".
Согласно указу Центрального банка, верхняя граница единого для страны тарифного коридора обязательного страхования автогражданской ответственности поднялась на десять процентов и достигла 5980 рублей. От этой суммы рассчитывается базовый тариф.
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность? - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 14:00Не роскошь
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность?Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО!
"Центробанк изменил региональные тарифы по всей России, подняв цену ОСАГО преимущественно в сельской местности и малых городах", — говорится в материале.
Как уточняет СМИ, больше всего цена повысится в Башкирии — на 36 процентов. В Дагестане, за исключением Махачкалы, Буйнакска, Дербента и Хасавюрта, ОСАГО подорожало на 20 процентов. Стоимость страхования также подскочила в ряде населенных пунктов в Приморском крае, Калмыкии, Туве, Курганской области, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Чечне, Ингушетии и Хакасии.
В других областях страховка подорожала незначительно, на один-четыре процента, а в некоторых случаях даже подешевела. Так, в Екатеринбурге региональный тариф снизился на 12 процентов, в Москве и Тюмени — на десять, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на три.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября 2021, 10:34
Россиянам объяснили, как не платить налог при продаже автомобиля
 
Курганская областьАвтоОСАГОЧукотский автономный округРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
00:54Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
00:52Японцев восхитил российский вертолет-"шедевр"
00:51В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в город
00:45В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей
00:42В МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республику
00:38Казахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республики
00:36МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках
00:32Армия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республики
00:25В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
00:13В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
23:59Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
23:50МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе
23:35На юге Армении произошло землетрясение
23:24В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
23:16При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
23:07В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега 0:18
22:58Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
22:56Предварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил Рябков
22:47В США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"
Лента новостейМолния
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФМэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человекЯпонцев восхитил российский вертолет-"шедевр"В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в городВ Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детейВ МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республикуКазахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республикиМИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точкахАрмия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республикиВ госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в ЖеневеВ Казахстане поминают жертв январских беспорядковУчасток Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИМЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в ГудермесеНа юге Армении произошло землетрясениеВ Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человекПри пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человекВ некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снегаРябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в ЖеневеПредварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил РябковВ США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"