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ОСАГО: как выгодно оформить полис и не попасть на мошенников

Страховка ОСАГО: что это такое, как оформить, и самостоятельно рассчитать

ОСАГО: как выгодно оформить полис и не попасть на мошенников

ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности. Как оформить и самостоятельно рассчитать стоимость полиса, чем отличается страховка ОСАГО от... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:57

2022-03-18T14:57

2022-03-18T14:57

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности. Как оформить и самостоятельно рассчитать стоимость полиса, чем отличается страховка ОСАГО от КАСКО, РСА - что это, на какую выплату может рассчитывать автовладелец, если автомобиль не подлежит восстановлению, - в материале РИА Новости.ОСАГООсновная функция полиса ОСАГО – гарантия возмещения ущерба в случае ДТП.Обязательное страхование регламентируется следующими документами:"Главное назначение полиса – защита виновников ДТП от непредвиденных финансовых трат при возмещении ремонта ТС или компенсации лечения, если причинен вред здоровью в результате аварии. ОСАГО – это не страховка собственной машины, а финансовая защита, если водитель стал виновником аварии с повреждением чужого авто и пострадавшими", - объясняет Иван Коцкий, основатель проекта "Страховка.гуру".Полис ОСАГО содержит следующую информацию:"Однако существуют случаи, при которых ущерб от ДТП не будет покрываться полисом ОСАГО. Например, если авария произошла на учебной площадке, автодроме или на съемках (фильма/клипа)", - уточняет Сергей Захаров, директор по продажам финансовых услуг ГК АВТОDOM.Обязательно ли оформлениеСогласно статье 4 ФЗ "Об обязательной автогражданской ответственности владельцев транспортных средств" ОСАГО должно быть у каждого владельца автомобиля.Без полиса транспортным средством можно управлять, если:Ответственность за отсутствиеЗа отсутствие полиса ОСАГО водителю грозит штраф по ст. 12.3 и 12.37 КоАП РФ. Его размер составляет 500 руб., если водитель не вписан в страховку или ее срок закончился и 800 руб., если полис не оформлялся вообще. При повторном нарушении сумма штрафа остается такой же. Изъять ТС за отсутствие полиса не могут."С 22.08.2021 прохождение технического осмотра и предоставление диагностической карты не является обязательным условием для заключения договора ОСАГО. Это означает, что страховщик не проверяет ее наличие при заключении договора, но при этом обязанность водителей по прохождению технического осмотра не отменяется. С 1 марта 2022 года введен штраф за управление транспортным средством без диагностической карты, размер - 2 тыс. руб. Чтобы избежать повторных штрафов, карту нужно оформить в течение суток с момента выявления правонарушения", - отмечает Анастасия Филатова.Условия страхованияУсловия страхования ОСАГО закреплены в федеральном законе № 40-ФЗ от 25.04.2002 (ред. от 06.12.2021)."Сегодня страховая сумма по полису ОСАГО составляет 400 000 рублей в части возмещения ущерба имуществу каждого потерпевшего и 500 000 рублей в части вреда жизни или здоровью. Страховое сообщество активно обсуждает идею увеличения страховых сумм до 2 000 000 рублей. С одной стороны, в условиях быстрорастущих цен увеличение актуально, поскольку автомобили и комплектующие к ним дорожают. С другой – такая существенная прибавка неизбежно приведёт к удорожанию этого вида страхования. При наступлении страхового случая по ОСАГО страховщик должен либо возместить вред здоровью в размере утраченного заработка или иных расходов, необходимых для восстановления здоровья, либо оплатить восстановительный ремонт автомобиля на станции технического обслуживания", - рассказывает Антон Алферов, главный юрист онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов "Страховка.ру".Стороны договораДоговор страхования ОСАГО заключается в пользу третьего лица - пострадавшей в ДТП стороны. Таким образом, сторонами такого договора будут:В каких случаях не защититВладелец авто не получит возмещение ущерба в следующих случаях:"ОСАГО не покрывает ущерб самому транспортному средству. Например, если машина в ходе уборки снега будет повреждена от падения снега/льда, ОСАГО не поможет, так как оно направлено на защиту интересов третьих лиц. А в данном случае, к сожалению, пострадал лишь сам страхователь", - говорит Елена Перфильева, директор вертикали “Страхование” Банки.ру.Отличие от КАСКОЧасто обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) путают со страхованием автомобиля (КАСКО), но это абсолютно разные программы."Во-первых, страхование машины (КАСКО) - дело добровольное. Во-вторых, страховая компания возместит по этому полису владельцу ущерб его автомобилю, возникший в результате ДТП, злоумышленных действий третьих лиц (например, вандалов, хулиганов), природных и техногенных катаклизмов. Владелец вправе также рассчитывать на полное возмещение в случае угона автомобиля. То есть в КАСКО автомобиль застрахован как имущество и компенсироваться будут любые убытки, вызванные его повреждением или гибелью. Иная ситуация с ОСАГО. В этом случае застрахован не автомобиль, а гражданская ответственность автовладельца при его эксплуатации. Другими словами, если хозяин авто во время его использования нанесет ущерб жизни, здоровью или имуществу других людей или юридических лиц, расплачиваться за него будет страховая компания", - объясняет Виталий Федоренков, страховой агент АО “АльфаСтрахование”.Что такое электронный ОСАГОЕ-ОСАГО – равнозначный аналог бумажного полиса. Он обладает той же юридической силой и теми же свойствами, что и бумажный. При этом получить его можно гораздо быстрее и не нужно распечатывать.Е-ОСАГО не имеет видимой защиты в виде водяных знаков, подписей, поэтому нужно обратить внимание на следующую информацию:Плюсы и минусыК достоинствам электронного полиса можно отнести:"К недостаткам относится то, что Е-ОСАГО не сможет оформить начинающий водитель, так как его данных в базе РСА (Российский союз автостраховщиков) еще нет", - говорит Дарья Тимченко, руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto.Как оформить ОСАГОПолучить полис ОСАГО можно:"Самостоятельное электронное оформление выглядит технологичнее, но в случае обнаружения страховщиком ошибок в введенных вами данных, договор может быть расторгнут без возврата денег", - предупреждает Виталий Федоренков.Выбор страховой компанииСейчас основным критерием выбора является стоимость полиса. У каждого страховщика она может отличаться в зависимости от того, какую базовую ставку они применяют в пределах обозначенного Банком России тарифного коридора. Кроме того, у каждого действует своя система факторов, влияющих на степень риска и потенциальный размер вреда, которые страховщики вправе применять для определения базовой ставки в отношении собственника автомобиля."Однако страховые компании на сегодняшний день попали в зону риска, связано это с тем, что по требованию Центрального Банка РФ они размещают свои активы на бирже. Сейчас мы видим, что российский фондовый рынок обвалился. Многие страховщики просто не имеют свободной наличности, потому что она вся у них вложена в акции. С одной стороны их вложения обесценились, с другой - будет удорожание запасных частей и те страховые компании, которые активно работают на рынке, не смогут в полной мере выполнять свои обязательства перед клиентами. В связи с этим стоит очень ответственно относиться к выбору", - говорит Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративному управлению автомобильного дилера "Нижегородец".Необходимые документыДля того чтобы оформить полис, достаточно предоставить:СрокиПолис, если он заключается в бумажной форме, начинает действовать на следующий день после уплаты страховой премии. Электронный становится действительным спустя три дня.Как рассчитать ОСАГОСуществует формула для расчетов стоимости автострахования:Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КС x КН, где:"Самостоятельно правильно рассчитать ОСАГО довольно сложно, стоимость полиса зависит от базовой ставки, которая в разных компаниях варьируется, и ряда коэффициентов. Большинство маркетплейсов и сайтов страховых компаний позволяют это сделать, но не гарантируют правильность расчета. Например, если какой то из коэффициентов "поплыл" по техническим причинам или из-за неверного ввода данных, пользователь может этого не заметить и продолжить оформление. Впоследствии может получиться так, что страховая компания аннулирует этот договор по причине "предоставления недостоверных данных в момент заключения договора страхования" (такое основание предусмотрено законом). Человек может узнать об этом в неподходящий момент, например, после ДТП. Будьте внимательны при оформлении ОСАГО, а лучше обратитесь к профессионалам", - советует Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.Способы сэкономитьНаиболее простым способом экономии является покупка полиса с ограниченным перечнем водителей. Он всегда дешевле, чем тот, где не указано, кто именно будет сидеть за рулем автомобиля."Вторым и зачастую самым эффективным вариантом является использование агрегаторов для покупки полиса ОСАГО. Там можно посмотреть предложения множества компаний, быстро их сравнить и выбрать то, которое вам подходит больше всего", - советует Елена Перфильева.Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, относит к способам экономии также безаварийное вождение, строгое соблюдение положений договора ОСАГО и использование льготных программ при оформлении КАСКО и ОСАГО одновременно."Самым очевидным способом экономии считается безаварийность. За нее водители получают так называемый класс бонус-малус (КБМ). Отсутствие аварий из года в год делает полис дешевле. Кроме того, страховщики теперь могут устанавливать базовую ставку, опираясь на внутренние факторы, которые, по их мнению, влияют на потенциальный размер ущерба и степень страхового риска. Аккуратные водители, не имеющие штрафов за серьезные нарушения, могут рассчитывать на ставку ниже, чем лихачи. Помимо прочего, можно разделить оплату полиса по времени, оформив сезонную страховку. Здесь главное не забыть продлить период страхования", - советует Антон Алферов."Однако в погоне за низкими ценами надо иметь в виду, что любое искажение вводимых данных, приводящее к понижению стоимости полиса (например, указание менее "дорогого" региона использования ТС или заниженной мощности двигателя), чревато расторжением договора с удержанием всех денег клиента”, - предупреждает Виталий Федоренков.Как проверить ОСАГОПроверить полис ОСАГО можно:Как не стать жертвой мошенниковНеобходимо выбирать официальные представительства надежных страховых компаний, проверяя наличие у них лицензии на ОСАГО.У агента или брокера нужно проверить наличие доверенности от страховщика, страховой брокер должен иметь еще и лицензию ЦБ.Действия при ДТПДействия водителей при аварии регламентированы п.2.5 – 2.6.1. Правил дорожного движения."ДТП может быть оформлено с участием сотрудников ГИБДД или без них по европротоколу. Без инспекторов можно оформлять ДТП если: пострадали только два автомобиля, застрахованы оба водителя, ущерб не превышает 100 000 рублей (через приложение “Помощник ОСАГО” – 400 000 рублей), между автолюбителями нет разногласий", - объясняет Орест Мацала, ведущий юрист Европейской юридической службы."При ДТП следует тщательно ознакомиться с документами виновника аварии, проверить наличие полиса ОСАГО. Затем для получения выплаты потерпевший должен обратиться с заявлением в свою страховую компанию и предоставить необходимые бумаги. В течение 30 дней заявление рассматривается и в случае положительного ответа от страховой компании через 20 календарных дней автовладелец получит выплаты по полису ОСАГО", - рассказывает Сергей Захаров.Возмещение ущерба по ОСАГОСтраховая компания обязана организовать ремонт поврежденного автомобиля на СТО или заключить соглашение о денежной выплате взамен ремонта.Ремонт автомобиляДля легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, эта форма принята в РФ с 2017 года как основная. Страховщики отправляют пострадавшие машины на свои партнерские СТО."Если пострадал новый автомобиль (не старше двух лет), его должны направить к официальному дилеру. Плюсы: ставят только новые запчасти, дают гарантию, срок ремонта – не более 30 дней. Минусы: качество запчастей никак не проверить, ценник на них и работы у СТО завышен", - говорит Дмитрий Матвеев.ДеньгамиПо словам Ореста Мацалы, денежная выплата вместо ремонта производится в следующих случаях:"Если после аварии автомобиль оказался полностью уничтожен, размер выплаты будет равен действительной его стоимости на день ДТП за вычетом стоимости годных остатков. Под полной гибелью машины понимаются случаи, при которых ремонт уже невозможен (либо цена ремонта равна цене автомобиля на дату страхового случая или превышает её)", - объясняет Антон Алферов.Отказ от возмещения ущербаСтраховая может отказать в возмещении ущерба, если:

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осаго, авто, россия, общество