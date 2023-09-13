ОСАГО: как выгодно оформить полис и не попасть на мошенников
Оглавление
- ОСАГО
- Обязательно ли оформление
- Ответственность за отсутствие
- Условия страхования
- Стороны договора
- В каких случаях не защитит
- Отличие от КАСКО
- Что такое электронный ОСАГО
- Плюсы и минусы
- Как оформить ОСАГО
- Выбор страховой компании
- Необходимые документы
- Сроки
- Как рассчитать ОСАГО
- Способы сэкономить
- Как проверить ОСАГО
- Как не стать жертвой мошенников
- Действия при ДТП
- Возмещение ущерба по ОСАГО
- Ремонт автомобиля
- Деньгами
- Отказ от возмещения ущерба
- Изменения в 2023 году
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности. Как оформить и самостоятельно рассчитать стоимость полиса, чем отличается страховка ОСАГО от КАСКО, РСА - что это, на какую выплату может рассчитывать автовладелец, если автомобиль не подлежит восстановлению, - в материале РИА Новости.
ОСАГО
Основная функция полиса ОСАГО – гарантия возмещения ущерба в случае ДТП.
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"ОСАГО пришло в нашу жизнь в 2003 г. со вступлением в силу федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", и фактически 25 апреля 2022 г. ему исполняется 20 лет", - рассказывает Анастасия Филатова, исполнительный директор дирекции корпоративных продаж "Страховой Дом ВСК".
Обязательное страхование регламентируется следующими документами:
Электронный страховой полис
"Главное назначение полиса – защита виновников ДТП от непредвиденных финансовых трат при возмещении ремонта ТС или компенсации лечения, если причинен вред здоровью в результате аварии. ОСАГО – это не страховка собственной машины, а финансовая защита, если водитель стал виновником аварии с повреждением чужого авто и пострадавшими", - объясняет Иван Коцкий, основатель проекта "Страховка.гуру".
Полис ОСАГО содержит следующую информацию:
- название, серия документа;
- сроки начала и окончания пользования полисом;
- сведения о владельце и страховой компании, которая оказывает услуги;
- марка транспортного средства, регистрационные данные;
- перечень лиц, дополнительно допущенных к управлению ТС, если таковые имеются;
- сумма страховых отчислений;
- дата заключения договорных отношений между владельцем ТС и страховщиком.
"Однако существуют случаи, при которых ущерб от ДТП не будет покрываться полисом ОСАГО. Например, если авария произошла на учебной площадке, автодроме или на съемках (фильма/клипа)", - уточняет Сергей Захаров, директор по продажам финансовых услуг ГК АВТОDOM.
Обязательно ли оформление
Согласно статье 4 ФЗ "Об обязательной автогражданской ответственности владельцев транспортных средств" ОСАГО должно быть у каждого владельца автомобиля.
Без полиса транспортным средством можно управлять, если:
- оно было приобретено недавно. При покупке допускается первые десять дней ездить без полиса автострахования (распоряжение Верховного Суда РФ в решении № 12-АД13-3);
- автоответственность застрахована иным способом. Например, у владельца есть зеленая карта (международный договор страхования автогражданской ответственности);
- транспортное средство принадлежит иностранному посольству, консульству, дипломатической миссии;
- транспортное средство конструктивно и технически ограничено максимальной скоростью 20 км\час;
- ТС принадлежит армии, за исключением легкового транспорта и автобусов;
- речь идет про неколесную технику: аэросани, катки, гусеничные тракторы.
Ответственность за отсутствие
За отсутствие полиса ОСАГО водителю грозит штраф по ст. 12.3 и 12.37 КоАП РФ. Его размер составляет 500 руб., если водитель не вписан в страховку или ее срок закончился и 800 руб., если полис не оформлялся вообще. При повторном нарушении сумма штрафа остается такой же. Изъять ТС за отсутствие полиса не могут.
Орест Мацала отмечает, что прохождение ТО для мотоциклистов и владельцев легковых автомобилей является добровольным и штраф за это не предусмотрен. Санкции применяется к тем, для кого полис остался обязательным (например, автобусы, такси, автомобили перевозящие опасные грузы). - п.7 и 9 ст.15 Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 30.12.2021).
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО
Условия страхования
Условия страхования ОСАГО закреплены в федеральном законе № 40-ФЗ от 25.04.2002 (ред. от 06.12.2021).
"Сегодня страховая сумма по полису ОСАГО составляет 400 000 рублей в части возмещения ущерба имуществу каждого потерпевшего и 500 000 рублей в части вреда жизни или здоровью. Страховое сообщество активно обсуждает идею увеличения страховых сумм до 2 000 000 рублей. С одной стороны, в условиях быстрорастущих цен увеличение актуально, поскольку автомобили и комплектующие к ним дорожают. С другой – такая существенная прибавка неизбежно приведёт к удорожанию этого вида страхования. При наступлении страхового случая по ОСАГО страховщик должен либо возместить вред здоровью в размере утраченного заработка или иных расходов, необходимых для восстановления здоровья, либо оплатить восстановительный ремонт автомобиля на станции технического обслуживания", - рассказывает Антон Алферов, главный юрист онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов "Страховка.ру".
Стороны договора
Договор страхования ОСАГО заключается в пользу третьего лица - пострадавшей в ДТП стороны. Таким образом, сторонами такого договора будут:
- страховая компания;
- собственник автомобиля;
- третье лицо, которое может стать потерпевшим в ДТП по вине водителя, в отношении которого оформлен страховой полис.
В каких случаях не защитит
"ОСАГО не покрывает ущерб самому транспортному средству. Например, если машина в ходе уборки снега будет повреждена от падения снега/льда, ОСАГО не поможет, так как оно направлено на защиту интересов третьих лиц. А в данном случае, к сожалению, пострадал лишь сам страхователь", - говорит Елена Перфильева, директор вертикали “Страхование” Банки.ру.
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"Если фактический размер ущерба выше, чем может покрыть полис ОСАГО, то собственник автомобиля обязан возмещать разницу самостоятельно. Виновник аварии не может рассчитывать на компенсацию по ОСАГО, так как полис защищает не его имущество, а его ответственность", - добавляет Антон Алферов.
В ст.14 ФЗ №40-ФЗ от 25.04.2002 года закреплено право на регресс от страховой компании по ОСАГО. Орест Мацала поясняет, что в этом случае, потерпевший всё равно получит выплаты, а страховая компания затраченные средства на потерпевшего, будет уже взыскивать с виновного. Таким образом для потерпевшего ничего не поменяется, ему не откажут в выплате компенсации ущерба.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВ одном из офисов Российского Союза Автостраховщиков (РСА)
В одном из офисов Российского Союза Автостраховщиков (РСА)
Отличие от КАСКО
Часто обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) путают со страхованием автомобиля (КАСКО), но это абсолютно разные программы.
"Во-первых, страхование машины (КАСКО) - дело добровольное. Во-вторых, страховая компания возместит по этому полису владельцу ущерб его автомобилю, возникший в результате ДТП, злоумышленных действий третьих лиц (например, вандалов, хулиганов), природных и техногенных катаклизмов. Владелец вправе также рассчитывать на полное возмещение в случае угона автомобиля. То есть в КАСКО автомобиль застрахован как имущество и компенсироваться будут любые убытки, вызванные его повреждением или гибелью. Иная ситуация с ОСАГО. В этом случае застрахован не автомобиль, а гражданская ответственность автовладельца при его эксплуатации. Другими словами, если хозяин авто во время его использования нанесет ущерб жизни, здоровью или имуществу других людей или юридических лиц, расплачиваться за него будет страховая компания", - объясняет Виталий Федоренков, страховой агент АО “АльфаСтрахование”.
Что такое электронный ОСАГО
Е-ОСАГО – равнозначный аналог бумажного полиса. Он обладает той же юридической силой и теми же свойствами, что и бумажный. При этом получить его можно гораздо быстрее и не нужно распечатывать.
Е-ОСАГО не имеет видимой защиты в виде водяных знаков, подписей, поэтому нужно обратить внимание на следующую информацию:
- в названии должно быть обязательно указано, что полис ˶электронный˝;
- вместо серии документа ЕЕЕ либо ССС указан код ХХХ;
- должен быть присвоен номер, чтобы исключить дубликат;
- присутствуют данные о владельце ТС или страхователе, если это разные лица, прописаны сроки действия договора;
- указаны сведения о ТС: марка и модель, номер кузова, особенности использования автомобиля, номер паспорта (ПТС);
- перечислены лица, имеющие право управления ТС;
- указаны адрес сайта, где приобретён Е-ОСАГО, его стоимость.
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"За последние два года спрос на электронный полис возрос многократно. Связывают это в первую очередь с пандемией и закрытием или ограничением в работе офисов страховщиков. Именно в этот период многие впервые попробовали оформить ОСАГО удаленно, получили положительный опыт и стали доверять сайтам компаний, онлайн-сервисам по оформлению полисов. Теперь желания тратить время на посещение офисов уже в разы меньше", - говорит Иван Коцкий.
ДТП возле здания Минобороны в Москве
Плюсы и минусы
К достоинствам электронного полиса можно отнести:
- легкость и быстроту оформления;
- возможность самостоятельного выбора полиса и включенных в него услуг без обязательных предложений;
- его легко хранить, восстановить, трудно потерять;
- отсутствие географических ограничений при покупке, идеально для удаленных населенных пунктов, где нет представительств страховых компаний.
"К недостаткам относится то, что Е-ОСАГО не сможет оформить начинающий водитель, так как его данных в базе РСА (Российский союз автостраховщиков) еще нет", - говорит Дарья Тимченко, руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto.
Как оформить ОСАГО
Получить полис ОСАГО можно:
- Лично в офисе страховой компании, обычно этот вариант дороже.
- Через сайт страховщика. Быстрее и дешевле. Но чтобы найти полис по выгодной цене, необходимо зайти на сайт каждой компании, заново ввести данные и самостоятельно сравнить стоимость.
- Через портал “Госуслуги”.
- Через web-сервисы. На таких площадках можно единожды ввести данные и сравнить предложения разных страховщиков.
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"Покупка через агента избавляет клиента от внесения необходимых данных о личности автовладельца и его автомобиля в электронные анкеты при оформлении договора. Кроме того, зачастую агенты гарантируют постоянную связь со страхователем и в случае необходимости проконсультируют его. Кстати, сейчас все чаще практикуется удаленное обслуживание страхователей. Достаточно отправить отсканированные копии необходимых документов агенту, он оформит полис, пришлет на почту ссылку для оплаты и сам полис. Очень удобно, никаких визитов к страховщику. Понятно, что агент должен быть знакомый и проверенный, возможно, рекомендованный друзьями", - советует Виталий Федоренков.
"Самостоятельное электронное оформление выглядит технологичнее, но в случае обнаружения страховщиком ошибок в введенных вами данных, договор может быть расторгнут без возврата денег", - предупреждает Виталий Федоренков.
Выбор страховой компании
Сейчас основным критерием выбора является стоимость полиса. У каждого страховщика она может отличаться в зависимости от того, какую базовую ставку они применяют в пределах обозначенного Банком России тарифного коридора. Кроме того, у каждого действует своя система факторов, влияющих на степень риска и потенциальный размер вреда, которые страховщики вправе применять для определения базовой ставки в отношении собственника автомобиля.
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"Например, где-то ценят семейных мужчин, так как считают, что они аккуратнее водят. Поэтому для них ставка у одного страховщика может быть ниже, чем у другого, у которого статистика аварийности в этой категории хуже. Если выходит так, что по расчётам стоимость полиса примерно одинакова в большинстве компаний, то можно оценить финансовую устойчивость страховщика. Сделать это нетрудно, так как многие компании пользуются услугами рейтинговых агентств, которые и оценивают их надёжность. Кроме того, некоторые страховые агрегаторы собирают данные из сводных отчетов ЦБ и составляют свои рейтинги по различным критериям. Например, по выплатам, по объему сборов и прочее", - советует Антон Алферов.
"Однако страховые компании на сегодняшний день попали в зону риска, связано это с тем, что по требованию Центрального Банка РФ они размещают свои активы на бирже. Сейчас мы видим, что российский фондовый рынок обвалился. Многие страховщики просто не имеют свободной наличности, потому что она вся у них вложена в акции. С одной стороны их вложения обесценились, с другой - будет удорожание запасных частей и те страховые компании, которые активно работают на рынке, не смогут в полной мере выполнять свои обязательства перед клиентами. В связи с этим стоит очень ответственно относиться к выбору", - говорит Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративному управлению автомобильного дилера "Нижегородец".
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Необходимые документы
Для того чтобы оформить полис, достаточно предоставить:
- паспорт (владельца авто и водителя);
- документы на транспортное средство;
- водительское удостоверение.
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"Если автомобиль новый и не стоит на учёте, то понадобится договор-купли продажи или иной правоустанавливающий документ. С августа 2021 года предъявлять диагностическую карту для оформления полиса ОСАГО нет необходимости", - объясняет Антон Алферов.
Сроки
Полис, если он заключается в бумажной форме, начинает действовать на следующий день после уплаты страховой премии. Электронный становится действительным спустя три дня.
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"Полис оформляют на год. Но из этого правила есть исключения. Например, можно сделать его на 20 дней, если автомобиль только куплен и владелец едет его регистрировать. Эту страховку называют транзитной. Кроме того, можно ограничить периоды использования транспортного средства, начиная с трех месяцев. То есть минимально полис должен действовать три месяца. Такая страховка называется сезонной", - говорит Антон Алферов.
Как рассчитать ОСАГО
Существует формула для расчетов стоимости автострахования:
Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КС x КН, где:
- ТБ – это базовый тариф, устанавливается страховщиком.
- КТ – коэффициент территории, определяется числом жителей в населенном пункте и количеством ДТП.
- КБМ – коэффициент бонус-малус, рассчитывается исходя из отсутствия аварийности: меньше аварий – меньше коэффициент.
- КВС – коэффициент возраста и стажа, чем старше водитель и опытнее, тем он ниже.
- КО – коэффициент ограничения, учитывает количество водителей, пользующихся одним ТС: чем больше водителей, тем выше коэффициент.
- КМ – коэффициент мощности, чем мощнее двигатель, тем он выше.
- КС – коэффициент срока, определяется периодом действия полиса: чем ниже срок, тем меньше коэффициент.
- КН – коэффициент нарушения, зависит от водительской истории: если не было зафиксировано нарушений и мошенничества – коэффициент минимальный.
"Самостоятельно правильно рассчитать ОСАГО довольно сложно, стоимость полиса зависит от базовой ставки, которая в разных компаниях варьируется, и ряда коэффициентов. Большинство маркетплейсов и сайтов страховых компаний позволяют это сделать, но не гарантируют правильность расчета. Например, если какой то из коэффициентов "поплыл" по техническим причинам или из-за неверного ввода данных, пользователь может этого не заметить и продолжить оформление. Впоследствии может получиться так, что страховая компания аннулирует этот договор по причине "предоставления недостоверных данных в момент заключения договора страхования" (такое основание предусмотрено законом). Человек может узнать об этом в неподходящий момент, например, после ДТП. Будьте внимательны при оформлении ОСАГО, а лучше обратитесь к профессионалам", - советует Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.
Способы сэкономить
Наиболее простым способом экономии является покупка полиса с ограниченным перечнем водителей. Он всегда дешевле, чем тот, где не указано, кто именно будет сидеть за рулем автомобиля.
"Вторым и зачастую самым эффективным вариантом является использование агрегаторов для покупки полиса ОСАГО. Там можно посмотреть предложения множества компаний, быстро их сравнить и выбрать то, которое вам подходит больше всего", - советует Елена Перфильева.
Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, относит к способам экономии также безаварийное вождение, строгое соблюдение положений договора ОСАГО и использование льготных программ при оформлении КАСКО и ОСАГО одновременно.
"Самым очевидным способом экономии считается безаварийность. За нее водители получают так называемый класс бонус-малус (КБМ). Отсутствие аварий из года в год делает полис дешевле. Кроме того, страховщики теперь могут устанавливать базовую ставку, опираясь на внутренние факторы, которые, по их мнению, влияют на потенциальный размер ущерба и степень страхового риска. Аккуратные водители, не имеющие штрафов за серьезные нарушения, могут рассчитывать на ставку ниже, чем лихачи. Помимо прочего, можно разделить оплату полиса по времени, оформив сезонную страховку. Здесь главное не забыть продлить период страхования", - советует Антон Алферов.
"Однако в погоне за низкими ценами надо иметь в виду, что любое искажение вводимых данных, приводящее к понижению стоимости полиса (например, указание менее "дорогого" региона использования ТС или заниженной мощности двигателя), чревато расторжением договора с удержанием всех денег клиента”, - предупреждает Виталий Федоренков.
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО
Как проверить ОСАГО
Проверить полис ОСАГО можно:
- 1.По его номеру на сайте РСА в базе зарегистрированных полисов. Каждому из них присвоены определенные статусы по типу: действителен, утерян, утратил силу, находится у представителя страховой компании и прочее.
- 2.На этом же сайте можно ввести госномер авто или номер кузова. Если все в порядке, то отобразится информация, какое ТС застраховано и является ли полис действующим .
- 3.Если ввести данные по VIN-коду, то открывается подробная информация о страховщике, полисе и возможных ограничениях по его использованию.
Как не стать жертвой мошенников
Необходимо выбирать официальные представительства надежных страховых компаний, проверяя наличие у них лицензии на ОСАГО.
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"У страховщика должна быть действующая лицензия на страхование, которую можно увидеть на РСА. При оформлении электронного полиса проверяйте адрес сайта (мошенники создают сайты-двойники)", - объясняет Дмитрий Матвеев, генеральный директор в компании "Мой Автопрокат".
У агента или брокера нужно проверить наличие доверенности от страховщика, страховой брокер должен иметь еще и лицензию ЦБ.
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"Если кто-то обещает акцию, скидку или специальное предложение на ОСАГО в честь чёрной пятницы, киберпонедельника и иных акций, смело разворачивайтесь, закрывайте сайт, кладите трубку. Специальных предложений на этот вид страхования нет. Закон действует круглосуточно и круглогодично, без выходных и перерывов на обед", - говорит Антон Алферов.
Действия при ДТП
Действия водителей при аварии регламентированы п.2.5 – 2.6.1. Правил дорожного движения.
"ДТП может быть оформлено с участием сотрудников ГИБДД или без них по европротоколу. Без инспекторов можно оформлять ДТП если: пострадали только два автомобиля, застрахованы оба водителя, ущерб не превышает 100 000 рублей (через приложение “Помощник ОСАГО” – 400 000 рублей), между автолюбителями нет разногласий", - объясняет Орест Мацала, ведущий юрист Европейской юридической службы.
"При ДТП следует тщательно ознакомиться с документами виновника аварии, проверить наличие полиса ОСАГО. Затем для получения выплаты потерпевший должен обратиться с заявлением в свою страховую компанию и предоставить необходимые бумаги. В течение 30 дней заявление рассматривается и в случае положительного ответа от страховой компании через 20 календарных дней автовладелец получит выплаты по полису ОСАГО", - рассказывает Сергей Захаров.
Возмещение ущерба по ОСАГО
Страховая компания обязана организовать ремонт поврежденного автомобиля на СТО или заключить соглашение о денежной выплате взамен ремонта.
Ремонт автомобиля
Для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, эта форма принята в РФ с 2017 года как основная. Страховщики отправляют пострадавшие машины на свои партнерские СТО.
"Если пострадал новый автомобиль (не старше двух лет), его должны направить к официальному дилеру. Плюсы: ставят только новые запчасти, дают гарантию, срок ремонта – не более 30 дней. Минусы: качество запчастей никак не проверить, ценник на них и работы у СТО завышен", - говорит Дмитрий Матвеев.
В течение 20 дней (за исключением нерабочих праздничных) страховая должна выдать направление на ремонт в котором, как правило, прописывается срок его действия. Далее потерпевший обращается в СТО с этим документом. Орест Мацала отмечает, что срок принятия автомобиля на Станции технического обслуживания не регламентирован, в связи с чем следует ориентироваться на 7 дней (ст.314 ГК РФ). После принятия автомобиля в СТО начинают исчисляться 30 дней ремонта (ст.12 ФЗ №40).
Деньгами
По словам Ореста Мацалы, денежная выплата вместо ремонта производится в следующих случаях:
- полная гибель транспортного средства;
- смерть потерпевшего;
- причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, если в заявлении он выбрал такую форму страхового возмещения;
- потерпевший является инвалидом;
- стоимость ремонта транспортного средства превышает страховую сумму или максимальный размер страхового возмещения;
- наличие соглашения в письменной форме между страховщиком и потерпевшим.
"Если после аварии автомобиль оказался полностью уничтожен, размер выплаты будет равен действительной его стоимости на день ДТП за вычетом стоимости годных остатков. Под полной гибелью машины понимаются случаи, при которых ремонт уже невозможен (либо цена ремонта равна цене автомобиля на дату страхового случая или превышает её)", - объясняет Антон Алферов.
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"Сотрудники страховых компаний очень любят предлагать деньги вместо ремонта как великую милость и невиданную лояльность, якобы все едут на какие-то СТО, где им как попало ремонтируют машины, но "только для вас" есть "уникальная возможность" получить деньги, да, немного меньше, чем вам бы хотелось, но это деньги. Как правило, это связано с тем, что страховая компания по каким-то причинам не может отремонтировать автомобиль. Не советую водителям поддаваться на подобные уловки", - предупреждает Алексей Поляков.
Отказ от возмещения ущерба
Страховая может отказать в возмещении ущерба, если срок действия ОСАГО истек. Отсутствие полного пакета документов у потерпевшего не является препятствием для возмещения ущерба, страховая компания вправе самостоятельно запросить недостающие бумаги.
Изменения в 2023 году
15 июля 2023 года вступили в силу изменения в закон об обязательном автостраховании. Автовладельцы могут оформлять ДТП по европротоколу в онлайн-формате через личный кабинет на "Госуслугах" или и через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Возможность оформления в офисе страховой компании также сохранится. А компенсацию ущерба можно получить теперь как банковским, так и почтовым переводом, выдача наличных страховыми компаниями отменена.
Госдума приняла закон о краткосрочных полисах ОСАГО, теперь оформлять полис обязательного страхования можно даже на день.