https://ria.ru/20230913/osago-1778856316.html

ОСАГО: как выгодно оформить полис и не попасть на мошенников

Страховка ОСАГО: что это такое, как оформить, и самостоятельно рассчитать

ОСАГО: как выгодно оформить полис и не попасть на мошенников

ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности. Как оформить и самостоятельно рассчитать стоимость полиса, чем отличается страховка ОСАГО от... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:52

2023-09-13T12:52

2023-09-13T12:52

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авто

россия

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности. Как оформить и самостоятельно рассчитать стоимость полиса, чем отличается страховка ОСАГО от КАСКО, РСА - что это, на какую выплату может рассчитывать автовладелец, если автомобиль не подлежит восстановлению, - в материале РИА Новости.ОСАГООсновная функция полиса ОСАГО – гарантия возмещения ущерба в случае ДТП."ОСАГО пришло в нашу жизнь в 2003 г. со вступлением в силу федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", и фактически 25 апреля 2022 г. ему исполняется 20 лет", - рассказывает Анастасия Филатова, исполнительный директор дирекции корпоративных продаж "Страховой Дом ВСК".Обязательное страхование регламентируется следующими документами:"Главное назначение полиса – защита виновников ДТП от непредвиденных финансовых трат при возмещении ремонта ТС или компенсации лечения, если причинен вред здоровью в результате аварии. ОСАГО – это не страховка собственной машины, а финансовая защита, если водитель стал виновником аварии с повреждением чужого авто и пострадавшими", - объясняет Иван Коцкий, основатель проекта "Страховка.гуру".Полис ОСАГО содержит следующую информацию:"Однако существуют случаи, при которых ущерб от ДТП не будет покрываться полисом ОСАГО. Например, если авария произошла на учебной площадке, автодроме или на съемках (фильма/клипа)", - уточняет Сергей Захаров, директор по продажам финансовых услуг ГК АВТОDOM.Обязательно ли оформлениеСогласно статье 4 ФЗ "Об обязательной автогражданской ответственности владельцев транспортных средств" ОСАГО должно быть у каждого владельца автомобиля.Без полиса транспортным средством можно управлять, если:Ответственность за отсутствиеЗа отсутствие полиса ОСАГО водителю грозит штраф по ст. 12.3 и 12.37 КоАП РФ. Его размер составляет 500 руб., если водитель не вписан в страховку или ее срок закончился и 800 руб., если полис не оформлялся вообще. При повторном нарушении сумма штрафа остается такой же. Изъять ТС за отсутствие полиса не могут.Орест Мацала отмечает, что прохождение ТО для мотоциклистов и владельцев легковых автомобилей является добровольным и штраф за это не предусмотрен. Санкции применяется к тем, для кого полис остался обязательным (например, автобусы, такси, автомобили перевозящие опасные грузы). - п.7 и 9 ст.15 Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 30.12.2021).Условия страхованияУсловия страхования ОСАГО закреплены в федеральном законе № 40-ФЗ от 25.04.2002 (ред. от 06.12.2021)."Сегодня страховая сумма по полису ОСАГО составляет 400 000 рублей в части возмещения ущерба имуществу каждого потерпевшего и 500 000 рублей в части вреда жизни или здоровью. Страховое сообщество активно обсуждает идею увеличения страховых сумм до 2 000 000 рублей. С одной стороны, в условиях быстрорастущих цен увеличение актуально, поскольку автомобили и комплектующие к ним дорожают. С другой – такая существенная прибавка неизбежно приведёт к удорожанию этого вида страхования. При наступлении страхового случая по ОСАГО страховщик должен либо возместить вред здоровью в размере утраченного заработка или иных расходов, необходимых для восстановления здоровья, либо оплатить восстановительный ремонт автомобиля на станции технического обслуживания", - рассказывает Антон Алферов, главный юрист онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов "Страховка.ру".Стороны договораДоговор страхования ОСАГО заключается в пользу третьего лица - пострадавшей в ДТП стороны. Таким образом, сторонами такого договора будут:В каких случаях не защититОбстоятельства, согласно которым полис автогражданской ответственности не покрывает некоторые риски страхователя, перечислены в ст.6 ФЗ №40-ФЗ от 25.04.2002 и главе 4-й №431-П."ОСАГО не покрывает ущерб самому транспортному средству. Например, если машина в ходе уборки снега будет повреждена от падения снега/льда, ОСАГО не поможет, так как оно направлено на защиту интересов третьих лиц. А в данном случае, к сожалению, пострадал лишь сам страхователь", - говорит Елена Перфильева, директор вертикали “Страхование” Банки.ру."Если фактический размер ущерба выше, чем может покрыть полис ОСАГО, то собственник автомобиля обязан возмещать разницу самостоятельно. Виновник аварии не может рассчитывать на компенсацию по ОСАГО, так как полис защищает не его имущество, а его ответственность", - добавляет Антон Алферов.В ст.14 ФЗ №40-ФЗ от 25.04.2002 года закреплено право на регресс от страховой компании по ОСАГО. Орест Мацала поясняет, что в этом случае, потерпевший всё равно получит выплаты, а страховая компания затраченные средства на потерпевшего, будет уже взыскивать с виновного. Таким образом для потерпевшего ничего не поменяется, ему не откажут в выплате компенсации ущерба.Отличие от КАСКОЧасто обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) путают со страхованием автомобиля (КАСКО), но это абсолютно разные программы."Во-первых, страхование машины (КАСКО) - дело добровольное. Во-вторых, страховая компания возместит по этому полису владельцу ущерб его автомобилю, возникший в результате ДТП, злоумышленных действий третьих лиц (например, вандалов, хулиганов), природных и техногенных катаклизмов. Владелец вправе также рассчитывать на полное возмещение в случае угона автомобиля. То есть в КАСКО автомобиль застрахован как имущество и компенсироваться будут любые убытки, вызванные его повреждением или гибелью. Иная ситуация с ОСАГО. В этом случае застрахован не автомобиль, а гражданская ответственность автовладельца при его эксплуатации. Другими словами, если хозяин авто во время его использования нанесет ущерб жизни, здоровью или имуществу других людей или юридических лиц, расплачиваться за него будет страховая компания", - объясняет Виталий Федоренков, страховой агент АО “АльфаСтрахование”.Что такое электронный ОСАГОЕ-ОСАГО – равнозначный аналог бумажного полиса. Он обладает той же юридической силой и теми же свойствами, что и бумажный. При этом получить его можно гораздо быстрее и не нужно распечатывать.Е-ОСАГО не имеет видимой защиты в виде водяных знаков, подписей, поэтому нужно обратить внимание на следующую информацию:"За последние два года спрос на электронный полис возрос многократно. Связывают это в первую очередь с пандемией и закрытием или ограничением в работе офисов страховщиков. Именно в этот период многие впервые попробовали оформить ОСАГО удаленно, получили положительный опыт и стали доверять сайтам компаний, онлайн-сервисам по оформлению полисов. Теперь желания тратить время на посещение офисов уже в разы меньше", - говорит Иван Коцкий.Плюсы и минусыК достоинствам электронного полиса можно отнести:"К недостаткам относится то, что Е-ОСАГО не сможет оформить начинающий водитель, так как его данных в базе РСА (Российский союз автостраховщиков) еще нет", - говорит Дарья Тимченко, руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto.Как оформить ОСАГОПолучить полис ОСАГО можно:"Покупка через агента избавляет клиента от внесения необходимых данных о личности автовладельца и его автомобиля в электронные анкеты при оформлении договора. Кроме того, зачастую агенты гарантируют постоянную связь со страхователем и в случае необходимости проконсультируют его. Кстати, сейчас все чаще практикуется удаленное обслуживание страхователей. Достаточно отправить отсканированные копии необходимых документов агенту, он оформит полис, пришлет на почту ссылку для оплаты и сам полис. Очень удобно, никаких визитов к страховщику. Понятно, что агент должен быть знакомый и проверенный, возможно, рекомендованный друзьями", - советует Виталий Федоренков."Самостоятельное электронное оформление выглядит технологичнее, но в случае обнаружения страховщиком ошибок в введенных вами данных, договор может быть расторгнут без возврата денег", - предупреждает Виталий Федоренков.Выбор страховой компанииСейчас основным критерием выбора является стоимость полиса. У каждого страховщика она может отличаться в зависимости от того, какую базовую ставку они применяют в пределах обозначенного Банком России тарифного коридора. Кроме того, у каждого действует своя система факторов, влияющих на степень риска и потенциальный размер вреда, которые страховщики вправе применять для определения базовой ставки в отношении собственника автомобиля."Например, где-то ценят семейных мужчин, так как считают, что они аккуратнее водят. Поэтому для них ставка у одного страховщика может быть ниже, чем у другого, у которого статистика аварийности в этой категории хуже. Если выходит так, что по расчётам стоимость полиса примерно одинакова в большинстве компаний, то можно оценить финансовую устойчивость страховщика. Сделать это нетрудно, так как многие компании пользуются услугами рейтинговых агентств, которые и оценивают их надёжность. Кроме того, некоторые страховые агрегаторы собирают данные из сводных отчетов ЦБ и составляют свои рейтинги по различным критериям. Например, по выплатам, по объему сборов и прочее", - советует Антон Алферов."Однако страховые компании на сегодняшний день попали в зону риска, связано это с тем, что по требованию Центрального Банка РФ они размещают свои активы на бирже. Сейчас мы видим, что российский фондовый рынок обвалился. Многие страховщики просто не имеют свободной наличности, потому что она вся у них вложена в акции. С одной стороны их вложения обесценились, с другой - будет удорожание запасных частей и те страховые компании, которые активно работают на рынке, не смогут в полной мере выполнять свои обязательства перед клиентами. В связи с этим стоит очень ответственно относиться к выбору", - говорит Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративному управлению автомобильного дилера "Нижегородец".Необходимые документыДля того чтобы оформить полис, достаточно предоставить:"Если автомобиль новый и не стоит на учёте, то понадобится договор-купли продажи или иной правоустанавливающий документ. С августа 2021 года предъявлять диагностическую карту для оформления полиса ОСАГО нет необходимости", - объясняет Антон Алферов.СрокиПолис, если он заключается в бумажной форме, начинает действовать на следующий день после уплаты страховой премии. Электронный становится действительным спустя три дня."Полис оформляют на год. Но из этого правила есть исключения. Например, можно сделать его на 20 дней, если автомобиль только куплен и владелец едет его регистрировать. Эту страховку называют транзитной. Кроме того, можно ограничить периоды использования транспортного средства, начиная с трех месяцев. То есть минимально полис должен действовать три месяца. Такая страховка называется сезонной", - говорит Антон Алферов.Как рассчитать ОСАГОСуществует формула для расчетов стоимости автострахования:Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КС x КН, где:"Самостоятельно правильно рассчитать ОСАГО довольно сложно, стоимость полиса зависит от базовой ставки, которая в разных компаниях варьируется, и ряда коэффициентов. Большинство маркетплейсов и сайтов страховых компаний позволяют это сделать, но не гарантируют правильность расчета. Например, если какой то из коэффициентов "поплыл" по техническим причинам или из-за неверного ввода данных, пользователь может этого не заметить и продолжить оформление. Впоследствии может получиться так, что страховая компания аннулирует этот договор по причине "предоставления недостоверных данных в момент заключения договора страхования" (такое основание предусмотрено законом). Человек может узнать об этом в неподходящий момент, например, после ДТП. Будьте внимательны при оформлении ОСАГО, а лучше обратитесь к профессионалам", - советует Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.Способы сэкономитьНаиболее простым способом экономии является покупка полиса с ограниченным перечнем водителей. Он всегда дешевле, чем тот, где не указано, кто именно будет сидеть за рулем автомобиля."Вторым и зачастую самым эффективным вариантом является использование агрегаторов для покупки полиса ОСАГО. Там можно посмотреть предложения множества компаний, быстро их сравнить и выбрать то, которое вам подходит больше всего", - советует Елена Перфильева.Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, относит к способам экономии также безаварийное вождение, строгое соблюдение положений договора ОСАГО и использование льготных программ при оформлении КАСКО и ОСАГО одновременно."Самым очевидным способом экономии считается безаварийность. За нее водители получают так называемый класс бонус-малус (КБМ). Отсутствие аварий из года в год делает полис дешевле. Кроме того, страховщики теперь могут устанавливать базовую ставку, опираясь на внутренние факторы, которые, по их мнению, влияют на потенциальный размер ущерба и степень страхового риска. Аккуратные водители, не имеющие штрафов за серьезные нарушения, могут рассчитывать на ставку ниже, чем лихачи. Помимо прочего, можно разделить оплату полиса по времени, оформив сезонную страховку. Здесь главное не забыть продлить период страхования", - советует Антон Алферов."Однако в погоне за низкими ценами надо иметь в виду, что любое искажение вводимых данных, приводящее к понижению стоимости полиса (например, указание менее "дорогого" региона использования ТС или заниженной мощности двигателя), чревато расторжением договора с удержанием всех денег клиента”, - предупреждает Виталий Федоренков.Как проверить ОСАГОПроверить полис ОСАГО можно:Как не стать жертвой мошенниковНеобходимо выбирать официальные представительства надежных страховых компаний, проверяя наличие у них лицензии на ОСАГО."У страховщика должна быть действующая лицензия на страхование, которую можно увидеть на РСА. При оформлении электронного полиса проверяйте адрес сайта (мошенники создают сайты-двойники)", - объясняет Дмитрий Матвеев, генеральный директор в компании "Мой Автопрокат".У агента или брокера нужно проверить наличие доверенности от страховщика, страховой брокер должен иметь еще и лицензию ЦБ."Если кто-то обещает акцию, скидку или специальное предложение на ОСАГО в честь чёрной пятницы, киберпонедельника и иных акций, смело разворачивайтесь, закрывайте сайт, кладите трубку. Специальных предложений на этот вид страхования нет. Закон действует круглосуточно и круглогодично, без выходных и перерывов на обед", - говорит Антон Алферов.Действия при ДТПДействия водителей при аварии регламентированы п.2.5 – 2.6.1. Правил дорожного движения."ДТП может быть оформлено с участием сотрудников ГИБДД или без них по европротоколу. Без инспекторов можно оформлять ДТП если: пострадали только два автомобиля, застрахованы оба водителя, ущерб не превышает 100 000 рублей (через приложение “Помощник ОСАГО” – 400 000 рублей), между автолюбителями нет разногласий", - объясняет Орест Мацала, ведущий юрист Европейской юридической службы."При ДТП следует тщательно ознакомиться с документами виновника аварии, проверить наличие полиса ОСАГО. Затем для получения выплаты потерпевший должен обратиться с заявлением в свою страховую компанию и предоставить необходимые бумаги. В течение 30 дней заявление рассматривается и в случае положительного ответа от страховой компании через 20 календарных дней автовладелец получит выплаты по полису ОСАГО", - рассказывает Сергей Захаров.Возмещение ущерба по ОСАГОСтраховая компания обязана организовать ремонт поврежденного автомобиля на СТО или заключить соглашение о денежной выплате взамен ремонта.Ремонт автомобиляДля легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, эта форма принята в РФ с 2017 года как основная. Страховщики отправляют пострадавшие машины на свои партнерские СТО."Если пострадал новый автомобиль (не старше двух лет), его должны направить к официальному дилеру. Плюсы: ставят только новые запчасти, дают гарантию, срок ремонта – не более 30 дней. Минусы: качество запчастей никак не проверить, ценник на них и работы у СТО завышен", - говорит Дмитрий Матвеев.В течение 20 дней (за исключением нерабочих праздничных) страховая должна выдать направление на ремонт в котором, как правило, прописывается срок его действия. Далее потерпевший обращается в СТО с этим документом. Орест Мацала отмечает, что срок принятия автомобиля на Станции технического обслуживания не регламентирован, в связи с чем следует ориентироваться на 7 дней (ст.314 ГК РФ). После принятия автомобиля в СТО начинают исчисляться 30 дней ремонта (ст.12 ФЗ №40).ДеньгамиПо словам Ореста Мацалы, денежная выплата вместо ремонта производится в следующих случаях:"Если после аварии автомобиль оказался полностью уничтожен, размер выплаты будет равен действительной его стоимости на день ДТП за вычетом стоимости годных остатков. Под полной гибелью машины понимаются случаи, при которых ремонт уже невозможен (либо цена ремонта равна цене автомобиля на дату страхового случая или превышает её)", - объясняет Антон Алферов."Сотрудники страховых компаний очень любят предлагать деньги вместо ремонта как великую милость и невиданную лояльность, якобы все едут на какие-то СТО, где им как попало ремонтируют машины, но "только для вас" есть "уникальная возможность" получить деньги, да, немного меньше, чем вам бы хотелось, но это деньги. Как правило, это связано с тем, что страховая компания по каким-то причинам не может отремонтировать автомобиль. Не советую водителям поддаваться на подобные уловки", - предупреждает Алексей Поляков.Отказ от возмещения ущербаСтраховая может отказать в возмещении ущерба, если срок действия ОСАГО истек. Отсутствие полного пакета документов у потерпевшего не является препятствием для возмещения ущерба, страховая компания вправе самостоятельно запросить недостающие бумаги.Изменения в 2023 году15 июля 2023 года вступили в силу изменения в закон об обязательном автостраховании. Автовладельцы могут оформлять ДТП по европротоколу в онлайн-формате через личный кабинет на "Госуслугах" или и через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Возможность оформления в офисе страховой компании также сохранится. А компенсацию ущерба можно получить теперь как банковским, так и почтовым переводом, выдача наличных страховыми компаниями отменена.Госдума приняла закон о краткосрочных полисах ОСАГО, теперь оформлять полис обязательного страхования можно даже на день.

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осаго, авто, россия, общество