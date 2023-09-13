ОСАГО в 2026 году: новые правила и тарифы, как выгодно оформить полис

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности. Как оформить и самостоятельно рассчитать стоимость полиса, чем отличается страховка ОСАГО от КАСКО, на какую выплату может рассчитывать автовладелец, если автомобиль не подлежит восстановлению, — в материале РИА Новости.

Что такое ОСАГО

ОСАГО — это вид страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Аббревиатура ОСАГО расшифровывается как обязательное страхование автогражданской ответственности. Его главная задача — гарантировать компенсацию ущерба пострадавшим, если водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

По общему правилу действующий полис ОСАГО должен иметь каждый собственник транспортного средства, допущенного к участию в дорожном движении. Требование распространяется как на физических лиц, так и на организации, владеющие автомобилями.

Обязательное страхование регламентируется следующими документами:

В 2026 году лимиты страховых выплат остаются прежними: до 400 000 рублей за ущерб имуществу каждого потерпевшего и до 500 000 рублей — за вред жизни или здоровью. Несмотря на обсуждение возможного увеличения выплат, действующие нормы пока не изменились.

Важно учитывать, что ОСАГО не компенсирует ремонт автомобиля виновника аварии. Для защиты собственного транспортного средства оформляют полис КАСКО, тогда как ОСАГО покрывает только ответственность перед третьими лицами.

Зачем нужен полис ОСАГО

ОСАГО является обязательным для большинства владельцев транспортных средств. Без действующего полиса эксплуатация автомобиля на дорогах общего пользования запрещена и влечет административное наказание. За отсутствие страховки предусмотрен штраф 800 рублей, а если автомобилем управляет водитель, не вписанный в полис, — 500 рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа увеличивается и составляет от 3 000 до 5 000 рублей. Помимо штрафов, отсутствие ОСАГО означает, что при аварии виновнику придется компенсировать ущерб потерпевшим за собственный счет.

Вместе с тем законодательство устанавливает ряд исключений. Страховка не требуется для транспортных средств, конструктивная скорость которых не превышает 20 км/ч, отдельных категорий военной техники, автомобилей с иностранной регистрацией при наличии международного страхового покрытия, а также техники, не предназначенной для эксплуатации на дорогах общего пользования или не подлежащей государственной регистрации. Не оформляется ОСАГО и на прицепы к легковым автомобилям физических лиц.

Отдельно стоит отметить изменения, действующие в 2026 году. После покупки автомобиля использовать его без оформленного полиса ОСАГО нельзя — прежний десятидневный срок для оформления страховки отменен, поэтому полис должен быть оформлен до первой поездки.

Что покрывает ОСАГО при ДТП

При наступлении страхового случая по ОСАГО возмещение может предоставляться в двух формах:

натуральной (ремонт автомобиля);

денежной (страховая выплата).

Для легковых автомобилей физических лиц преимущественно применяется натуральная форма — страховая компания организует восстановительный ремонт на станции технического обслуживания, с которой сотрудничает. Если автомобилю не исполнилось двух лет, ремонт обычно проводится у официального дилера с использованием новых запасных частей.

Денежная выплата допускается только в предусмотренных законом ситуациях. Она возможна при полной гибели автомобиля, смерти потерпевшего, причинении тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью (если выбрана денежная форма возмещения), а также когда стоимость ремонта превышает установленный лимит страхового покрытия и потерпевший не согласен оплачивать разницу. Кроме того, компенсацию можно получить, если страховая компания не организовала ремонт на станции технического обслуживания (СТО), расположенной в пределах 50 км от места происшествия или места жительства потерпевшего, и не обеспечила перевозку автомобиля.

При ремонте стоимость новых деталей определяется без учета их износа. Если же выплачивается денежная компенсация, размер возмещения рассчитывается по единой методике Банка России с учетом износа комплектующих, что может заметно уменьшить итоговую сумму.

Заявление о страховом возмещении рассматривается в течение 20 календарных дней (без учета нерабочих праздничных дней). После передачи автомобиля на СТО ремонт должен быть выполнен не позднее 30 рабочих дней. За нарушение установленных сроков предусмотрена неустойка: 1% от суммы страхового возмещения за каждый день просрочки направления на ремонт и 0,5% — за каждый день задержки завершения ремонта.

В каких случаях ОСАГО не покрывает ущерб

Закон предусматривает ситуации, когда страховая компания может отказать в страховом возмещении либо после выплаты потерпевшему предъявить виновнику регрессное требование — взыскать выплаченные средства. Регресс применяется не автоматически: сначала страховщик компенсирует ущерб потерпевшей стороне, а затем, при наличии законных оснований, вправе обратиться с требованием к виновнику ДТП.

Основаниями для регресса являются управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, оставление места ДТП, управление без водительского удостоверения либо с просроченными правами, а также использование автомобиля вне периода, указанного в полисе, а также при сообщении ложных сведений при оформлении страховки, если из-за этого была уменьшена страховая премия. Еще одним основанием является нарушение правил оформления европротокола, когда виновник ремонтирует или утилизирует автомобиль либо не предоставляет его на осмотр страховщику в течение 15 дней после ДТП.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об ОСАГО" страховая защита не распространяется на происшествия, произошедшие во время учебной езды на специальных площадках, автодромах или при проведении съемок фильмов. Ответственность в подобных ситуациях возлагается на организаторов таких мероприятий.

Кроме того, ОСАГО покрывает только вред, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. Повреждения автомобиля вследствие падения льда или снега, вандализма, а также происшествия на парковке, автомойке или в автосервисе не признаются страховыми случаями по этому виду страхования.

Изменения ОСАГО в 2026 году: новые правила расчета

Система обязательного страхования постоянно совершенствуется. Основная цель последних изменений заключается не столько в увеличении стоимости полисов, сколько в более точном распределении страховых рисков между различными категориями водителей.

Важно! Информация в этом разделе актуализирована с учетом изменений ОСАГО, действующих в 2026 году, включая применение действующих тарифных коридоров Банка России, коэффициентов расчета и современных цифровых сервисов.

Страховые компании получили больше возможностей учитывать персональные факторы — водительский стаж, коэффициент бонус-малус (КБМ), регион эксплуатации автомобиля и другие параметры. Благодаря этому аккуратные водители могут рассчитывать на более выгодные предложения.

Продолжается внедрение системы автоматического контроля наличия ОСАГО с использованием дорожных камер. После завершения объединения баз ГИБДД и Российского союза автостраховщиков комплексы смогут проверять наличие полиса без остановки автомобиля. На середину 2026 года технология проходит тестирование, а массовый запуск автоматической фиксации нарушений ожидается в октябре. При этом законодательство предусматривает ограничение: за отсутствие полиса одному автомобилю смогут назначать не более одного штрафа в сутки.

Развиваются и электронные сервисы. Оформить ДТП по европротоколу можно полностью онлайн через приложение "Госуслуги Авто" или портал Госуслуг, что позволяет быстрее передать документы страховщику и ускорить урегулирование страхового случая. Денежное возмещение, как и прежде, перечисляется безналичным способом на банковский счет получателя.

Существенные изменения затронули и порядок расчета выплат. С 11 июля 2026 года действует Указание Банка России № 7352-У , изменившее правила определения стоимости ремонта. При расчетах исключаются слишком дешевые аналоги запчастей, если их цена более чем на 70% ниже стоимости оригиналов. Кроме того, расходные материалы теперь оцениваются по розничной стоимости, а цена одноразовых комплектующих полностью включается в смету ремонта.

Тарифный коридор ОСАГО в 2026 году: как формируется цена полиса

Цена полиса ОСАГО формируется по единой методике, однако итоговая сумма может различаться в зависимости от страховой компании. Основа расчета — базовый тариф, который страховщик устанавливает в пределах коридора, утвержденного Банком России, а затем применяет предусмотренные законом коэффициенты.

Тарифный коридор представляет собой минимальную и максимальную базовую ставку, разрешенную Банком России для конкретной категории транспортных средств. Государство определяет допустимые границы стоимости, а страховая компания уже внутри этих границ оценивает риск конкретного клиента и выбирает базовый тариф.

На итоговую цену влияют несколько основных коэффициентов.

КТ (территориальный коэффициент) — зависит от региона регистрации владельца автомобиля. В субъектах с высокой аварийностью и интенсивным движением полис обычно обходится дороже.

— зависит от региона регистрации владельца автомобиля. В субъектах с высокой аварийностью и интенсивным движением полис обычно обходится дороже. КБМ (бонус-малус) — отражает страховую историю водителя. За безаварийную езду предоставляется скидка, максимальный размер которой достигает 54% (КБМ — 0,46). При ДТП по вине водителя коэффициент увеличивается. Пересчет КБМ производится один раз в год — 1 апреля.

— отражает страховую историю водителя. За безаварийную езду предоставляется скидка, максимальный размер которой достигает 54% (КБМ — 0,46). При ДТП по вине водителя коэффициент увеличивается. Пересчет КБМ производится один раз в год — 1 апреля. КВС (возраст и стаж) — чем моложе водитель и меньше его опыт, тем выше стоимость страховки. Если в полис включено несколько человек, применяется наибольший коэффициент.

— чем моложе водитель и меньше его опыт, тем выше стоимость страховки. Если в полис включено несколько человек, применяется наибольший коэффициент. КО (ограничение списка водителей) — полис с ограниченным числом допущенных водителей стоит дешевле. В 2026 году коэффициент составляет 1 для ограниченного списка, 3,16 — для физических лиц с неограниченным полисом и 1,97 — для юридических лиц.

Помимо обязательных коэффициентов страховые компании могут учитывать и индивидуальные параметры риска, например модель автомобиля, частоту страховых обращений и отдельные сведения о нарушениях правил дорожного движения.

Территориальные коэффициенты ОСАГО: где полис подорожает или подешевеет

Территориальный коэффициент (КТ) — один из ключевых параметров при расчете стоимости ОСАГО. Он определяется по месту постоянной регистрации собственника автомобиля.

На стоимость ОСАГО влияет множество факторов:

плотность автомобильного потока;

количество зарегистрированных ДТП;

стоимость ремонта автомобилей;

уровень мошенничества в страховой сфере;

размер средних страховых выплат.

В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах коэффициент обычно выше из-за интенсивного движения и повышенной аварийности. В небольших городах и сельской местности КТ ниже, что позволяет снизить стоимость страховки.

Однако изменить коэффициент можно только после официальной смены регистрации. Использование неверных сведений о месте регистрации может привести к проблемам при рассмотрении страхового случая. Если страховщик выявит расхождения в данных, это может стать основанием для отказа в страховом возмещении в случаях, предусмотренных законодательством.

После смены регистрации желательно своевременно сообщить об этом страховой компании и внести изменения в документы на автомобиль и полис. Это поможет избежать ошибок в расчете страховой премии и последующих споров.

Как рассчитывается стоимость ОСАГО

Расчет стоимости полиса кажется сложным только на первый взгляд. На практике итоговая цена складывается из базовой ставки и нескольких коэффициентов, каждый из которых отражает определенный страховой риск.

Стоимость полиса ОСАГО можно рассчитать самостоятельно на сайте страховой компании или через онлайн-агрегаторы. Для этого используется следующая формула:

Стоимость = Базовая ставка × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС × КП

Каждый показатель имеет собственное значение:

КТ — территориальный коэффициент;

КБМ — коэффициент бонус-малус;

КВС — коэффициент возраста и стажа;

КО — коэффициент ограничения по числу водителей;

КМ — коэффициент мощности двигателя;

КС — коэффициент срока использования автомобиля.

КП — коэффициент срока действия договора. Используется для договоров с сокращенным сроком действия, транзитных полисов и некоторых автомобилей, зарегистрированных за пределами России. Для годового ОСАГО этот коэффициент не применяется.

Практика показывает, что на итоговую стоимость чаще всего оказывают влияние четыре фактора:

водительский стаж;

возраст водителя;

история безаварийного вождения;

регион регистрации автомобиля.

Остальные коэффициенты также учитываются, однако их влияние обычно менее заметно.

Пример. Молодой водитель 25 лет со стажем три года, зарегистрированный в Москве и имеющий КБМ 0,95, обычно заплатит за полис больше. Водитель 45 лет со стажем 20 лет, КБМ 0,46 и регистрацией в регионе с низким территориальным коэффициентом, напротив, сможет существенно сэкономить. Разница в стоимости полиса между такими случаями нередко достигает нескольких десятков тысяч рублей.

Как оформить ОСАГО: пошаговая инструкция

Оформить полис ОСАГО сегодня можно всего за несколько минут. Большинство страховщиков позволяют заключить договор полностью онлайн, а сведения автоматически передаются в единую информационную систему НСИС. При этом электронный и бумажный полисы имеют одинаковую юридическую силу.

Перед заполнением заявления желательно заранее проверить документы. Неточности в VIN-коде, водительском удостоверении или личных данных могут вызвать сложности при внесении изменений или последующем урегулировании страхового случая.

Какие документы нужны:

паспорт страхователя;

ПТС или выписку из электронного ПТС;

СТС (если автомобиль зарегистрирован);

водительские удостоверения всех лиц, допущенных к управлению при ограниченном полисе.

Если транспортное средство еще не зарегистрировано, вместо СТС обычно предъявляют договор купли-продажи либо другой документ, подтверждающий право собственности.

Получить полис можно несколькими способами:

в офисе страховой компании;

на официальном сайте страховщика, оформив электронный полис (е-ОСАГО);

через официальные финансовые маркетплейсы, позволяющие сравнить предложения разных компаний.

Порядок оформления

Подготовить необходимые документы. Заполнить сведения о собственнике и транспортном средстве. Проверить рассчитанные коэффициенты, особенно КБМ. После замены водительского удостоверения или смены фамилии стоит убедиться, что скидка за безаварийность отображается корректно. Сравнить предложения нескольких страховых компаний. Оплатить полис. Получить электронный или бумажный экземпляр полиса. Проверить сведения о полисе через базу НСИС.

Распространенные ошибки:

неверный регион регистрации;

ошибочно указанная мощность двигателя;

ошибки в VIN или госномере;

старые данные водительского удостоверения;

некорректный КБМ;

ошибки в персональных данных владельца.

После получения полиса рекомендуется сразу сверить всю информацию. Исправление ошибок на этом этапе обычно проходит значительно проще, чем после возникновения страхового случая.

Как сэкономить на ОСАГО

Существует несколько способов оформить ОСАГО дешевле без нарушения закона.

Сохранять безаварийный стиль вождения. За каждый год без ДТП по вине водителя увеличивается скидка по КБМ, тогда как аварии приводят к росту стоимости страховки.

За каждый год без ДТП по вине водителя увеличивается скидка по КБМ, тогда как аварии приводят к росту стоимости страховки. Оформить полис с ограниченным списком водителей. Обычно такой вариант дешевле, чем страховка без ограничений. Однако если среди допущенных к управлению есть водитель с высоким КБМ или коэффициентом возраста и стажа (КВС), полис без ограничений иногда оказывается выгоднее. Перед оформлением стоит сравнить стоимость обоих вариантов.

Обычно такой вариант дешевле, чем страховка без ограничений. Однако если среди допущенных к управлению есть водитель с высоким КБМ или коэффициентом возраста и стажа (КВС), полис без ограничений иногда оказывается выгоднее. Перед оформлением стоит сравнить стоимость обоих вариантов. Оформить полис с ограниченным периодом эксплуатации. Это позволяет сократить расходы, если транспорт используется несколько месяцев в году. В остальных случаях годовой договор нередко оказывается выгоднее.

Это позволяет сократить расходы, если транспорт используется несколько месяцев в году. В остальных случаях годовой договор нередко оказывается выгоднее. Сравнивать предложения разных страховых компаний. Поскольку базовые ставки устанавливаются в пределах тарифного коридора Банка России, стоимость ОСАГО у разных страховщиков может заметно различаться.

А вот экономить за счет недостоверных данных не стоит. Ошибочные сведения о месте регистрации, мощности двигателя или лицах, допущенных к управлению, могут создать серьезные проблемы при рассмотрении страхового случая и привести к неблагоприятным правовым последствиям.

Как проверить полис ОСАГО

Полис ОСАГО содержит следующую информацию:

название, серия документа;

сроки начала и окончания пользования полисом;

сведения о владельце, страхователе и страховой компании, которая оказывает услуги;

марка транспортного средства, регистрационные данные;

перечень лиц, дополнительно допущенных к управлению ТС, если таковые имеются;

размер страховой премии;

дата заключения договорных отношений между владельцем ТС и страховщиком.

Наиболее достоверная проверка выполняется через Национальную страховую информационную систему (НСИС), которая ведет единую базу договоров ОСАГО. Проверка доступна по серии и номеру полиса, а также по VIN, государственному номеру, номеру кузова или шасси. В результате отображается статус договора и основные сведения о страховании.

Информация о действующем полисе также отображается в приложении "Госуслуги Авто" и личном кабинете на Госуслугах после передачи данных страховщиком в НСИС.

При покупке электронного полиса следует соблюдать осторожность. Мошенники нередко создают сайты, внешне похожие на страницы известных страховых компаний. Чтобы избежать покупки поддельного документа, рекомендуется проверять адрес сайта и оформлять страховку только через официальные сервисы.

Как избежать мошенников

При оформлении полиса через интернет следует соблюдать несколько простых правил.

Проверять адрес сайта страховой компании.

Не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений.

Не доверять предложениям приобрести ОСАГО с крупной скидкой.

Проверять наличие действующей лицензии страховщика.

После оформления обязательно проверить полис в базе НСИС.

Нужно ли возить полис ОСАГО с собой?

Если договор ОСАГО оформлен в электронном виде, достаточно показать полис на экране смартфона. Сотрудники ГИБДД могут проверить его действительность через государственные информационные системы. Для бумажного полиса правило остается прежним: при себе должен находиться оригинал документа.

На практике многие водители дополнительно сохраняют PDF-файл полиса или возят с собой его распечатку. Хотя закон этого не требует, такая мера может оказаться полезной при оформлении аварии или временных технических сбоях.

Нужен ли полис ОСАГО при регистрации автомобиля в ГИБДД

При постановке автомобиля на учет полис ОСАГО больше не требуется. Это правило действует с марта 2025 года и распространяется как на новые автомобили, так и на транспортные средства, сменившие собственника.

После покупки автомобиля новый владелец обязан оформить собственный договор ОСАГО до начала эксплуатации машины. Полис прежнего собственника использовать нельзя, а неиспользованную часть страховой премии прежний владелец вправе вернуть после расторжения договора.

Что делать при ДТП по ОСАГО

После дорожно-транспортного происшествия важно сохранять спокойствие и соблюдать установленный порядок действий. Ошибки, допущенные сразу после аварии, способны осложнить оформление страхового случая и получение выплаты.

После столкновения рекомендуется:

остановить автомобиль и, если это возможно, сохранить его положение до фиксации обстоятельств происшествия; включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями ПДД; убедиться в отсутствии пострадавших либо вызвать скорую помощь при необходимости; сфотографировать автомобили, повреждения, дорожную ситуацию, разметку, знаки, следы торможения и государственные регистрационные номера; определить, подходит ли ситуация для оформления европротокола, либо обратиться к сотрудникам ГИБДД; уведомить страховую компанию о наступлении страхового случая.

До осмотра автомобиля страховщиком не рекомендуется начинать ремонт или самостоятельно устранять повреждения.

Оформление ДТП без участия сотрудников полиции возможно только при соблюдении всех предусмотренных законом условий:

в происшествии участвуют два транспортных средства;

отсутствуют пострадавшие;

вред причинен только автомобилям;

оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО;

нет споров о причинах ДТП, виновнике и характере повреждений;

предполагаемая сумма ущерба не превышает установленного лимита.

Электронное оформление извещения через официальные сервисы позволяет быстрее передать сведения страховой компании и сократить объем бумажного документооборота.

Как получить выплату по ОСАГО

После оформления ДТП необходимо обратиться в страховую компанию и предоставить документы. Чем быстрее подано заявление, тем раньше начнется рассмотрение страхового случая.

Обычно страховщик запрашивает:

заявление о страховом возмещении;

паспорт заявителя;

СТС или ПТС;

извещение о ДТП (при бумажном оформлении);

документы ГИБДД (если ДТП оформлялось с участием инспекторов);

банковские реквизиты.

При необходимости страховая компания может запросить дополнительные документы, предусмотренные законом.

После получения документов страховщик организует осмотр автомобиля или независимую экспертизу (обычно в течение пяти рабочих дней), затем определяет размер ущерба и форму возмещения — ремонт или денежную выплату. Решение по заявлению принимается в течение 20 календарных дней (без учета нерабочих праздничных дней) после получения полного комплекта документов.

Отказ допускается только по основаниям, предусмотренным законом, например если случай не признается страховым или представлены недостоверные сведения.

Если страховая занизила выплату, в этом случае рекомендуется:

получить письменное решение страховщика; провести независимую экспертизу; направить досудебную претензию; обратиться к финансовому уполномоченному; при необходимости подать иск в суд.

Штрафы за отсутствие ОСАГО

Если водитель управляет автомобилем без действующего полиса ОСАГО, ему грозит штраф 800 рублей. Нарушение может фиксироваться неоднократно, но повторный штраф в течение одних суток не назначается. Задержание или эвакуация автомобиля за отсутствие страховки законодательством не предусмотрены.

В чем разница между ОСАГО и КАСКО

Несмотря на широкую известность обеих программ страхования, многие автомобилисты до сих пор путают их назначение. На самом деле ОСАГО и КАСКО решают совершенно разные задачи и не заменяют друг друга. ОСАГО защищает ответственность водителя перед окружающими, а КАСКО — его собственный автомобиль.

Разница между ОСАГО и КАСКО Критерий ОСАГО КАСКО Обязательность Обязательно по закону Добровольно Что застраховано Гражданская ответственность Сам автомобиль Кто получает выплату Потерпевший Владелец автомобиля Покрытие Ущерб третьим лицам Повреждение, угон, полная гибель и другие риски по договору Стоимость Рассчитывается по правилам Банка России Определяется страховщиком

Если автомобиль имеет значительный возраст, а владелец готов самостоятельно нести риск его повреждения, обязательного страхования зачастую достаточно для соблюдения требований закона. Однако при этом водитель должен понимать, что ремонт собственного автомобиля после ДТП по его вине придется оплачивать самостоятельно.

Добровольное страхование особенно востребовано для новых автомобилей, машин, приобретенных в кредит, а также дорогостоящих транспортных средств. КАСКО позволяет получить компенсацию не только после ДТП, но и при угоне, стихийных бедствиях, падении предметов, противоправных действиях третьих лиц и других рисках, предусмотренных договором.

Часто задаваемые вопросы об ОСАГО

Сколько стоит ОСАГО в 2026 году?

Единой стоимости не существует. Цена рассчитывается индивидуально с учетом базовой ставки страховщика, коэффициента бонус-малус (КБМ), территориального коэффициента (КТ), возраста и стажа водителя, мощности двигателя и других факторов. Поэтому стоимость полиса может отличаться в несколько раз даже у владельцев похожих автомобилей.

Можно ли ездить без ОСАГО 10 дней после покупки автомобиля?

Нет, нельзя. Законодательство не предусматривает такой отсрочки. После 1 марта 2025 года пункт о 10 днях на оформление ОСАГО после покупки авто из закона исключили. Передвигаться на автомобиле без действующего полиса запрещено с первого дня.

Можно ли оформить ОСАГО полностью онлайн?

Да. Электронный полис ОСАГО (е-ОСАГО) обладает такой же юридической силой, как и бумажный документ. После заключения договора сведения автоматически передаются в единую информационную систему ОСАГО.

Как проверить, действителен ли полис ОСАГО?

Проверить полис можно на сайте НСИС по номеру документа, VIN-коду или госномеру автомобиля. Также проверка доступна через приложение "Госуслуги Авто".

Что делать, если страховая компания занизила выплату?

Необходимо запросить письменное решение страховщика, при необходимости провести независимую экспертизу и воспользоваться предусмотренными законом механизмами защиты прав, включая обращение к финансовому уполномоченному и в суд.

Как узнать свой коэффициент бонус-малус?

Проверить действующее значение КБМ можно через официальный сервис Национальной страховой информационной системы (НСИС). Если обнаружена ошибка, следует обратиться к страховщику для ее исправления.

Что делать, если виновник ДТП не имеет ОСАГО?

В такой ситуации ущерб, как правило, взыскивается непосредственно с виновника происшествия. Если добровольно компенсировать убытки он отказывается, потерпевший вправе обратиться в суд.

Можно ли вернуть часть стоимости полиса?