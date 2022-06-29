https://ria.ru/20220629/doverennost-1798966542.html

Способы проверки доверенности: как узнать подлинность документа

Проверка доверенности на подлинность и действительность онлайн

Способы проверки доверенности: как узнать подлинность документа

Проверка доверенности, оформленной у нотариуса или в простой письменной форме, позволит избежать неприятных сюрпризов и гарантировать правовую безопасность... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:53

2022-06-29T12:53

2022-06-29T12:53

россия

общество

федеральная нотариальная палата

европейская юридическая служба

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Проверка доверенности, оформленной у нотариуса или в простой письменной форме, позволит избежать неприятных сюрпризов и гарантировать правовую безопасность. Реестр данных ведет Федеральная нотариальная палата. Как проверять доверенность на подлинность и действительность онлайн на сайте по реквизитам или QR-коду, где искать информацию о письменных доверенностях – в материале РИА Новости.Проверка доверенностиПроверка доверенности на подлинность возможна несколькими способами. Если она заверена нотариально, заинтересованному лицу доступна проверка онлайн с помощью сервиса Федеральной нотариальной палаты. А чтобы узнать, действительна ли доверенность, совершенная в простой письменной форме, рекомендуется проверить:Для чего проверять"Согласно ст. 185 ГК РФ доверенность – документ, дающий полномочия на представительство перед третьими лицами. Зачастую доверенное лицо может распоряжаться имуществом доверителя, представлять его законные интересы в суде и прочее. Из-за того, что по доверенности могут заключаться многие разновидности сделок, мошенничество в данной сфере – распространенное явление. Также нельзя исключать фактор невнимательности одной из сторон", – говорит юрист Екатерина Макаренко.В связи с этим перед заключением сделок по доверенности необходимо проверить подлинность документа, срок действия, а также не отозвана ли доверенность по инициативе доверителя. Это позволит снизить или исключить возможные риски при совершении сделки. "Например, Верховный суд РФ в Определении от 03.04.2018 N 2-КГ18-1 указал, что в случае признания доверенности недействительной совершенный по ней договор купли-продажи также будет признан недействительным, что может повлечь истребование квартиры от добросовестного покупателя", – отмечает Валентин Лупу, юрист Европейской Юридической Службы.Виды доверенностей"По общему правилу действующее российское законодательство требует обязательной письменной формы доверенности, т.е. устное уполномочивание другого лица не имеет юридической силы, даже если оно записано на диктофон", – говорит Яков Булут, адвокат МГКА "Бюро адвокатов "Де-юре". Хотя, например, в суде полномочия представителя могут быть также определены в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания.При этом письменные доверенности подразделяются на:"Нотариальные доверенности могут быть выданы на совершение любых действий, в том числе с имуществом и правами на него. Документы, выданные в простой письменной форме, могут содержать в себе любые полномочия, не связанные с затрагиванием прав доверителя на свое имущество", – поясняет Владимир Фурта, юрист "Единого центра защиты", член Ассоциации юристов России.Эксперты уточняют, что согласно п. 2 ст. 185.1 ГК РФ к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности военнослужащих, удостоверенные начальниками соответствующих частей, в которых они проходят военную службу, или начальниками медицинских учреждений, в случае нахождения пациентов на лечении, а также доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные руководителями соответствующих учреждений.Валентин Лупу дополняет, что согласно п. 1 ст. 188.1 ГК РФ для исполнения или обеспечения обязательств в предпринимательских отношениях может быть выдана безотзывная доверенность.Как проверятьПроверить нотариальную доверенность можно на сайте Федеральной нотариальной палаты и воспользоваться сервисом проверки по реквизитам, чтобы узнать, не была ли она отозвана. Там же можно проверить документы, выданные органами местного самоуправления и консульствами.На сайте ФНПФедеральная нотариальная палата ведет учет доверенностей, выданных нотариусами. Чтобы провести проверку по реквизитам, в соответствующие поля сервиса необходимо ввести:"Кроме того, с 29.12.2020 года согласно ст. 45.1 “Требования к нотариально оформляемому документу”,удостоверенный нотариусом документ на бумажном носителе, в частности, доверенность, должен иметь машиночитаемую маркировку, с помощью которой можно проверить его достоверность посредством единой информационной системы нотариата", – отмечает Валентин Лупу. Это специальный QR-код, в котором зашифрованы основные реквизиты документа:"QR-код невозможно продублировать или скопировать на другой документ. Такая технология полностью защищает от подделки нотариальные документы", – объясняет Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт". Проанализировать документ по QR-коду можно на сайте ФНП в разделе "Безопасная проверка QR на нотариальном документе".Проверка неудостоверенных доверенностейУчет доверенностей, совершенных в простой письменной форме ФНП не ведет. Однако, по словам Валентина Лупу, если ее отменяли у нотариуса, то такие сведения вносятся в Единую информационную систему нотариата и информация об отмене такой доверенности будет доступна в вышеуказанном онлайн-сервисе в разделе "Сведения об отмене доверенности, совершенной в простой письменной форме". Для проверки нужно указать:"Простую доверенность можно проверить, связавшись с выдавшим ее лицом. На практике это нередко влечет за собой задержки и затруднения. Любые возникшие сомнения – повод отложить сделку и проверить все данные доверенности максимально тщательно", - предостерегает Марина Шершнева.Простая письменная доверенность также может быть отменена посредством публикации соответствующего сообщения в уполномоченном СМИ, а именно в газете "Коммерсантъ". Яков Булут поясняет, что можно перейти на ее сайт в раздел "Поиск отмененных доверенностей" и указать реквизиты интересующей организации."Ввиду наличия в некоторых сообщениях опечаток и иных технических ошибок, при проверке доверенностей юридических лиц рекомендуется указывать сразу несколько реквизитов (например, наименование, ИНН и ОГРН)", – советует адвокат.Возможные трудности при проверкеВ некоторых случаях даже с использованием интернет-сервиса проверка доверенности не дает результатов. О причинах рассказала Марина Шершнева:В случае сомнений информация проверяется непосредственно у нотариуса (в органе местного самоуправления, консульстве).“Обращаясь за подтверждением доверенности в тюрьму, воинскую часть и другие учреждения, действия ответственных лиц которых приравниваются к нотариальным, рассчитывать приходится на целостность архива и сохранность информации о выданных доверенностях. Нередки случаи утери данных”, – говорит эксперт.

https://realty.ria.ru/20220415/doverennost-1783669436.html

https://realty.ria.ru/20220330/doverennost-1780728188.html

https://realty.ria.ru/20220421/notariat-1784700296.html

https://realty.ria.ru/20220527/uslugi-1791154093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, федеральная нотариальная палата, европейская юридическая служба