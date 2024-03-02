https://ria.ru/20240302/osago-1930618494.html

Водители получили право оформлять "короткий" полис ОСАГО

Водители получили право оформлять "короткий" полис ОСАГО - РИА Новости, 02.03.2024

Водители получили право оформлять "короткий" полис ОСАГО

Российские водители со 2 марта могут оформить "короткий" полис ОСАГО, действующий на срок от одного дня до трех месяцев. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T00:26

2024-03-02T00:26

2024-03-02T06:06

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские водители со 2 марта могут оформить "короткий" полис ОСАГО, действующий на срок от одного дня до трех месяцев.До 2 марта автовладельцы могли заключать договоры ОСАГО с ограниченным сроком использования автомобиля, но не менее трех месяцев в году. Закон о новом типе полисов, еще более краткосрочных, на срок от одного дня до трех месяцев, вступил в силу 2 марта. За прошлый год, по данным Банка России, обычные водители легковых автомобилей оформили 488 тысяч трехмесячных полисов.Как указывал Банк России, "короткие" договоры могут быть востребованы автовладельцами, редко использующими машины, - например, собственниками ретроавтомобилей, при временной передаче транспортного средства другому человеку, а также в иных жизненных ситуациях.Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.При этом страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора ОСАГО. Факторы установления таких коэффициентов они должны будут указывать в методике расчетов страховых взносов. Эта методика должна быть согласована с ЦБ РФ и представлена ему, чтобы регулятор мог отслеживать работу страховой компании, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Резкого взлета количества договоров страхования сразу после 2 марта мы не ожидаем — на рынке есть инертность", - сказал глава АО "Национальная страховая информационная система" Николай Галушин.

https://ria.ru/20240109/osago-1920367093.html

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россия, авто, николай галушин, центральный банк рф (цб рф), осаго, анатолий аксаков, госдума рф