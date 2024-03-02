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Водители получили право оформлять "короткий" полис ОСАГО - РИА Новости, 02.03.2024
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00:26 02.03.2024 (обновлено: 06:06 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/osago-1930618494.html
Водители получили право оформлять "короткий" полис ОСАГО
Водители получили право оформлять "короткий" полис ОСАГО - РИА Новости, 02.03.2024
Водители получили право оформлять "короткий" полис ОСАГО
Российские водители со 2 марта могут оформить "короткий" полис ОСАГО, действующий на срок от одного дня до трех месяцев. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T00:26
2024-03-02T06:06
россия
авто
николай галушин
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осаго
анатолий аксаков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские водители со 2 марта могут оформить "короткий" полис ОСАГО, действующий на срок от одного дня до трех месяцев.До 2 марта автовладельцы могли заключать договоры ОСАГО с ограниченным сроком использования автомобиля, но не менее трех месяцев в году. Закон о новом типе полисов, еще более краткосрочных, на срок от одного дня до трех месяцев, вступил в силу 2 марта. За прошлый год, по данным Банка России, обычные водители легковых автомобилей оформили 488 тысяч трехмесячных полисов.Как указывал Банк России, "короткие" договоры могут быть востребованы автовладельцами, редко использующими машины, - например, собственниками ретроавтомобилей, при временной передаче транспортного средства другому человеку, а также в иных жизненных ситуациях.Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.При этом страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора ОСАГО. Факторы установления таких коэффициентов они должны будут указывать в методике расчетов страховых взносов. Эта методика должна быть согласована с ЦБ РФ и представлена ему, чтобы регулятор мог отслеживать работу страховой компании, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Резкого взлета количества договоров страхования сразу после 2 марта мы не ожидаем — на рынке есть инертность", - сказал глава АО "Национальная страховая информационная система" Николай Галушин.
https://ria.ru/20240109/osago-1920367093.html
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россия, авто, николай галушин, центральный банк рф (цб рф), осаго, анатолий аксаков, госдума рф
Россия, Авто, Николай Галушин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОСАГО, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Водители получили право оформлять "короткий" полис ОСАГО

Российские водители со 2 марта могут оформить "короткий" полис ОСАГО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкCтраховой полис
Cтраховой полис - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские водители со 2 марта могут оформить "короткий" полис ОСАГО, действующий на срок от одного дня до трех месяцев.
До 2 марта автовладельцы могли заключать договоры ОСАГО с ограниченным сроком использования автомобиля, но не менее трех месяцев в году. Закон о новом типе полисов, еще более краткосрочных, на срок от одного дня до трех месяцев, вступил в силу 2 марта. За прошлый год, по данным Банка России, обычные водители легковых автомобилей оформили 488 тысяч трехмесячных полисов.
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Как указывал Банк России, "короткие" договоры могут быть востребованы автовладельцами, редко использующими машины, - например, собственниками ретроавтомобилей, при временной передаче транспортного средства другому человеку, а также в иных жизненных ситуациях.
Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.
При этом страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора ОСАГО. Факторы установления таких коэффициентов они должны будут указывать в методике расчетов страховых взносов. Эта методика должна быть согласована с ЦБ РФ и представлена ему, чтобы регулятор мог отслеживать работу страховой компании, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Резкого взлета количества договоров страхования сразу после 2 марта мы не ожидаем — на рынке есть инертность", - сказал глава АО "Национальная страховая информационная система" Николай Галушин.
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