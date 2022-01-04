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Врачи рассказали, как правильно восстановиться после праздников
Врачи рассказали, как правильно восстановиться после праздников - РИА Новости, 04.01.2022
Врачи рассказали, как правильно восстановиться после праздников
Восстановить организм после новогодних праздников помогут сбалансированное питание, прогулки и массаж, считают опрошенные РИА Новости врачи. Они рассказали, что РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T08:52
2022-01-04T08:53
общество
новый год
здоровье
андрей тяжельников
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Восстановить организм после новогодних праздников помогут сбалансированное питание, прогулки и массаж, считают опрошенные РИА Новости врачи. Они рассказали, что для возвращения в норму надо на время отказаться от алкоголя, сладостей и фастфуда, но ни в коем случае не переходить к голоданию.Новогодние каникулы - это пора соблазнов с обильными застольями и алкоголем, сбитым режимом сна, отсутствием физических активностей или же наоборот их переизбытком. Как отмечают врачи, все это стресс для организма.Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отмечает, что лучше во всем соблюдать меру, чтобы организму не пришлось восстанавливаться, но если все же не получилось, то надо определить степень ущерба для организма. По его словам, нарушения пищевого поведения негативно влияют на весь организм, проблемы могут возникнуть самые разные."Если до праздников вы придерживались диеты или питались более-менее сбалансированно, а на Новый год пошли в отрыв, набрав лишние килограммы, то необходимо восстановить привычный рацион, перейти на более легкое и менее калорийное меню, исключить сладкое и мучное, алкоголь, добавить физической активности", - рассказал Тяжельников.Он отметил, что последние приемы пищи должны быть не позднее трех часов до сна, тогда через какое-то время при наличии силы воли можно восстановиться."Если же вы чувствуете дискомфорт в ЖКТ, головные боли, разбитость, вялость, тошноту, то полезно провести более эффективные очищающие процедуры. Желательно перейти на дробное питание: пять-шесть раз в день маленькими порциями. Полезна разгрузочная диета на основе протертых нежирных супов, отваров, жидких каш, отварного нежирного мяса, а лучше птицы и рыбы", - заявил врач.Нужно исключить тяжелую пищу: жареное, солёности, маринованное, фастфуд, снеки, отмечает специалист. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, стойкое нарушение стула, рвота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит, развитие панкреатита и других патологий.Есть и обратная сторона медали: люди в праздники хотят успеть все и сразу, фанаты спорта устраивают себе ежедневные марафоны. Как отмечает Тяжельников, это может навредить организму при наличии хронических заболеваний или если нагрузка оказалась чрезмерной."Если вы чувствуете усталость, боль в мышцах, важно отдохнуть, но не лежа неделю на диване. Мышцы требуют для восстановления от двух до пяти дней. В это время можно позволить небольшие нагрузки в виде прогулок, упражнений на растягивание. Эффективны для восстановления массажные процедуры, прогревания в сауне, бане", - рассказал Тяжельников.По его словам, в меню следует включить продукты, богатые белком и аминокислотами. А в случае, если есть недомогание, боли в груди, одышка, нужно обратиться за консультацией к врачу.Наряду с перееданием еще одной распространенной проблемой в праздники может стать злоупотребление алкоголем. Как отмечает врач-гастроэнтеролог консультационно-диагностической поликлиники №121 департамента здравоохранения Москвы Ольга Кондратьева, именно после длинных каникул растет число алкогольных отравлений и заболеваний.Нарушения в работе печени можно заметить не сразу."Большая часть потребляемого алкоголя выводится через печень, которая его расщепляет. Во время этого процесса появляется токсичный для печени продукт – ацетальдегидрогеназа, который и разрушает орган. Печень способна восстанавливаться, но большинство алкогольных заболеваний печени на ранних стадиях протекают практически бессимптомно. Первые признаки поражения проявляются повышенной усталостью, нарушением сна, ухудшением состояния кожных покровов", - рассказала Кондратьева.По ее словам, как правило, на такие признаки не обращают внимания, списывая состояние на переутомление."Поэтому даже если вам кажется, что выпито немного, нужно предпринять меры для восстановления и очищения, чтобы предотвратить осложнения. Первое, что нужно сделать, это полностью прекратить прием алкоголя. Очень важно наладить правильное питание, включив в меню каши, легкие супы, приготовленные на пару блюда", - отметила эксперт.В рацион питания обязательно должны входить продукты, богатые антиоксидантами, это красные, оранжевые и зеленые фрукты и овощи. В целом, питаться нужно небольшими порциями пять-шесть раз в день."Необходимо исключить жирную, жареную, копченую и острую пищу. Голодание или монодиеты противопоказаны", - подчеркивает Кондратьева.Если состояние не улучшается и возникают подозрения о нарушении работы печени, следует обратиться к врачу. Специалист назначит диагностику для определения степени поражения печени. Заболевание можно установить только с помощью исследований: анализа крови, УЗИ."Лечение в зависимости от стадии заболевания включает обязательную детоксикацию, лекарственные препараты. Даже травяные отвары нужно употреблять только под контролем врача. Самолечение недопустимо", - указала гастроэнтеролог.Сбалансированное питание поможет не только восстановить организм, но и в целом укрепить иммунитет, что актуально в это время года, отмечает Тяжельников. Зимний рацион, по его словам, должен содержать более сытные и калорийные блюда - нужно добавить больше белковой пищи в меню: мясо, птица, рыба, яйца."Не пренебрегайте продуктами, богатыми витаминами и нужными микроэлементами. Это овощи, зелень, фрукты. В то же время стоит ограничить себя в сладостях и выпечке, содержащей трансжиры и быстрые углеводы, меньше употреблять сладких газированных напитков", - заявил Тяжельников.Очень полезны и сухофрукты. "В сухофруктах много клетчатки, минералов, микроэлементов, витаминов. Но не стоит лишь забывать, что в них много и сахара, поэтому нужна умеренность", - указал специалист.
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общество, новый год, здоровье, андрей тяжельников
08:52 04.01.2022 (обновлено: 08:53 04.01.2022)
 
Врачи рассказали, как правильно восстановиться после праздников

Врачи: для восстановления после праздников надо отказаться от алкоголя и фастфуда

© Depositphotos / lev dolgachovНовогоднее застолье
Новогоднее застолье - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Depositphotos / lev dolgachov
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Восстановить организм после новогодних праздников помогут сбалансированное питание, прогулки и массаж, считают опрошенные РИА Новости врачи. Они рассказали, что для возвращения в норму надо на время отказаться от алкоголя, сладостей и фастфуда, но ни в коем случае не переходить к голоданию.
Новогодние каникулы - это пора соблазнов с обильными застольями и алкоголем, сбитым режимом сна, отсутствием физических активностей или же наоборот их переизбытком. Как отмечают врачи, все это стресс для организма.
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Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отмечает, что лучше во всем соблюдать меру, чтобы организму не пришлось восстанавливаться, но если все же не получилось, то надо определить степень ущерба для организма. По его словам, нарушения пищевого поведения негативно влияют на весь организм, проблемы могут возникнуть самые разные.
"Если до праздников вы придерживались диеты или питались более-менее сбалансированно, а на Новый год пошли в отрыв, набрав лишние килограммы, то необходимо восстановить привычный рацион, перейти на более легкое и менее калорийное меню, исключить сладкое и мучное, алкоголь, добавить физической активности", - рассказал Тяжельников.
Он отметил, что последние приемы пищи должны быть не позднее трех часов до сна, тогда через какое-то время при наличии силы воли можно восстановиться.
"Если же вы чувствуете дискомфорт в ЖКТ, головные боли, разбитость, вялость, тошноту, то полезно провести более эффективные очищающие процедуры. Желательно перейти на дробное питание: пять-шесть раз в день маленькими порциями. Полезна разгрузочная диета на основе протертых нежирных супов, отваров, жидких каш, отварного нежирного мяса, а лучше птицы и рыбы", - заявил врач.
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Нужно исключить тяжелую пищу: жареное, солёности, маринованное, фастфуд, снеки, отмечает специалист. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, стойкое нарушение стула, рвота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит, развитие панкреатита и других патологий.
Есть и обратная сторона медали: люди в праздники хотят успеть все и сразу, фанаты спорта устраивают себе ежедневные марафоны. Как отмечает Тяжельников, это может навредить организму при наличии хронических заболеваний или если нагрузка оказалась чрезмерной.
"Если вы чувствуете усталость, боль в мышцах, важно отдохнуть, но не лежа неделю на диване. Мышцы требуют для восстановления от двух до пяти дней. В это время можно позволить небольшие нагрузки в виде прогулок, упражнений на растягивание. Эффективны для восстановления массажные процедуры, прогревания в сауне, бане", - рассказал Тяжельников.
По его словам, в меню следует включить продукты, богатые белком и аминокислотами. А в случае, если есть недомогание, боли в груди, одышка, нужно обратиться за консультацией к врачу.
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Наряду с перееданием еще одной распространенной проблемой в праздники может стать злоупотребление алкоголем. Как отмечает врач-гастроэнтеролог консультационно-диагностической поликлиники №121 департамента здравоохранения Москвы Ольга Кондратьева, именно после длинных каникул растет число алкогольных отравлений и заболеваний.
Нарушения в работе печени можно заметить не сразу.
"Большая часть потребляемого алкоголя выводится через печень, которая его расщепляет. Во время этого процесса появляется токсичный для печени продукт – ацетальдегидрогеназа, который и разрушает орган. Печень способна восстанавливаться, но большинство алкогольных заболеваний печени на ранних стадиях протекают практически бессимптомно. Первые признаки поражения проявляются повышенной усталостью, нарушением сна, ухудшением состояния кожных покровов", - рассказала Кондратьева.
По ее словам, как правило, на такие признаки не обращают внимания, списывая состояние на переутомление.
"Поэтому даже если вам кажется, что выпито немного, нужно предпринять меры для восстановления и очищения, чтобы предотвратить осложнения. Первое, что нужно сделать, это полностью прекратить прием алкоголя. Очень важно наладить правильное питание, включив в меню каши, легкие супы, приготовленные на пару блюда", - отметила эксперт.
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В рацион питания обязательно должны входить продукты, богатые антиоксидантами, это красные, оранжевые и зеленые фрукты и овощи. В целом, питаться нужно небольшими порциями пять-шесть раз в день.
"Необходимо исключить жирную, жареную, копченую и острую пищу. Голодание или монодиеты противопоказаны", - подчеркивает Кондратьева.
Если состояние не улучшается и возникают подозрения о нарушении работы печени, следует обратиться к врачу. Специалист назначит диагностику для определения степени поражения печени. Заболевание можно установить только с помощью исследований: анализа крови, УЗИ.
"Лечение в зависимости от стадии заболевания включает обязательную детоксикацию, лекарственные препараты. Даже травяные отвары нужно употреблять только под контролем врача. Самолечение недопустимо", - указала гастроэнтеролог.
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Сбалансированное питание поможет не только восстановить организм, но и в целом укрепить иммунитет, что актуально в это время года, отмечает Тяжельников. Зимний рацион, по его словам, должен содержать более сытные и калорийные блюда - нужно добавить больше белковой пищи в меню: мясо, птица, рыба, яйца.
"Не пренебрегайте продуктами, богатыми витаминами и нужными микроэлементами. Это овощи, зелень, фрукты. В то же время стоит ограничить себя в сладостях и выпечке, содержащей трансжиры и быстрые углеводы, меньше употреблять сладких газированных напитков", - заявил Тяжельников.
Очень полезны и сухофрукты. "В сухофруктах много клетчатки, минералов, микроэлементов, витаминов. Но не стоит лишь забывать, что в них много и сахара, поэтому нужна умеренность", - указал специалист.
 
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