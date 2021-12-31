https://ria.ru/20211231/retsepty-1763429008.html

Как нескучно накрыть праздничный стол: рецепты из разных стран

Как нескучно накрыть праздничный стол: рецепты из разных стран - РИА Новости, 31.12.2021

Как нескучно накрыть праздничный стол: рецепты из разных стран

Новогодние каникулы — самое время поэкспериментировать на кухне, сделать что-то необычное, но необязательно сложное. Секреты аутентичных блюд из разных стран... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T08:00

2021-12-31T08:00

2021-12-31T07:59

туризм

праздник

рождество христово

новый год

еда - туризм

рецепты

что приготовить

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154814/78/1548147850_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_11f9ba2a29a872218457dab9b672a836.jpg

Москва, 31 декабря — РИА Новости, Ольга Цынская. Новогодние каникулы — самое время поэкспериментировать на кухне, сделать что-то необычное, но необязательно сложное. Секреты аутентичных блюд из разных стран мира и интересные рецепты, по которым легко готовить дома, — в материале РИА Новости.Сытно, вкусно, согревающеЧем питаться, когда холодно, лучше других знают северяне: норвежцы, финны, карелы. Еда у них простая и высококалорийная, чтобы надолго насытиться и согреться в непогоду. Уха лохикейтто, ржаные калитки с рисом, чай с карельскими травами — лучшие блюда для морозного зимнего дня. Попробуйте.А под дичь?Что мы знаем о кухне наших соседей — белорусов? Много блюд из картофеля. А еще? Оказывается, есть традиционная и новая белорусские кухни. Да и простые вроде бы драники тоже нужно уметь правильно готовить. А если хочется чего-то более праздничного, можно сделать говяжью щеку с гречневой кашей и белыми грибами или утиную грудку с бигусом и облепихой. Темперамент, юмор, стильТуристы в Грузии ждут стандартный ресторанный набор, прославленный еще с советских времен, — тот, что есть в каждом заведении, считающем себя "грузинским", говорит филолог, журналист и автор книг по гастрономии Грузии Тинатин Мжаванадзе. На самом деле в разных регионах страны отличаются и застолья, и тосты. Эксперт рассказывает, какие напитки предпочитают грузины, и предлагает рецепты блюд, которые легко приготовить дома.Чуда с мясом"Когда у меня спрашивают: опасно ли в Дагестане, я всегда отвечаю: "Да, это территория катастрофической опасности! Вам там однозначно грозит смерть от переедания! Куда бы вы ни попали, вас обязательно будут кормить", — предупреждает тревел-фотограф Антон Агарков. И делится рецептами самых вкусных и простых блюд местной кухни. Попробуйте приготовить чуду, хинкал и курзе.Без пафоса и гламураПрофессиональные повара из Молдавии сравнили национальную кухню с деревенской девушкой: она проста и непритязательна, редко выходит из дома, в ней нет гламура, экзотики и лишнего пафоса, она не сияет в элитных ресторанах. И все же эта кухня прекрасна: легкая, оригинальная, запоминающаяся. Повара поделились рецептами рождественских блюд и лучшего национального средства от похмелья. Пиво в обед — обязательноА вот чешская кухня похожа на пожилую пухлую даму с хорошо подвешенным языком, утверждает знаток Ирина Задунайская. И советует в этой стране держаться подальше от туристических троп: заглянуть в аутентичные рестораны и кафе, где едят местные. А пока можно попробовать приготовить дома моравского воробья с картофельным кнедликом или самое знаменитое блюдо — вепрево колено.Как испанцам повезло"Испанцы за едой обсуждают, что ели вчера, чем угощал условный друг Хосе и что они будут есть завтра", — утверждает гид по Барселоне и знаток испанской кухни Марина Дутова. Она рассказала, какие блюда и напитки предпочитают каталонцы и почему не стоит пить сангрию в местных ресторанах. А также поделилась рецептами эскаливада и пан кон томате.Съесть "старую одежду"Куба не считается раскрученным гастрономическим направлением, а зря. Блюда тут простые, но яркие, с характером. Главные преимущества этой кухни — простота и доступность, все легко приготовить дома. Мясо, морепродукты, рис, бобы, овощи и фрукты — никаких вычурных кулинарных изысков. При этом названия — поэзия! Например, "Ропа Вьеха" ("Старая одежда"), "Moros y Cristianos" ("Мавры и христиане"). Начните утро с бардакомТурки редко едят в одиночку и не перекусывают на ходу. Любят собираться семьей, с друзьями и соседями за накрытым столом, с изобилием различных блюд. Неспешно вкушают пищу за приятными и долгими беседами, плавно перетекающими в чаепитие, рассказывает директор турецкого ресторана в Москве Шериф Йявуз. И учит, как сварить шелковистый, но в то же время согревающий чечевичный крем-суп мерджимек чорба, нарезать кашик салатасы (салат для ложки) и сделать нежно-сливочный десерт сютлач. Еда — занятие коллективноеВ Корее редко встретишь людей с лишним весом, в стране много долгожителей. Считается, что это во многом благодаря традиционной еде. Как есть и не толстеть, почему в Стране утренней свежести не знакомы с хлебом и не знают, что такое корейская морковь, объяснил ресторатор Александр Кан. И предложил аутентичный рецепт пян-се — пирожков на пару.

https://ria.ru/20210919/severnayakukhnya-1750191329.html

https://ria.ru/20211010/belorusskayakukhnya-1753544172.html

https://ria.ru/20210709/gruziya-1739597323.html

https://ria.ru/20210529/dagestan-1733645939.html

https://ria.ru/20211024/moldavskayakukhnya-1755593782.html

https://ria.ru/20211118/chekhiya-1759247200.html

https://ria.ru/20210628/ispaniya-1738085383.html

https://ria.ru/20210814/kuba-1745024131.html

https://ria.ru/20210718/turtsiya-1741084387.html

https://ria.ru/20211124/koreya-1760127335.html

https://ria.ru/20211123/vinodelie-1759396142.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

праздник, рождество христово, новый год, еда - туризм, рецепты, что приготовить