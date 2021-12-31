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Туризм
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Как нескучно накрыть праздничный стол: рецепты из разных стран
Как нескучно накрыть праздничный стол: рецепты из разных стран - РИА Новости, 31.12.2021
Как нескучно накрыть праздничный стол: рецепты из разных стран
Новогодние каникулы — самое время поэкспериментировать на кухне, сделать что-то необычное, но необязательно сложное. Секреты аутентичных блюд из разных стран... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T08:00
2021-12-31T07:59
туризм
праздник
рождество христово
новый год
еда - туризм
рецепты
что приготовить
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Москва, 31 декабря — РИА Новости, Ольга Цынская. Новогодние каникулы — самое время поэкспериментировать на кухне, сделать что-то необычное, но необязательно сложное. Секреты аутентичных блюд из разных стран мира и интересные рецепты, по которым легко готовить дома, — в материале РИА Новости.Сытно, вкусно, согревающеЧем питаться, когда холодно, лучше других знают северяне: норвежцы, финны, карелы. Еда у них простая и высококалорийная, чтобы надолго насытиться и согреться в непогоду. Уха лохикейтто, ржаные калитки с рисом, чай с карельскими травами — лучшие блюда для морозного зимнего дня. Попробуйте.А под дичь?Что мы знаем о кухне наших соседей — белорусов? Много блюд из картофеля. А еще? Оказывается, есть традиционная и новая белорусские кухни. Да и простые вроде бы драники тоже нужно уметь правильно готовить. А если хочется чего-то более праздничного, можно сделать говяжью щеку с гречневой кашей и белыми грибами или утиную грудку с бигусом и облепихой. Темперамент, юмор, стильТуристы в Грузии ждут стандартный ресторанный набор, прославленный еще с советских времен, — тот, что есть в каждом заведении, считающем себя "грузинским", говорит филолог, журналист и автор книг по гастрономии Грузии Тинатин Мжаванадзе. На самом деле в разных регионах страны отличаются и застолья, и тосты. Эксперт рассказывает, какие напитки предпочитают грузины, и предлагает рецепты блюд, которые легко приготовить дома.Чуда с мясом"Когда у меня спрашивают: опасно ли в Дагестане, я всегда отвечаю: "Да, это территория катастрофической опасности! Вам там однозначно грозит смерть от переедания! Куда бы вы ни попали, вас обязательно будут кормить", — предупреждает тревел-фотограф Антон Агарков. И делится рецептами самых вкусных и простых блюд местной кухни. Попробуйте приготовить чуду, хинкал и курзе.Без пафоса и гламураПрофессиональные повара из Молдавии сравнили национальную кухню с деревенской девушкой: она проста и непритязательна, редко выходит из дома, в ней нет гламура, экзотики и лишнего пафоса, она не сияет в элитных ресторанах. И все же эта кухня прекрасна: легкая, оригинальная, запоминающаяся. Повара поделились рецептами рождественских блюд и лучшего национального средства от похмелья. Пиво в обед — обязательноА вот чешская кухня похожа на пожилую пухлую даму с хорошо подвешенным языком, утверждает знаток Ирина Задунайская. И советует в этой стране держаться подальше от туристических троп: заглянуть в аутентичные рестораны и кафе, где едят местные. А пока можно попробовать приготовить дома моравского воробья с картофельным кнедликом или самое знаменитое блюдо — вепрево колено.Как испанцам повезло"Испанцы за едой обсуждают, что ели вчера, чем угощал условный друг Хосе и что они будут есть завтра", — утверждает гид по Барселоне и знаток испанской кухни Марина Дутова. Она рассказала, какие блюда и напитки предпочитают каталонцы и почему не стоит пить сангрию в местных ресторанах. А также поделилась рецептами эскаливада и пан кон томате.Съесть "старую одежду"Куба не считается раскрученным гастрономическим направлением, а зря. Блюда тут простые, но яркие, с характером. Главные преимущества этой кухни — простота и доступность, все легко приготовить дома. Мясо, морепродукты, рис, бобы, овощи и фрукты — никаких вычурных кулинарных изысков. При этом названия — поэзия! Например, "Ропа Вьеха" ("Старая одежда"), "Moros y Cristianos" ("Мавры и христиане"). Начните утро с бардакомТурки редко едят в одиночку и не перекусывают на ходу. Любят собираться семьей, с друзьями и соседями за накрытым столом, с изобилием различных блюд. Неспешно вкушают пищу за приятными и долгими беседами, плавно перетекающими в чаепитие, рассказывает директор турецкого ресторана в Москве Шериф Йявуз. И учит, как сварить шелковистый, но в то же время согревающий чечевичный крем-суп мерджимек чорба, нарезать кашик салатасы (салат для ложки) и сделать нежно-сливочный десерт сютлач. Еда — занятие коллективноеВ Корее редко встретишь людей с лишним весом, в стране много долгожителей. Считается, что это во многом благодаря традиционной еде. Как есть и не толстеть, почему в Стране утренней свежести не знакомы с хлебом и не знают, что такое корейская морковь, объяснил ресторатор Александр Кан. И предложил аутентичный рецепт пян-се — пирожков на пару.
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праздник, рождество христово, новый год, еда - туризм, рецепты, что приготовить
08:00 31.12.2021
 

Как нескучно накрыть праздничный стол: рецепты из разных стран

© Depositphotos / RossandhelenДевушка с праздничным блюдом
Девушка с праздничным блюдом - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Depositphotos / Rossandhelen
Читать ria.ru в
Москва, 31 декабря — РИА Новости, Ольга Цынская. Новогодние каникулы — самое время поэкспериментировать на кухне, сделать что-то необычное, но необязательно сложное. Секреты аутентичных блюд из разных стран мира и интересные рецепты, по которым легко готовить дома, — в материале РИА Новости.

Сытно, вкусно, согревающе

Карельская выпечка - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 08:00Туризм
Что есть в холода: лучшие блюда карельской, финской и норвежской кухни
Чем питаться, когда холодно, лучше других знают северяне: норвежцы, финны, карелы. Еда у них простая и высококалорийная, чтобы надолго насытиться и согреться в непогоду. Уха лохикейтто, ржаные калитки с рисом, чай с карельскими травами — лучшие блюда для морозного зимнего дня. Попробуйте.

А под дичь?

Процесс приготовления драников - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 08:00Туризм
Секреты белорусской кухни. Как приготовить настоящие осенние драники
Что мы знаем о кухне наших соседей — белорусов? Много блюд из картофеля. А еще? Оказывается, есть традиционная и новая белорусские кухни. Да и простые вроде бы драники тоже нужно уметь правильно готовить. А если хочется чего-то более праздничного, можно сделать говяжью щеку с гречневой кашей и белыми грибами или утиную грудку с бигусом и облепихой.

Темперамент, юмор, стиль

Ужин в грузинском ресторане - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 08:00Туризм
Не только хинкали: простые рецепты грузинской кухни от знатока
Туристы в Грузии ждут стандартный ресторанный набор, прославленный еще с советских времен, — тот, что есть в каждом заведении, считающем себя "грузинским", говорит филолог, журналист и автор книг по гастрономии Грузии Тинатин Мжаванадзе. На самом деле в разных регионах страны отличаются и застолья, и тосты. Эксперт рассказывает, какие напитки предпочитают грузины, и предлагает рецепты блюд, которые легко приготовить дома.

Чуда с мясом

Автомобильная экспедиция на Кавказ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 08:00Туризм
Как приготовить настоящий кавказский обед. Рецепты из Дагестана
"Когда у меня спрашивают: опасно ли в Дагестане, я всегда отвечаю: "Да, это территория катастрофической опасности! Вам там однозначно грозит смерть от переедания! Куда бы вы ни попали, вас обязательно будут кормить", — предупреждает тревел-фотограф Антон Агарков. И делится рецептами самых вкусных и простых блюд местной кухни. Попробуйте приготовить чуду, хинкал и курзе.

Без пафоса и гламура

Закуска Тещин язык - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 08:00Туризм
Мамалыга, зама, тещин язык: лучшее из молдавской кухни
Профессиональные повара из Молдавии сравнили национальную кухню с деревенской девушкой: она проста и непритязательна, редко выходит из дома, в ней нет гламура, экзотики и лишнего пафоса, она не сияет в элитных ресторанах. И все же эта кухня прекрасна: легкая, оригинальная, запоминающаяся. Повара поделились рецептами рождественских блюд и лучшего национального средства от похмелья.

Пиво в обед — обязательно

Вепрево колено - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 08:00Туризм
Рулька, кнедлики, пиво: чем славится чешская кухня
А вот чешская кухня похожа на пожилую пухлую даму с хорошо подвешенным языком, утверждает знаток Ирина Задунайская. И советует в этой стране держаться подальше от туристических троп: заглянуть в аутентичные рестораны и кафе, где едят местные. А пока можно попробовать приготовить дома моравского воробья с картофельным кнедликом или самое знаменитое блюдо — вепрево колено.

Как испанцам повезло

Мясная лавка на рынке Санта-Катерина в старом городе Барселоны - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 08:00Туризм
С чем готовят паэлью и как едят тапас. Секреты и рецепты кухни Испании
"Испанцы за едой обсуждают, что ели вчера, чем угощал условный друг Хосе и что они будут есть завтра", — утверждает гид по Барселоне и знаток испанской кухни Марина Дутова. Она рассказала, какие блюда и напитки предпочитают каталонцы и почему не стоит пить сангрию в местных ресторанах. А также поделилась рецептами эскаливада и пан кон томате.

Съесть "старую одежду"

Музыканты в уличном кафе Гаваны - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 08:00Туризм
Горячая кубинская кухня. Сальса, дайкири и ром рекой
Куба не считается раскрученным гастрономическим направлением, а зря. Блюда тут простые, но яркие, с характером. Главные преимущества этой кухни — простота и доступность, все легко приготовить дома. Мясо, морепродукты, рис, бобы, овощи и фрукты — никаких вычурных кулинарных изысков. При этом названия — поэзия! Например, "Ропа Вьеха" ("Старая одежда"), "Moros y Cristianos" ("Мавры и христиане").

Начните утро с бардаком

Кахвальти (турецкий завтрак) - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 08:00Туризм
Не одним кебабом сыты. Что едят в Турции
Турки редко едят в одиночку и не перекусывают на ходу. Любят собираться семьей, с друзьями и соседями за накрытым столом, с изобилием различных блюд. Неспешно вкушают пищу за приятными и долгими беседами, плавно перетекающими в чаепитие, рассказывает директор турецкого ресторана в Москве Шериф Йявуз. И учит, как сварить шелковистый, но в то же время согревающий чечевичный крем-суп мерджимек чорба, нарезать кашик салатасы (салат для ложки) и сделать нежно-сливочный десерт сютлач.

Еда — занятие коллективное

Корейская уличная еда - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 08:00Туризм
Как стать стройным и богатым. Рецепты корейской кухни
В Корее редко встретишь людей с лишним весом, в стране много долгожителей. Считается, что это во многом благодаря традиционной еде. Как есть и не толстеть, почему в Стране утренней свежести не знакомы с хлебом и не знают, что такое корейская морковь, объяснил ресторатор Александр Кан. И предложил аутентичный рецепт пян-се — пирожков на пару.
Два бокала красного и белого вина - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 08:00Туризм
Винодельни Ростовской области: лучшие туристические маршруты на Дону
 
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