https://ria.ru/20211229/peregovory-1766027301.html

Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге

Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге - РИА Новости, 29.12.2021

Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:15

2021-12-29T16:15

2021-12-29T17:33

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, идут", — ответил он журналистам на соответствующий вопрос. Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге.Лукашенко приехал в Санкт-Петербург накануне на неформальный саммит лидеров стран СНГ. На нем также присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ильхам Алиев (Азербайджан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Ранее в Минске сообщили, что лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Также ожидается, что главы государств позже вместе выйдут на лед, чтобы сыграть в хоккей.

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761837698.html

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"Дело не в лести" – Лукашенко выразил признательность Путину за поддержку "Дело не в лести" – Лукашенко выразил признательность Путину за поддержку 2021-12-29T16:15 true PT1M01S

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в мире, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, снг, александр лукашенко, россия