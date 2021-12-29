08:00 29.12.2021 (обновлено: 13:11 29.12.2021)
"Вирус будет мутировать". Ученые спрогнозировали развитие пандемии COVID-19
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Еще до появления в стране COVID-19 российские ученые создали консорциум CoRGI, чтобы отслеживать распространение коронавируса и следить за его эволюцией. В крупнейших научных журналах они публиковали статьи о первых вспышках заболевания в регионе, рождении новой линии дельта-штамма. Корреспондент РИА Новости поговорила с участниками этого объединения, чтобы понять, куда пойдет дальше пандемия и чего вообще ждать.
Справка
Консорциум CoRGI создали по инициативе НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева для максимально быстрого анализа эпидемической ситуации. В него входит несколько научных групп, институтов, в том числе Центр Гамалеи, клинико-диагностические лаборатории, от которых идет основной поток образцов, полученных в больницах и при обычном ПЦР-тестировании. Часть положительных результатов отправляют на секвенирование — полное или частичное чтение генома. Результаты публикуют в базе данных GISAID, пополняемой со всего мира. Сейчас там 6,5 миллиона геномов.
За анализ данных в консорциуме отвечают научные группы профессора Георгия Базыкина, представляющего Сколтех, Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, и Владимира Щура, заведующего международной лабораторией статистической и вычислительной геномики ВШЭ.
Русской "дельте" придется потесниться
Первых заболевших коронавирусом в России выявили в конце февраля 2020-го. А в апреле в НИИ имени Вредена в Санкт-Петербурге, где на карантине находились более семисот человек, произошла крупная вспышка. Обычно такие события стараются свести к одному случаю, но ученые на массиве данных консорциума CoRGI показали, что было минимум два-три независимых заноса извне. Да и сама эпидемия в стране началась благодаря как минимум 67 завозным случаям. Статья об этом вышла в Nature Communications почти год назад.
"Только секвенирование достоверно показывает, какие варианты вируса циркулируют внутри сообщества, какие более или менее успешны", — говорит соавтор работы Владимир Щур. Недавно появился очередной препринт консорциума с описанием линии дельта-варианта, доминирующей в России. Это AY.122, иногда ее называют "русской "дельтой".
"Мы сразу видели этот вариант с двумя характерными мутациями, он часто встречался", — рассказывает Георгий Базыкин. Одна мутация в гене NSP2, вторая в ORF7a, это не спайк-белок, изменение которого особенно беспокоит исследователей. Функции обоих участков не до конца ясны, но каких-либо значимых отличий от исходного дельта-штамма они, видимо, не дают.
"Этот вариант встречался в других странах, в некоторых даже размножился, но в таких масштабах — только у нас. Это убедительно доказывает, что у него нет конкурентного преимущества по сравнению с основным дельта-штаммом. Значит, дело в случайном заносе в Россию, в эффекте основателя", — продолжает ученый.
"Этот вариант продолжает эволюционировать, образовались ответвления, но мы не видим мутаций, которые изменяли бы его свойства. Если и дальше так пойдет, то "дельту" либо заменит "омикрон", либо они будут сосуществовать", — предполагает профессор Базыкин.
© Иллюстрация РИА НовостиЛиния дельта-штамма AY.122 доминирует на территории России
© Иллюстрация РИА Новости
Линия дельта-штамма AY.122 доминирует на территории России
"Омикрон" захватывает мир
Об омикрон-штамме сообщили в конце ноября. В ЮАР этот новый, сильно мутировавший вариант вызвал вспышку. Уже 6 декабря его зафиксировали в России у вернувшихся из-за рубежа. Сейчас инфицированных — десятки.
"Важно не пропустить момент, когда "омикрон" начнет интенсивно распространяться, чтобы успеть вовремя среагировать. Если в Москве его доля достигнет одного процента, я бы предложил ужесточить противоэпидемические меры, не дожидаясь быстрого роста. Мы знаем по опыту: чем раньше начать гасить волну, тем меньше она будет", — говорит Георгий Базыкин. И добавляет, что секвенировать больше геномов для экономики и социума гораздо дешевле, чем лечить заболевших.
В ЮАР, Великобритании, ряде других стран Европы "омикрон" уже вытеснил "дельту", став преобладающим вариантом. Этот сценарий может повториться и в России, хотя у нас завозных случаев гораздо меньше, чем, скажем, в Великобритании.
CC BY 4.0 / Our World in Data / Резкий рост числа случаев заражения SARS-CoV-2 в США в декабре связывают с "омикроном"
Резкий рост числа случаев заражения SARS-CoV-2 в США в декабре связывают с "омикроном"
По предварительным данным, "омикрон" в три-четыре раза заразнее дельта-штамма. Однако не исключено, что это результат наложения разных обстоятельств, уточняет Владимир Щур. У вируса есть базовая трансмиссивность, которая проявляется при попадании в популяцию людей, ранее не привитых и никогда не сталкивавшихся с ковидом. Какова она у "омикрона", сказать сложно, поскольку он распространяется в странах с высокой долей иммунного населения. На скорость распространения может влиять способность уходить от приобретенной защиты. "Видимо, действует сочетание этих двух факторов, разделить которые до конца мы не можем", — уточняет ученый.
"Омикрон" распространяется быстрее, чем "дельта" и любые другие варианты. Но в ЮАР число инфицированных снижается. "Никто до конца не понимает почему", — отмечает Щур. Тут есть несколько возможных объяснений. Одно из них — легкое течение болезни, из-за чего люди не обращаются к врачу и не попадают в статистику. Таково базовое свойство вируса или работает приобретенный иммунитет, неизвестно. Есть данные, что этот вариант активно размножается в бронхах, но не опускается в легкие. Нельзя исключать и психологию. Когда эпидемическая ситуация ухудшается, люди ведут себя осмотрительнее: меньше общаются, соблюдают дистанцию, носят маски. Это сдерживает волну, она выходит на плато, потом — спад. "В начале пандемии многие математические модели не сработали — пики и плато настали раньше. И снова мы видим это с "омикроном", — говорит математик.
© ИнфографикаГеном "омикрона" сильно изменен по сравнению с исходных уханьским штаммом и другими вариантами, такими как "дельта"
© Инфографика
Геном "омикрона" сильно изменен по сравнению с исходных уханьским штаммом и другими вариантами, такими как "дельта"
В эпидемии большую роль играют события суперраспространения (спортивные матчи, конференции) и суперраспространители — люди либо с большей вирусной нагрузкой, либо с большим количеством социальных контактов. Например, таксист, если он не знает, что болен, заражает в 2,5 раза больше людей, чем среднестатистический инфицированный.
Важна также структура сообщества. "Модели исходят из того, что популяция однородна, все со всеми общаются. В реальности есть группы, подгруппы, внутри которых контактов больше, чем снаружи. Чтобы новая группа заболела, нужно занести вирус извне. А когда существенная доля в ней переболела, цепочки передач обрываются. Вирусу дальше некуда идти", — поясняет Владимир Щур.
Ученый уверен, что "омикрон" вызовет волну и в России, только позже, к концу января. Рост пойдет по экспоненте, как во всем мире.
"Пока болеет один из тысячи, это не заметно. Мы увидим волну, когда число случаев "омикрона" и "дельты" станет равным. Буквально через несколько дней последует взрывной рост", — предсказывает собеседник.
Поскольку в России недостаточно тестируют и мало расшифровывают геномы, легко упустить нужный момент. "По ощущениям, у нас есть месяц-полтора", — заключает Владимир Щур.
Пандемия надолго
"Омикрон" поколебал уверенность научного сообщества в скором прекращении пандемии.
"Я не вижу предпосылок, чтобы вирус куда-нибудь ушел сам или вымер из-за того, что люди приобретут иммунитет", — рассуждает Георгий Базыкин. Он сравнивает "омикрон" с гриппом по способности быстро адаптироваться к иммунитету.
"Корнавирус будет каждый год заражать миллионы людей, это позволит ему постоянно эволюционировать, постепенно уходя от коллективного иммунитета. А мы продолжим вакцинироваться и (или) болеть время от времени", — говорит профессор.
Новыми вариантами гриппа человек в среднем болеет раз в десять лет. Иммунитет к коронавирусу, видимо, ослабевает быстрее, добавляет ученый. Если ничего не делать, то раз в три года — повторное инфицирование. Ключевой вопрос: какова смертность от реинфекций. Если как у гриппа, то это, конечно, неприятно, но привычно. Как будет с ковидом — неясно.
© Juliet R.C. Pulliam et al. / medRxivСогласно анализу данных без малого трех миллионов пациентов в ЮАР, риск повторного заражения с приходом омикрон-штамма возрастает в 2,7 раза
Согласно анализу данных без малого трех миллионов пациентов в ЮАР, риск повторного заражения с приходом омикрон-штамма возрастает в 2,7 раза
Как и грипп, коронавирус порождает более заразные варианты. Причем радикально меняет антигенные свойства так, что наша иммунная система перестает его узнавать.
"Увеличение трансмиссивности, то есть способности заражать людей вне зависимости от иммунного статуса, и уход от существующего иммунитета — два ключевых фактора возникновения новых вариантов", — подчеркивает Георгий Базыкин. И если у трансмиссивности есть предел, то уходить от иммунитета вирус может бесконечно. "Все, что ему нужно, — изменяться внешне, неважно как", — подчеркивает он. Вирулентность же, то есть свойство вызывать заболевание и убивать, — это побочный эффект.
"Ему сложно быстро распространяться, никак не вредя хозяину, но и сильно вредить незачем. Здесь возможны варианты. Одни вирусы эволюционируют в сторону меньшей патогенности, другие — большей, а некоторые многие годы остаются на одном уровне", — поясняет генетик.
Нельзя сбрасывать со счетов и "дельту". По данным оперштаба, в стране от ковида каждый день умирает почти тысяча человек. Штамм требует пристального мониторинга, потому что может мутировать.
11 декабря, 03:11В Сколтехе предложили действенный способ борьбы с "омикрон"-штаммом
"Я считал, что следующий опасный вариант будет потомком "дельты", потому что она доминирует на земном шаре. А оказалось, что "омикрон" возник из ранних штаммов, где-то прятался долго", — замечает профессор Базыкин. Вряд ли мы узнаем когда-нибудь достоверно, откуда он взялся. По поводу альфа-штамма, тоже была гипотеза, что он образовался в организме человека с иммунодефицитом, но источник так и не нашли.
"Прогнозы строить очень сложно", — признает ученый. — Но у нас есть возможность обновлять вакцины, ситуация не выглядит безнадежной".
С ним согласен Владимир Щур. Вакцинация, разработка лекарств помогают снизить смертность от ковида. Не менее важно, по его мнению, уменьшать заболеваемость. Чем меньше людей болеет, даже легко, тем меньше у вируса пространства для мутаций, тем медленнее он меняется. "Периоды нормальной жизни, то есть между опасными вариантами, такими как "дельта" и "омикрон", увеличатся. Только важно сокращать число заражений во всем мире — как за счет вакцинации, так и других мер", — уточняет исследователь.
Судя по всему, вирус остается с нами. "Он продолжит мутировать, но в какую-сторону, неизвестно. Наши возможности предсказывать фенотип по генотипу ограниченны. Другими словами, если дать последовательность коронавируса с какими-то внесенными туда мутациями, то мы не сумеем до конца предсказать, как он будет распространяться по популяции", — говорит Владимир Щур.
Математические модели эпидемии проверяют на ретроспективных данных. Однако четкого прогноза на будущее ждать не стоит. Все меняется слишком быстро и непредсказуемо.
Одна из задач, стоящих перед учеными, — по форме эволюционного древа вируса получить эффективное репродуктивное число (R0). Это дает независимое от официальных данных представление о скорости его распространения. Владимир Щур с коллегами разрабатывают модели для раннего обнаружения потенциально интересных вариантов патогена среди всего гигантского филогенетического древа, чтобы выиграть время до того, как они начнут захватывать мир.