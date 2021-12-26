https://ria.ru/20211226/bolnitsa-1765130409.html

Лепс, Соловьев, Хлебникова: кто из звезд оказался в больнице в этом году

Лепс, Соловьев, Хлебникова: кто из звезд оказался в больнице в этом году - РИА Новости, 26.12.2021

Лепс, Соловьев, Хлебникова: кто из звезд оказался в больнице в этом году

Коронавирус, нервные срывы, экстренные происшествия – в этом году звезды по разным причинам оказывались в больницах. О том, как они восстанавливались после... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T07:35

2021-12-26T07:35

2021-12-26T07:35

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Коронавирус, нервные срывы, экстренные происшествия – в этом году звезды по разным причинам оказывались в больницах. О том, как они восстанавливались после проблем со здоровьем, – в материале РИА Новостей.Григорий Лепс: криз после разводаПевец, по его словам, провел в больнице один день после гипертонического криза. Он отметил, что его "прокапали", но серьезных проблем со здоровьем врачи не обнаружили.Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Как сообщили РИА Новости в суде, на заседании присутствовал только представитель уже бывшей супруги, а от Лепса в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана. Сейчас, судя по социальным сетям, артист проводит время с друзьями на отдыхе.Дмитрий Соловьев: неспортивная дракаОлимпийский чемпион Дмитрий Соловьев оказался в больнице из-за драки: в ночь на 21 декабря он заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. К ней стали приставать незнакомцы на улице. В результате разборок спортсмен был госпитализирован в Боткинскую больницу.Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью в отношении двух подозреваемых. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Как позднее сообщал глава пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, задержанные оказались студентами юридических факультетов вузов Москвы. Один из них отметил, что Соловьев "не выглядел пострадавшим" и "вел себя нормально".В больнице сообщили, что Дмитрий находится в состоянии средней тяжести. Лариса Гузеева: проблемы с памятью после COVIDВедущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева около месяца провела в больнице в Коммунарке, борясь с коронавирусом. Несмотря на возвращение к работе на Первом канале, артистка призналась, что до сих пор борется с последствиями болезни и забывает слова.Актриса отметила, что ей придется учиться всему заново."Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым – отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново – вирус жестокий. Слава Богу за все", – писала артистка в социальных сетях во время болезни.Сейчас Гузеева продолжает регулярно участвовать в съемках, несмотря на последствия болезни и замечания поклонников, которые беспокоятся за изменившийся голос актрисы. Он охрип и стал более низким.МакSим: кома и почерневшая кожаАртистка в июне была госпитализирована в больницу после концерта в Казани. Девушка находилась на искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус у певицы был отрицательным. Несколько недель она была в искусственной коме в тяжелом состоянии.Волонтер, который ухаживал за Мариной в больнице вспоминал, что у девушки была почерневшая кожа.Сама певица признавалась, что насчитала на себе девять шрамов от медицинского оборудования.Сейчас МакSим восстанавливает здоровье дома, например, радует поклонников кадрами занятий спортом. При этом девушка не отказывает себе в посещении светских мероприятий. Поклонники даже заподозрили артистку в беременности, но сама МакSим никак не комментирует эти слухи.Марина Хлебникова: ожоги на лице и годы на восстановлениеПевица пострадала при пожаре в своей квартире в 19 ноября. Он произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из помещения спасли пять человек, двоих из них передали медикам для осмотра.Артистку госпитализировали со множественными ожогами. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.Спустя несколько напряженных дней ожидания, Марина сама вышла на связь с поклонниками и поблагодарила их за поддержку.По данным СМИ, Марине на днях сделали операцию по восстановлению кожи лица. Однако, звезде предстоит перенести еще несколько хирургических процедур.

https://ria.ru/20211220/leps-1764563320.html

https://rsport.ria.ru/20211222/solovev-1764983635.html

https://ria.ru/20211111/guzeeva-1758615840.html

https://ria.ru/20211216/guzeeva-1764006609.html

https://ria.ru/20210913/maksim-1749839988.html

https://ria.ru/20211120/khlebnikova-1759935307.html

https://ria.ru/20211223/utrata-1765059354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес, дмитрий соловьёв, макsим (марина абросимова), лариса гузеева, марина хлебникова