Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211226/bolnitsa-1765130409.html
Лепс, Соловьев, Хлебникова: кто из звезд оказался в больнице в этом году
Лепс, Соловьев, Хлебникова: кто из звезд оказался в больнице в этом году - РИА Новости, 26.12.2021
Лепс, Соловьев, Хлебникова: кто из звезд оказался в больнице в этом году
Коронавирус, нервные срывы, экстренные происшествия – в этом году звезды по разным причинам оказывались в больницах. О том, как они восстанавливались после... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T07:35
2021-12-26T07:35
шоубиз
знаменитости
григорий лепс
шоу-бизнес
дмитрий соловьёв
макsим (марина абросимова)
лариса гузеева
марина хлебникова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_e1bafc3440c0b3f3b30f251d29b2113e.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Коронавирус, нервные срывы, экстренные происшествия – в этом году звезды по разным причинам оказывались в больницах. О том, как они восстанавливались после проблем со здоровьем, – в материале РИА Новостей.Григорий Лепс: криз после разводаПевец, по его словам, провел в больнице один день после гипертонического криза. Он отметил, что его "прокапали", но серьезных проблем со здоровьем врачи не обнаружили.Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Как сообщили РИА Новости в суде, на заседании присутствовал только представитель уже бывшей супруги, а от Лепса в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана. Сейчас, судя по социальным сетям, артист проводит время с друзьями на отдыхе.Дмитрий Соловьев: неспортивная дракаОлимпийский чемпион Дмитрий Соловьев оказался в больнице из-за драки: в ночь на 21 декабря он заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. К ней стали приставать незнакомцы на улице. В результате разборок спортсмен был госпитализирован в Боткинскую больницу.Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью в отношении двух подозреваемых. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Как позднее сообщал глава пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, задержанные оказались студентами юридических факультетов вузов Москвы. Один из них отметил, что Соловьев "не выглядел пострадавшим" и "вел себя нормально".В больнице сообщили, что Дмитрий находится в состоянии средней тяжести. Лариса Гузеева: проблемы с памятью после COVIDВедущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева около месяца провела в больнице в Коммунарке, борясь с коронавирусом. Несмотря на возвращение к работе на Первом канале, артистка призналась, что до сих пор борется с последствиями болезни и забывает слова.Актриса отметила, что ей придется учиться всему заново."Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым – отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново – вирус жестокий. Слава Богу за все", – писала артистка в социальных сетях во время болезни.Сейчас Гузеева продолжает регулярно участвовать в съемках, несмотря на последствия болезни и замечания поклонников, которые беспокоятся за изменившийся голос актрисы. Он охрип и стал более низким.МакSим: кома и почерневшая кожаАртистка в июне была госпитализирована в больницу после концерта в Казани. Девушка находилась на искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус у певицы был отрицательным. Несколько недель она была в искусственной коме в тяжелом состоянии.Волонтер, который ухаживал за Мариной в больнице вспоминал, что у девушки была почерневшая кожа.Сама певица признавалась, что насчитала на себе девять шрамов от медицинского оборудования.Сейчас МакSим восстанавливает здоровье дома, например, радует поклонников кадрами занятий спортом. При этом девушка не отказывает себе в посещении светских мероприятий. Поклонники даже заподозрили артистку в беременности, но сама МакSим никак не комментирует эти слухи.Марина Хлебникова: ожоги на лице и годы на восстановлениеПевица пострадала при пожаре в своей квартире в 19 ноября. Он произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из помещения спасли пять человек, двоих из них передали медикам для осмотра.Артистку госпитализировали со множественными ожогами. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.Спустя несколько напряженных дней ожидания, Марина сама вышла на связь с поклонниками и поблагодарила их за поддержку.По данным СМИ, Марине на днях сделали операцию по восстановлению кожи лица. Однако, звезде предстоит перенести еще несколько хирургических процедур.
https://ria.ru/20211220/leps-1764563320.html
https://rsport.ria.ru/20211222/solovev-1764983635.html
https://ria.ru/20211111/guzeeva-1758615840.html
https://ria.ru/20211216/guzeeva-1764006609.html
https://ria.ru/20210913/maksim-1749839988.html
https://ria.ru/20211120/khlebnikova-1759935307.html
https://ria.ru/20211223/utrata-1765059354.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_67aa5179c0a29f19960306cde6013448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес, дмитрий соловьёв, макsим (марина абросимова), лариса гузеева, марина хлебникова
07:35 26.12.2021
 

Лепс, Соловьев, Хлебникова: кто из звезд оказался в больнице в этом году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Коронавирус, нервные срывы, экстренные происшествия – в этом году звезды по разным причинам оказывались в больницах. О том, как они восстанавливались после проблем со здоровьем, – в материале РИА Новостей.

Григорий Лепс: криз после развода

Певец, по его словам, провел в больнице один день после гипертонического криза. Он отметил, что его "прокапали", но серьезных проблем со здоровьем врачи не обнаружили.

"Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается. Слишком сильное физическое напряжение, много работы я делал, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто, как кажется", – сказал певец в своем видеообращении к поклонникам.

Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Как сообщили РИА Новости в суде, на заседании присутствовал только представитель уже бывшей супруги, а от Лепса в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 15:43Шоубиз
Лепс и Шаплыкова развелись
Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана. Сейчас, судя по социальным сетям, артист проводит время с друзьями на отдыхе.

Дмитрий Соловьев: неспортивная драка

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев оказался в больнице из-за драки: в ночь на 21 декабря он заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. К ней стали приставать незнакомцы на улице. В результате разборок спортсмен был госпитализирован в Боткинскую больницу.

"Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: "Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах". Всего лишь сказал "поспокойнее", иначе могут быть последствия: вам, наверняка, это не надо. Без угроз. Здесь камеры. После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию", – описал ход драки фигурист.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью в отношении двух подозреваемых. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Как позднее сообщал глава пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, задержанные оказались студентами юридических факультетов вузов Москвы. Один из них отметил, что Соловьев "не выглядел пострадавшим" и "вел себя нормально".
Дмитрий Соловьев - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 19:45Фигурное катание
Задержанный за избиение фигуриста Соловьева назвал причину конфликта: видео
В больнице сообщили, что Дмитрий находится в состоянии средней тяжести.

Лариса Гузеева: проблемы с памятью после COVID

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева около месяца провела в больнице в Коммунарке, борясь с коронавирусом. Несмотря на возвращение к работе на Первом канале, артистка призналась, что до сих пор борется с последствиями болезни и забывает слова.

"Я не знаю, как я буду работать. Я туплю, забываю слова, забываю, о чем начинаю говорить. Это совсем другой человек. Я "до" ковида и я сегодня – это два разных человека", – сказала Гузеева.

Кадр из телепередачи Давай поженимся!
11 ноября, 17:31Шоубиз
"Туплю и забываю слова": Гузеева впервые появилась в эфире после болезни
Актриса отметила, что ей придется учиться всему заново.
"Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым – отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново – вирус жестокий. Слава Богу за все", – писала артистка в социальных сетях во время болезни.
Сейчас Гузеева продолжает регулярно участвовать в съемках, несмотря на последствия болезни и замечания поклонников, которые беспокоятся за изменившийся голос актрисы. Он охрип и стал более низким.
Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 11:50Шоубиз
Поклонники обеспокоились здоровьем Гузеевой на "Давай поженимся"

МакSим: кома и почерневшая кожа

Артистка в июне была госпитализирована в больницу после концерта в Казани. Девушка находилась на искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус у певицы был отрицательным. Несколько недель она была в искусственной коме в тяжелом состоянии.
Волонтер, который ухаживал за Мариной в больнице вспоминал, что у девушки была почерневшая кожа.

"Она была крайне истощенная, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы, и вот ее отправили сюда на восстановление сил", – отметил волонтер Леонид.

Сама певица признавалась, что насчитала на себе девять шрамов от медицинского оборудования.

"У меня трубка стояла от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею в нескольких местах", – рассказала артистка в первом большом интервью после выписки.

Певица МакSим о жизни после смерти. Первое интервью после комы. Кадр видео
13 сентября, 12:36Шоубиз
Первое интервью: МакSим показала шрамы от медицинского оборудования
Сейчас МакSим восстанавливает здоровье дома, например, радует поклонников кадрами занятий спортом. При этом девушка не отказывает себе в посещении светских мероприятий. Поклонники даже заподозрили артистку в беременности, но сама МакSим никак не комментирует эти слухи.

Марина Хлебникова: ожоги на лице и годы на восстановление

Певица пострадала при пожаре в своей квартире в 19 ноября. Он произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из помещения спасли пять человек, двоих из них передали медикам для осмотра.
Артистку госпитализировали со множественными ожогами. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.
Спасатели у квартиры в жилом доме на улице Ратной в Москве, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 10:07Шоубиз
Появились кадры из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
Спустя несколько напряженных дней ожидания, Марина сама вышла на связь с поклонниками и поблагодарила их за поддержку.

"Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Как хорошо, что вы мне пишете! Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку", – сказала Хлебникова.

По данным СМИ, Марине на днях сделали операцию по восстановлению кожи лица. Однако, звезде предстоит перенести еще несколько хирургических процедур.
Цветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 11:30
Выбор РИА Новости: главные утраты 2021 года
 
ШоубизЗнаменитостиГригорий ЛепсШоу-бизнесДмитрий СоловьёвМакSим (Марина Абросимова)Лариса ГузееваМарина Хлебникова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемию
09:52Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь
09:47Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:37Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов
09:24В США назвали черту Зеленского, которая приведет к войне
09:03В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"
08:56Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступок
08:42Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
08:28В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света
08:13"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье
07:41На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост
07:20Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море
06:51В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России
05:43В США придумали способ для шантажа России
04:33СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО
04:20Диетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похудения
04:15Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр
04:08AT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же день
03:49В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
03:15Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами
Лента новостейМолния
Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемиюИсследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночьМосквичам рассказали о погоде в воскресенье Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодовВ США назвали черту Зеленского, которая приведет к войнеВ Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступокМакрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресеньеНа Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный постКулеба заявил о доминировании России в Азовском мореВ МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами РоссииВ США придумали способ для шантажа РоссииСМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТОДиетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похуденияЭксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литрAT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же деньВ "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами