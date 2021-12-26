https://ria.ru/20211226/bolnitsa-1765130409.html
Лепс, Соловьев, Хлебникова: кто из звезд оказался в больнице в этом году
Лепс, Соловьев, Хлебникова: кто из звезд оказался в больнице в этом году - РИА Новости, 26.12.2021
Лепс, Соловьев, Хлебникова: кто из звезд оказался в больнице в этом году
Коронавирус, нервные срывы, экстренные происшествия – в этом году звезды по разным причинам оказывались в больницах. О том, как они восстанавливались после... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T07:35
2021-12-26T07:35
2021-12-26T07:35
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Коронавирус, нервные срывы, экстренные происшествия – в этом году звезды по разным причинам оказывались в больницах. О том, как они восстанавливались после проблем со здоровьем, – в материале РИА Новостей.Григорий Лепс: криз после разводаПевец, по его словам, провел в больнице один день после гипертонического криза. Он отметил, что его "прокапали", но серьезных проблем со здоровьем врачи не обнаружили.Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Как сообщили РИА Новости в суде, на заседании присутствовал только представитель уже бывшей супруги, а от Лепса в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана. Сейчас, судя по социальным сетям, артист проводит время с друзьями на отдыхе.Дмитрий Соловьев: неспортивная дракаОлимпийский чемпион Дмитрий Соловьев оказался в больнице из-за драки: в ночь на 21 декабря он заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. К ней стали приставать незнакомцы на улице. В результате разборок спортсмен был госпитализирован в Боткинскую больницу.Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью в отношении двух подозреваемых. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Как позднее сообщал глава пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, задержанные оказались студентами юридических факультетов вузов Москвы. Один из них отметил, что Соловьев "не выглядел пострадавшим" и "вел себя нормально".В больнице сообщили, что Дмитрий находится в состоянии средней тяжести. Лариса Гузеева: проблемы с памятью после COVIDВедущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева около месяца провела в больнице в Коммунарке, борясь с коронавирусом. Несмотря на возвращение к работе на Первом канале, артистка призналась, что до сих пор борется с последствиями болезни и забывает слова.Актриса отметила, что ей придется учиться всему заново."Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым – отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново – вирус жестокий. Слава Богу за все", – писала артистка в социальных сетях во время болезни.Сейчас Гузеева продолжает регулярно участвовать в съемках, несмотря на последствия болезни и замечания поклонников, которые беспокоятся за изменившийся голос актрисы. Он охрип и стал более низким.МакSим: кома и почерневшая кожаАртистка в июне была госпитализирована в больницу после концерта в Казани. Девушка находилась на искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус у певицы был отрицательным. Несколько недель она была в искусственной коме в тяжелом состоянии.Волонтер, который ухаживал за Мариной в больнице вспоминал, что у девушки была почерневшая кожа.Сама певица признавалась, что насчитала на себе девять шрамов от медицинского оборудования.Сейчас МакSим восстанавливает здоровье дома, например, радует поклонников кадрами занятий спортом. При этом девушка не отказывает себе в посещении светских мероприятий. Поклонники даже заподозрили артистку в беременности, но сама МакSим никак не комментирует эти слухи.Марина Хлебникова: ожоги на лице и годы на восстановлениеПевица пострадала при пожаре в своей квартире в 19 ноября. Он произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из помещения спасли пять человек, двоих из них передали медикам для осмотра.Артистку госпитализировали со множественными ожогами. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.Спустя несколько напряженных дней ожидания, Марина сама вышла на связь с поклонниками и поблагодарила их за поддержку.По данным СМИ, Марине на днях сделали операцию по восстановлению кожи лица. Однако, звезде предстоит перенести еще несколько хирургических процедур.
https://ria.ru/20211220/leps-1764563320.html
https://rsport.ria.ru/20211222/solovev-1764983635.html
https://ria.ru/20211111/guzeeva-1758615840.html
https://ria.ru/20211216/guzeeva-1764006609.html
https://ria.ru/20210913/maksim-1749839988.html
https://ria.ru/20211120/khlebnikova-1759935307.html
https://ria.ru/20211223/utrata-1765059354.html
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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес, дмитрий соловьёв, макsим (марина абросимова), лариса гузеева, марина хлебникова
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Коронавирус, нервные срывы, экстренные происшествия – в этом году звезды по разным причинам оказывались в больницах. О том, как они восстанавливались после проблем со здоровьем, – в материале РИА Новостей.
Григорий Лепс: криз после развода
Певец, по его словам, провел в больнице один день после гипертонического криза. Он отметил, что его "прокапали", но серьезных проблем со здоровьем врачи не обнаружили.
"Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается. Слишком сильное физическое напряжение, много работы я делал, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто, как кажется", – сказал певец в своем видеообращении к поклонникам.
Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало
известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Как сообщили РИА Новости в суде, на заседании присутствовал только представитель уже бывшей супруги, а от Лепса в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.
Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана. Сейчас, судя по социальным сетям, артист проводит время с друзьями на отдыхе.
Дмитрий Соловьев: неспортивная драка
Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев оказался в больнице из-за драки: в ночь на 21 декабря он заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. К ней стали приставать незнакомцы на улице. В результате разборок спортсмен был госпитализирован в Боткинскую больницу.
"Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: "Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах". Всего лишь сказал "поспокойнее", иначе могут быть последствия: вам, наверняка, это не надо. Без угроз. Здесь камеры. После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию", – описал ход драки фигурист.
Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью в отношении двух подозреваемых. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Как позднее сообщал глава пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, задержанные оказались студентами юридических факультетов вузов Москвы. Один из них отметил
, что Соловьев "не выглядел пострадавшим" и "вел себя нормально".
В больнице сообщили
, что Дмитрий находится в состоянии средней тяжести.
Лариса Гузеева: проблемы с памятью после COVID
Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева около месяца провела в больнице в Коммунарке, борясь с коронавирусом. Несмотря на возвращение к работе на Первом канале, артистка призналась, что до сих пор борется с последствиями болезни и забывает слова.
"Я не знаю, как я буду работать. Я туплю, забываю слова, забываю, о чем начинаю говорить. Это совсем другой человек. Я "до" ковида и я сегодня – это два разных человека", – сказала Гузеева.
Актриса отметила, что ей придется учиться всему заново.
"Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым – отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново – вирус жестокий. Слава Богу за все", – писала артистка в социальных сетях во время болезни.
Сейчас Гузеева продолжает регулярно участвовать в съемках, несмотря на последствия болезни и замечания поклонников, которые беспокоятся за изменившийся голос актрисы. Он охрип и стал более низким.
МакSим: кома и почерневшая кожа
Артистка в июне была госпитализирована в больницу после концерта в Казани. Девушка находилась на искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус у певицы был отрицательным. Несколько недель она была в искусственной коме в тяжелом состоянии.
Волонтер, который ухаживал за Мариной в больнице вспоминал
, что у девушки была почерневшая кожа.
"Она была крайне истощенная, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы, и вот ее отправили сюда на восстановление сил", – отметил волонтер Леонид.
Сама певица признавалась, что насчитала на себе девять шрамов от медицинского оборудования.
"У меня трубка стояла от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею в нескольких местах", – рассказала артистка в первом большом интервью после выписки.
Сейчас МакSим восстанавливает здоровье дома, например, радует
поклонников кадрами занятий спортом. При этом девушка не отказывает себе в посещении светских мероприятий. Поклонники даже заподозрили
артистку в беременности, но сама МакSим никак не комментирует эти слухи.
Марина Хлебникова: ожоги на лице и годы на восстановление
Певица пострадала при пожаре в своей квартире в 19 ноября. Он произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из помещения спасли пять человек, двоих из них передали медикам для осмотра.
Артистку госпитализировали со множественными ожогами. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов заявлял
, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.
Спустя несколько напряженных дней ожидания, Марина сама вышла на связь с поклонниками и поблагодарила их за поддержку.
"Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Как хорошо, что вы мне пишете! Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку", – сказала Хлебникова.
По данным СМИ, Марине на днях сделали
операцию по восстановлению кожи лица. Однако, звезде предстоит перенести еще несколько хирургических процедур.