https://ria.ru/20211122/khlebnikova-1760165790.html

Хлебникову отключили от ИВЛ

Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ - РИА Новости, 22.11.2021

Хлебникову отключили от ИВЛ

Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил "Известиям" профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:51

2021-11-22T13:51

2021-11-22T15:01

происшествия

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

марина хлебникова

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил "Известиям" профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов.Артистка пострадала во время пожара в своей квартире. Как отметил хирург, состояние Хлебниковой улучшается, однако на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм."Да, ей лучше, естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем миром. Это длительный период, кожи такой процент сгорел, как она восстановится? Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря", — заявил он.Пожар в доме на улице Ратной в Москве произошел вечером 18 ноября. По предварительным данным, его причиной стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица. Артистку удалось спасти, но она получила множественные ожоги — около 50 процентов тела. Ее госпитализировали в НИИ Склифосовского.По информации СМИ, в момент трагедии в квартире также находились ее дочь и родители. Именно дочка первой почувствовала запах дыма и подняла тревогу. Как отмечали родные, певица в тот вечер была очень уставшей после гастролей.

https://ria.ru/20211120/khlebnikova-1759935307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, марина хлебникова