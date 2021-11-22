https://ria.ru/20211122/khlebnikova-1760165790.html
Хлебникову отключили от ИВЛ
Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ - РИА Новости, 22.11.2021
Хлебникову отключили от ИВЛ
Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил "Известиям" профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:51
2021-11-22T13:51
2021-11-22T15:01
происшествия
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
марина хлебникова
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил "Известиям" профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов.Артистка пострадала во время пожара в своей квартире. Как отметил хирург, состояние Хлебниковой улучшается, однако на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм."Да, ей лучше, естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем миром. Это длительный период, кожи такой процент сгорел, как она восстановится? Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря", — заявил он.Пожар в доме на улице Ратной в Москве произошел вечером 18 ноября. По предварительным данным, его причиной стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица. Артистку удалось спасти, но она получила множественные ожоги — около 50 процентов тела. Ее госпитализировали в НИИ Склифосовского.По информации СМИ, в момент трагедии в квартире также находились ее дочь и родители. Именно дочка первой почувствовала запах дыма и подняла тревогу. Как отмечали родные, певица в тот вечер была очень уставшей после гастролей.
https://ria.ru/20211120/khlebnikova-1759935307.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, марина хлебникова
13:51 22.11.2021 (обновлено: 15:01 22.11.2021)
Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ
Хирург НИИ Склифосовского Шарипов: Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Певицу Марину Хлебникову
отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил "Известиям"
профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов.
Артистка пострадала во время пожара в своей квартире. Как отметил хирург, состояние Хлебниковой улучшается, однако на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.
"Да, ей лучше, естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем миром. Это длительный период, кожи такой процент сгорел, как она восстановится? Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря", — заявил он.
Пожар в доме на улице Ратной в Москве произошел вечером 18 ноября. По предварительным данным, его причиной стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица. Артистку удалось спасти, но она получила множественные ожоги — около 50 процентов тела. Ее госпитализировали в НИИ Склифосовского.
По информации СМИ, в момент трагедии в квартире также находились ее дочь и родители. Именно дочка первой почувствовала запах дыма и подняла тревогу. Как отмечали родные, певица в тот вечер была очень уставшей после гастролей.