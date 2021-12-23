https://ria.ru/20211223/khlebnikova-1765111169.html
СМИ: Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи
СМИ: Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи - РИА Новости, 23.12.2021
СМИ: Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи
Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи лица. По сообщению "Пятого канала", звезде предстоит еще несколько процедур и длительное лечение. У... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:21
2021-12-23T14:21
2021-12-23T14:21
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шоу-бизнес
марина хлебникова
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи лица. По сообщению "Пятого канала", звезде предстоит еще несколько процедур и длительное лечение. У нее повреждено около 20% кожи головы.Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Она находилась в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского, а позже ее перевели в обычную палату.Представитель экстренных служб ранее сообщал РИА Новостям, что состояние артистки стабилизируется.Затем артистка в социальных сетях сама вышла на связь с поклонниками и поблагодарила за поддержку. Она отметила, что "старается идти на поправку".
https://ria.ru/20211123/moiseev-1760402108.html
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знаменитости, шоу-бизнес, марина хлебникова
СМИ: Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи
СМИ: Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи лица после пожара