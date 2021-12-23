https://ria.ru/20211223/khlebnikova-1765111169.html

СМИ: Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи

СМИ: Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи - РИА Новости, 23.12.2021

СМИ: Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи

Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи лица. По сообщению "Пятого канала", звезде предстоит еще несколько процедур и длительное лечение. У... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:21

2021-12-23T14:21

2021-12-23T14:21

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

марина хлебникова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579291834_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_1d93aa6037bd8c3a3167ffeeb21da7ff.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи лица. По сообщению "Пятого канала", звезде предстоит еще несколько процедур и длительное лечение. У нее повреждено около 20% кожи головы.Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Она находилась в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского, а позже ее перевели в обычную палату.Представитель экстренных служб ранее сообщал РИА Новостям, что состояние артистки стабилизируется.Затем артистка в социальных сетях сама вышла на связь с поклонниками и поблагодарила за поддержку. Она отметила, что "старается идти на поправку".

https://ria.ru/20211123/moiseev-1760402108.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, марина хлебникова