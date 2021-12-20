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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211220/maksim-1764571836.html
МакSим показала спортивный живот после слухов о беременности
МакSим показала спортивный живот после слухов о беременности - РИА Новости, 20.12.2021
МакSим показала спортивный живот после слухов о беременности
МакSим поделилась с поклонниками в социальных сетях кадрами домашней тренировки. Девушка в спортивном костюме – лосинах и короткой майке – позирует с мячом... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:21
2021-12-20T16:21
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МакSим поделилась с поклонниками в социальных сетях кадрами домашней тренировки. Девушка в спортивном костюме – лосинах и короткой майке – позирует с мячом. Кадры убедили поклонников, что артистка не беременна. Слухи об этом появились после нескольких светских выходов, когда девушка прикрывала руками живот.Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.В первом большом интервью после комы Марина рассказала, что совсем не помнит свое последнее выступление, а также показала множество шрамов от медицинского оборудования.Сейчас девушка регулярно радует поклонников свежими фотографиями, в том числе показывает двух дочерей.
https://ria.ru/20211216/kadysheva-1764052337.html
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знаменитости, шоу-бизнес, макsим (марина абросимова)
16:21 20.12.2021
 
МакSим показала спортивный живот после слухов о беременности

МакSим показала спортивный живот во время домашней тренировки после слухов о беременности

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МакSим поделилась с поклонниками в социальных сетях кадрами домашней тренировки. Девушка в спортивном костюме – лосинах и короткой майке – позирует с мячом. Кадры убедили поклонников, что артистка не беременна. Слухи об этом появились после нескольких светских выходов, когда девушка прикрывала руками живот.

"Какая вы худышечка!", "Все те, кто орал, что беременна – расходитесь", "Надо немного поправиться", "А говорят, что беременна, лишь бы что придумать", – написали подписчики.

Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.
В первом большом интервью после комы Марина рассказала, что совсем не помнит свое последнее выступление, а также показала множество шрамов от медицинского оборудования.
Сейчас девушка регулярно радует поклонников свежими фотографиями, в том числе показывает двух дочерей.
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