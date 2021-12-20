https://ria.ru/20211220/maksim-1764571836.html

МакSим показала спортивный живот после слухов о беременности

МакSим показала спортивный живот после слухов о беременности - РИА Новости, 20.12.2021

МакSим показала спортивный живот после слухов о беременности

МакSим поделилась с поклонниками в социальных сетях кадрами домашней тренировки. Девушка в спортивном костюме – лосинах и короткой майке – позирует с мячом... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:21

2021-12-20T16:21

2021-12-20T16:21

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МакSим поделилась с поклонниками в социальных сетях кадрами домашней тренировки. Девушка в спортивном костюме – лосинах и короткой майке – позирует с мячом. Кадры убедили поклонников, что артистка не беременна. Слухи об этом появились после нескольких светских выходов, когда девушка прикрывала руками живот.Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.В первом большом интервью после комы Марина рассказала, что совсем не помнит свое последнее выступление, а также показала множество шрамов от медицинского оборудования.Сейчас девушка регулярно радует поклонников свежими фотографиями, в том числе показывает двух дочерей.

https://ria.ru/20211216/kadysheva-1764052337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, макsим (марина абросимова)