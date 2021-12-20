МакSим показала спортивный живот после слухов о беременности
МакSим показала спортивный живот во время домашней тренировки после слухов о беременности
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МакSим поделилась с поклонниками в социальных сетях кадрами домашней тренировки. Девушка в спортивном костюме – лосинах и короткой майке – позирует с мячом. Кадры убедили поклонников, что артистка не беременна. Слухи об этом появились после нескольких светских выходов, когда девушка прикрывала руками живот.
"Какая вы худышечка!", "Все те, кто орал, что беременна – расходитесь", "Надо немного поправиться", "А говорят, что беременна, лишь бы что придумать", – написали подписчики.
Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.
В первом большом интервью после комы Марина рассказала, что совсем не помнит свое последнее выступление, а также показала множество шрамов от медицинского оборудования.
Сейчас девушка регулярно радует поклонников свежими фотографиями, в том числе показывает двух дочерей.
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