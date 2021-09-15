https://ria.ru/20210915/maksim-1750178289.html
МакSим выложила свежие фото с дочерью после больницы
МакSим выложила свежие фото с дочерью после больницы - РИА Новости, 15.09.2021
МакSим выложила свежие фото с дочерью после больницы
Певица МакSим (Марина Абросимова) разместила в своем Instagram свежие фото с дочерью после выписки из больницы. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:33
2021-09-15T15:33
2021-09-15T15:33
шоубиз
знаменитости
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) разместила в своем Instagram свежие фото с дочерью после выписки из больницы.На кадрах артистка с большим удовольствием гуляет и катается на качелях на детской площадке в окружении дочери и собаки. Марина оставила публикацию без дополнительного текста.За считанные минуты публикация набрала множество лайков и слов поддержки от поклонников.Ранее в первом большом интервью после комы Марина рассказала, что совсем не помнит свой последний концерт в Казани, а также показала множество шрамов от медицинского оборудования.
https://ria.ru/20210901/maksim-1748180663.html
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знаменитости, макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19