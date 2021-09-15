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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210915/maksim-1750178289.html
МакSим выложила свежие фото с дочерью после больницы
МакSим выложила свежие фото с дочерью после больницы - РИА Новости, 15.09.2021
МакSим выложила свежие фото с дочерью после больницы
Певица МакSим (Марина Абросимова) разместила в своем Instagram свежие фото с дочерью после выписки из больницы. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:33
2021-09-15T15:33
шоубиз
знаменитости
макsим (марина абросимова)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) разместила в своем Instagram свежие фото с дочерью после выписки из больницы.На кадрах артистка с большим удовольствием гуляет и катается на качелях на детской площадке в окружении дочери и собаки. Марина оставила публикацию без дополнительного текста.За считанные минуты публикация набрала множество лайков и слов поддержки от поклонников.Ранее в первом большом интервью после комы Марина рассказала, что совсем не помнит свой последний концерт в Казани, а также показала множество шрамов от медицинского оборудования.
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знаменитости, макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19
15:33 15.09.2021
 

МакSим выложила свежие фото с дочерью после больницы

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) разместила в своем Instagram свежие фото с дочерью после выписки из больницы.
На кадрах артистка с большим удовольствием гуляет и катается на качелях на детской площадке в окружении дочери и собаки. Марина оставила публикацию без дополнительного текста.
За считанные минуты публикация набрала множество лайков и слов поддержки от поклонников.
Ранее в первом большом интервью после комы Марина рассказала, что совсем не помнит свой последний концерт в Казани, а также показала множество шрамов от медицинского оборудования.
Передача Жить здорово! выпуск от 01.09.2021
1 сентября, 15:42Шоубиз
Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни
 
ШоубизЗнаменитостиМакSим (Марина Абросимова)Коронавирус COVID-19
 
 
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