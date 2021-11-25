https://ria.ru/20211125/maksim-1760742807.html

Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы

Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы - РИА Новости, 25.11.2021

Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы

Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности артистки. Во время последних светских мероприятий, а также на фотографиях певицы в социальных сетях... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:57

2021-11-25T17:57

2021-11-25T17:57

шоубиз

знаменитости

александр красовицкий

макsим (марина абросимова)

яна богушевская

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности артистки. Во время последних светских мероприятий, а также на фотографиях певицы в социальных сетях пользователи высказывали предположения, что Марина может быть в положении.Менеджер Яна Богушевская в комментарии порталу WMJ опровергла эти домыслы.Марина продолжает восстанавливаться после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом. Сейчас МакSим регулярно радует поклонников свежими фотографиями, в том числе показывает двух дочерей. Старшая Александра родилась от звукорежиссера Алексея Луговцова, а младшая Марина – от музыканта Александра Красовицкого.Ранее артистка показала шрамы от медицинского оборудования.

https://ria.ru/20211112/golunova-1758819133.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, александр красовицкий, макsим (марина абросимова), яна богушевская