https://ria.ru/20211125/maksim-1760742807.html
Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы
Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы - РИА Новости, 25.11.2021
Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы
Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности артистки. Во время последних светских мероприятий, а также на фотографиях певицы в социальных сетях... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:57
2021-11-25T17:57
2021-11-25T17:57
шоубиз
знаменитости
александр красовицкий
макsим (марина абросимова)
яна богушевская
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности артистки. Во время последних светских мероприятий, а также на фотографиях певицы в социальных сетях пользователи высказывали предположения, что Марина может быть в положении.Менеджер Яна Богушевская в комментарии порталу WMJ опровергла эти домыслы.Марина продолжает восстанавливаться после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом. Сейчас МакSим регулярно радует поклонников свежими фотографиями, в том числе показывает двух дочерей. Старшая Александра родилась от звукорежиссера Алексея Луговцова, а младшая Марина – от музыканта Александра Красовицкого.Ранее артистка показала шрамы от медицинского оборудования.
https://ria.ru/20211112/golunova-1758819133.html
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знаменитости, александр красовицкий, макsим (марина абросимова), яна богушевская
Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы
Представитель МакSим опровергла слухи о беременности певицы