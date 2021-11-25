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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211125/maksim-1760742807.html
Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы
Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы - РИА Новости, 25.11.2021
Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы
Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности артистки. Во время последних светских мероприятий, а также на фотографиях певицы в социальных сетях... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:57
2021-11-25T17:57
шоубиз
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александр красовицкий
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности артистки. Во время последних светских мероприятий, а также на фотографиях певицы в социальных сетях пользователи высказывали предположения, что Марина может быть в положении.Менеджер Яна Богушевская в комментарии порталу WMJ опровергла эти домыслы.Марина продолжает восстанавливаться после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом. Сейчас МакSим регулярно радует поклонников свежими фотографиями, в том числе показывает двух дочерей. Старшая Александра родилась от звукорежиссера Алексея Луговцова, а младшая Марина – от музыканта Александра Красовицкого.Ранее артистка показала шрамы от медицинского оборудования.
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знаменитости, александр красовицкий, макsим (марина абросимова), яна богушевская
17:57 25.11.2021
 
Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы

Представитель МакSим опровергла слухи о беременности певицы

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности артистки. Во время последних светских мероприятий, а также на фотографиях певицы в социальных сетях пользователи высказывали предположения, что Марина может быть в положении.
Менеджер Яна Богушевская в комментарии порталу WMJ опровергла эти домыслы.

"Марина не беременна точно. Восстанавливается, набирает вес, это нормально", – заявила Богушевская.

Марина продолжает восстанавливаться после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.
Сейчас МакSим регулярно радует поклонников свежими фотографиями, в том числе показывает двух дочерей. Старшая Александра родилась от звукорежиссера Алексея Луговцова, а младшая Марина – от музыканта Александра Красовицкого.
Ранее артистка показала шрамы от медицинского оборудования.
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