https://ria.ru/20211224/shtrafy-1765392020.html

Самые крупные судебные штрафы в России

Самые крупные судебные штрафы в России - РИА Новости, 24.12.2021

Самые крупные судебные штрафы в России

в России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию. С Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Ранее, РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:10

2021-12-24T18:10

2021-12-24T18:10

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24 декабря 2021 года в России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию. С Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Ранее, без учета данного решения, общая сумма штрафов Google выросла до 58 миллионов рублей. Штрафы были выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ. 26 августа 2021 года Федеральная антимонопольная служба сообщила, что оштрафовала агрегатор отелей Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Нидерландская компания навязывала отелям условия о так называемом паритете цен. ФАС отмечала, что для гостиниц установление такого паритета означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж – агрегаторах, поисковиках, турагентствах, на собственных сайтах – ниже, чем на агрегаторе Booking.com.Арбитражный суд в конце августа подтвердил законность выводов антимонопольных властей, а в ноябре утвердил сумму взыскания за навязывание отелям паритета цен. В апреле 2021 года Арбитражный суд Республики Татарстан утвердил штраф для "Нижнекамскнефтехима" (НКНХ) в 1,3 миллиарда рублей за нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров на поставку синтетических каучуков.5 февраля 2021 года арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что все средства штрафа, уплаченные компанией "Норникель" за ущерб от аварии в Красноярском крае, поступили в бюджет РФ. В 2019 году ФАС обвинила Варандейский терминал "Лукойла" в злоупотреблении доминирующим положением и обязал снизить стоимость перевалки нефти. Руководство терминала не согласилось с решением и обжаловало его в суде. Представитель "Варандейского терминала" в первой инстанции заявил, что вины компании в установлении такой цены не было, поскольку еще в 2011 году, когда "Башнефть" и "Лукойл" договорились о совместной разработке месторождения имени Требса и Титова в Ненецком АО, они решили предоставить СП возможность переваливать нефть по цене 40 долларов.Для реализации проекта создали ООО "Башнефть-Полюс" (74,9% у "Башнефти", 25,1% у "Лукойла"), с которым "Варандейский терминал" договорился о цене, согласованной материнскими компаниями, - сначала 40 долларов, с 2013 года – 38 долларов. Изменить ее по своей воле он не мог. По словам юриста, никаких претензий к тарифам не было до перехода "Башнефти" под контроль "Роснефти".Юрист ФАС в свою очередь сообщил суду, что факт правонарушения и вина компании доказаны в параллельном судебном процессе. В том деле суды четырех инстанций, включая Верховный, подтвердили законность решения и предписания ФАС от 27 марта 2019 года, которыми "дочка" "Лукойла" была признана виновной в установлении монопольно высокой, экономически не обоснованной цены перевалки нефти.ФАС предписала снизить цену до экономически обоснованной и перевести тарифы в рубли. В октябре 2019 года ведомство своим приказом само утвердило максимальный тариф на перевалку в размере 1211 рублей (около 16 долларов по текущему курсу) за тонну.По мнению "Варандейского терминала", установление новой цены перевалки на уровне среднеотраслевой рентабельности в условиях Крайнего Севера может сделать невозможным освоение месторождения Требса и Титова.В марте 2020 года антимонопольное ведомство назначило "Варандейскому терминалу" административное наказание в размере 363 миллионов рублей. Компания данное решение оспорила.В мае девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей судебной инстанцией подтвердил законность штрафа в 363 миллиона рублей, наложенного ФАС на подконтрольную "Лукойлу" компанию "Варандейский терминал". Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу "Варандейского терминала" на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В 2018 году начались судебные разбирательства в отношении ООО "Приморский торговый порт". С заявлением на противоправные действия стивидора в УФАС по Ленинградской области обратилось АО "Роснефтефлот".Известно, что порт Приморск принял "Руководство по обработке судов на морском терминале, эксплуатируемом ООО "ПТП", которое противоречит нормам действующего законодательства в области морского судоходства. Действующие правила искусственно ограничили круг лиц, оказывающих буксирные услуги. Это повлекло за собой устранение конкуренции на рынке буксирных услуг в акватории порта Приморск.Ленинградское УФАС расценило данные действия как злоупотребление доминирующим положением. По решению суда ООО "ПТП" был признан виновным в нарушении "Закона о защите конкуренции" и выплатил штраф в размере 185 миллионов рублей. Поскольку выявленные нарушения не были устранены, а "Руководство…" вышло в новой редакции без изменения сути документа в отношении ООО "ПТП" было возбуждено еще одно дело, завершившееся признанием вины стивидора и наложением штрафа в размере 220,4 миллиона рублей. В ноябре 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил законность постановления Ленинградского УФАС России о привлечении ООО "Приморский торговый порт" к административной ответственности.Отмечается также, что ограничивающие конкуренцию положения "Руководства…" все-таки были изменены после вердикта Верховного Суда в августе текущего года.В 2015 году российское антимонопольное ведомство признало американскую компанию Google виновной в нарушении закона о конкуренции в части злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке мобильных приложений для Android. Google был выписан штраф в 438 миллионов рублей. Позже IT-гигант получил еще два штрафа на общую сумму в один миллион рублей ФАС за неисполнение предписания. Эти санкции американская компания пыталась оспорить в суде. В апреле 2017 года ФАС и Google заключили мировое соглашение в споре по поводу предустановленных приложений для операционной системы Android. Google согласилась заплатить штрафы и отказаться от требований устанавливать на телефоны только свои приложения, а также обязалась не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов. В мае 2017 года стало известно, что Google отказалась от иска к ФАС по поводу штрафа в 438 миллионов рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, штрафы, россия